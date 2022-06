Skupina Letiště Praha vloni vykázala hrubý zisk 145 milionů Kč

Praha - Skupina Letiště Praha v loňském roce vykázala provozní zisk (EBITDA) 145 milionů korun. To je meziročně zlepšení o 862 milionů korun. Letiště se tak vloni i přes pokračující covidovou krizi dostalo ze ztráty, letos by měl provoz dál růst. ČTK dnes o tom informovalo Letiště Praha. Pražské letiště Václava Havla vloni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících. Meziročně je to o téměř pětinu více, stále však hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie koronaviru.

"I z?pohledu provozního hospodaření můžeme být lehce optimističtí, protože jsme se dostali do mírně kladného výsledku a zastavili jsme další prohlubování zadluženosti naší společnosti. Rok 2021 byl rovněž ve znamení obnovování spojení a navýšení počtu frekvencí do již obsluhovaných destinací. Přivítali jsme pět zcela nových dopravců a přidali spojení do šesti nových destinací, včetně vzdálených exotických míst. Svou provozní základnu v Praze v listopadu otevřel německý dopravce Eurowings,“ okomentoval uplynulý rok předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Podle letecké agentury ACI Europe patří česká letecká doprava k nejhůře zasaženým zemím covidovou krizí v Evropě. Kritické bylo podle letiště zejména jaro, kdy počty cestujících klesly na minimum, v létě se ovšem začala už situace zlepšovat.

Mateřská společnost Letiště Praha loňský rok uzavřela s hrubým ziskem 190 milionů korun. Meziročně se tak přehoupla ze ztráty 459 milionů korun v roce 2020. Menší provoz letiště podle Pose využilo pro modernizace a opravy své infrastruktury, které předloni kvůli velkým ztrátám pozastavilo. "Kladli jsme také důraz na udržitelný rozvoj. S tím souvisí i posílení finanční stability celé skupiny. S konsorciem bank jsme uzavřeli úvěrový rámec ve výši sedmi miliard korun. Z poskytnutého úvěru budeme částečně financovat také plánovaný udržitelný rozvoj,“ dodal Pos.

Dceřiná firma Czech Airlines Handling, která na letišti zajišťuje odbavování, vloni naopak skončila ve ztrátě 47 milionů korun, meziročně přesto o 79 milionů korun nižší. Šéf podniku Tomáš Svoboda připomněl, že firmě pomohlo k jejímu snížení například získání nových zákazníků, jako jsou společnosti Finnair, EgyptAir či Eurowings. Narostlo také odbavení cargo letů.

Další dceřiná společnost Czech Airlines Technics (CSAT), která má na starosti údržbu a opravy letadel i letadlové techniky, vykázala za rok 2021 zisk dva miliony korun. Předloni měla ztrátu 132 milionů korun. "První část roku byla poznamenaná výpadkem zakázek, a to silně ovlivnilo její nastavení. Následně jsme navázali na nově zavedenou službu parkování letadel a rozšířili spolupráci s leasingovými společnostmi jak v segmentu generálních oprav letadlových podvozků, tak i těžké údržby. Ve druhé části roku tak díky tomu opět plnohodnotně vytížila všechny kapacity,“ řekl šéf CSAT Pavel Haleš.

V letošním roce provoz na pražském letišti zatím roste rychleji, než se původně předpokládalo. Letiště v prvním čtvrtletí odbavilo kolem 1,4 milionu cestujících, což je sice asi 40 procent provozu z předkrizového období, zároveň je to však výrazně více než loni. Letiště tak nyní i přes zastavení letů na Ukrajinu a do Ruska odhaduje, že za celý rok by mělo odbavit až 9,6 milionu pasažérů. Je to o milion více, než predikovalo na začátku roku. Před krizí letiště odbavilo 17,8 milionu cestujících za rok. Provoz by měl dál růst i během léta, kdy letiště nabídne přímé lety do přibližně 150 destinací.