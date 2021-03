Skupina Lucie do plánovaného turné vydá fotoknihu a nové album

Praha - Skupina Lucie do svého plánovaného turné začínajícího 27. září v Ostravě vydá v květnu fotoknihu Fotografity a album s pracovním názvem Lucie v opeře symphonic. Fotokniha bude obsahovat mnoho fotografií z archivu kapely i řady fotografů, které příznivcům skupiny dají nahlédnout i do zákulisí koncertů a studií. Nová nahrávka přinese přibližně polovinu programu Lucie v opeře, se kterým se skupina rozjede na turné. Členové Lucie to dnes uvedli v rozhovoru s ČTK.

"Novou desku začneme natáčet během několik týdnů. Nebude to další řadové album, ale taková ochutnávka turné Lucie v opeře s tím, že ty písně natočíme s Filharmonií Hradec Králové. Dirigovat ji bude Kryštof Marek, který všechny skladby nově zaranžoval. Takové album jsme ještě neměli," řekl kytarista a zpěvák Robert Kodym.

Zatím poslední vydanou deskou Lucie je nahrávka EvoLucie z roku 2018. Na hudebních cenách Anděl Lucie deska zvítězila v prestižní kategorii album roku. Lucie uspěla také singlem Nejlepší, kterou znám, který získal ocenění v kategorii Skladba roku. "Když je skupina schopná tvořit nové věci, tak stále žije. Na EvoLucii se mi líbí, že je to pestrá nahrávka se spoustou písní, které ještě mají svůj život před sebou. Nejsou to jenom singly z téhle desky, které jsou životaschopné," konstatoval klávesista Michal Dvořák.

Při tvorbě publikace Fotografity kapela podle Kodyma prošla asi 10.000 fotografií. "Jenom Ondra Pýcha nám dodal 6500 snímků, což je úplné šílenství. Spoustu z nich jsme viděli poprvé a vyvolalo to i hodně emocí. Každá fotka může vyvolat nějakou vzpomínku a tady jich bylo hodně najednou," sdělil.

Kapela plánuje vyrazit na Lucie v opeře tour s novým programem v doprovodu symfonického orchestru, pěveckého sboru a s efektní dynamickou scénou, která využívá nejnovější technologie z oblasti zvuku i vizuálních efektů a zároveň osvědčené divadelní principy. Poprvé by program měla představit 27. září v Ostravar Areně, poté 8. října v Brně v DRFG, 12. října v pardubické Enteria Areně a turné vyvrcholí 20. října v pražské O2 areně. I přes nepříznivou pandemickou situaci zůstávají členové Lucie optimisty a věří, že koncerty bude možné na podzim uskutečnit.

"Je potřeba něco dělat a my současnou nemožnost vystupování využíváme k tomu, že se můžeme o to lépe připravit na turné. Makáme a makáme," prohlásil Dvořák.

"I kdyby mělo dojít k nějakému posunu, tak každopádně dříve nebo později turné bude," podotkl baskytarista Petr Břetislav Chovanec vystupující pod jménem P.B.CH.

Kapela Lucie vstoupila na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988. V následujících 16 letech vydala sedm řadových studiových alb, dvě koncertní dvojalba a jeden výběr hitů. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík. Koncertně se naposledy představila loni 28. září na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti.