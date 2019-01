Praha - Skupina Lake Malawi v čele se zpěvákem Albertem Černým bude Českou republiku reprezentovat na 64. ročníku písňové soutěže Eurovize s písní Friend of a Friend. V národním kole Lake Malawi nasbírali 22 bodů od diváků a členů mezinárodní poroty. Soutěž se odehraje od 14. do 18. května v izraelském Tel Avivu za účasti 42 zemí. Na tiskové konferenci k Eurovision Song Contest o tom informovala Česká televize, která v květnu semifinále i finále soutěže odvysílá.

Česká televize také oznámila, že příští rok se diváci dočkají pořadu, ze kterého v přímém přenosu vzejde reprezentant Česka pro Eurovision Song Contest 2020.

"Tohle je pro mě mega splněný sen. Předtím, než jsem se rozhodl přihlásit s písní Friend of a Friend, tak jsem si říkal, co vlastně se sebou chci dělat. Ale pak jsme se přihlásili a já jsem uviděl světlo na konci tunelu. Řekl jsem si, že by to mohla být cesta prorazit do světa," řekl po vyhlášení výsledků Albert Černý.

Loni reprezentoval Česko zpěvák Mikolas Josef, který skončil na šestém místě, a získal tak pro zemi zatím nejlepší umístěšní v mezinárodní písňové soutěži. "Na obrovský úspěch Mikolase Josefa se pokusí navázat kapela Lake Malawi, která se stala s těsným bodovým náskokem vítězem národního kola," uvedl vedoucí české delegace Jan Bors. "Je vidět, že Eurovize jako značka se neuvěřitelně posouvá. Hlasovalo o 50 procent více fanoušků než loni," doplnil.

Dnes v podvečer bude losem určeno složení semifinálových skupin a datum konání semifinálového večera s českou účastí. Semifinále se odehraje 14. a 16. května. O vítězi se rozhodne ve finále 18. května. Hlasování se uskuteční prostřednictvím oficiální aplikace Eurovision Song Contest, která je dostupná zdarma.

Lake Malawi vybrali diváci i mezinárodní porota z osmi kandidátů v internetovém hlasování národního kola soutěže. Letošními finalisty vybranými týmem ČT byli vedle Lake Malawi Hana Barbara, Tomáš Boček, Andrea Holá, zpěvačka Pam Rabbit, Barbora Mochowa, Jakub Ondra a Jara Vymer. Do soutěže přihlásilo své skladby více než 60 českých interpretů a zhruba 300 zahraničních umělců.

Indie-popovou skupinu Lake Malawi vedle zpěváka Černého tvoří baskytarista Jeroným Šubrt, kytarista Pavel Palát a bubeník Antonín Hrabal. Kapela vznikla roku 2013 a už v roce 2014 zahrála jako předkapela na koncertě americké skupiny Thirty Seconds To Mars. Autorem hudby a textů je Černý, který byl dříve součástí sestavy Charlie Straight. Černý je držitelem čtyř hudebních cen Anděl, dvou cen Slavík a ocenění hudební stanice MTV za svou práci.

Pořadatelství letošního ročníku Eurovize zajistila izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová vítězstvím v loňském lisabonském finále. Loňský ročník skončil pro Česko úspěchem. Zpěvák Mikolas Josef se probojoval do finále a obsadil šesté místo. V novodobé historii se českým zástupcům v soutěži Eurovize kromě Josefa příliš nedařilo. Do finále se jako jediná dostala předloni Gabriela Gunčíková, skončila bez jediného bodu od diváků.