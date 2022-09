Skupina koaličních poslanců chce vzít 30 milionů Kč Hradu, kvůli Balákovi

Praha - Skupina koaličních poslanců v čele s lidovcem Šimonem Hellerem chce odebrat prezidentské kanceláři 30 milionů korun na lesní hospodářství kvůli pravomocnému odsouzení ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka v souvislosti s ovlivňováním jedné ze zakázek v Lánské oboře. Peníze by měly podle ohlášeného pozměňovacího návrhu k vládní rozpočtové novele jít na protidrogovou politiku a na podporu mládežnických spolků. Úpravu podpořili také Jakub Michálek (Piráti), Pavel Klíma (TOP 09), Pavel Žáček (ODS) a Ondřej Lochman (STAN).

Balák byl pravomocně odsouzen k tříletému vězení. Prezident Miloš Zeman mu udělil milost, Balák ve funkci zůstal. "Poslanecká sněmovna tímto návrhem reaguje na to, že ředitel Lesní správy Lány byl pravomocně odsouzen za manipulaci veřejné zakázky a navzdory tomuto rozsudku ve své funkci setrval. Sněmovna nemůže přehlasovat milost prezidenta republiky, může ovšem alespoň odejmout odsouzenému řediteli rozpočet na realizaci kapitálových výdajů," napsali koaliční poslanci ve zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu.

Skupina zákonodárců v čele Hellerem může úpravu uplatnit při dnešním druhém čtení rozpočtové novely, jež zvyšuje schodek o 50 na 330 miliard korun. Pokud by ji Sněmovna v říjnovým třetím čtení schválila, prezidentská kancelář by letos přišla zhruba o dvě třetiny částky schválené pro letošní rok na její lesní hospodářství. Úřad vlády by na protidrogovou politiku dostal 12 milionů korun a ministerstvo školství na podporu mládežnických spolků 18 milionů korun.

V srpnu byl Balák nepravomocně odsouzen v jiné kauze týkající se hospodaření v Lánské oboře k peněžitému trestu a k dvouletému zákazu činnosti v organizacích, které spravují státní majetek.

Heller navrhoval při březnovém projednávání návrhu státního rozpočtu na letošní rok odebrat Hradu šest milionů korun kvůli Zemanovým dřívějším postojům. Peníze chtěl dát do vládní rozpočtové rezervy. V emotivním vystoupení tehdy Heller ve Sněmovně řekl, že Zeman léta podkopával bezpečnost Česka a systematicky podporoval Rusko. Sněmovna Hellerovu úpravu v závěrečném čtení návrhu rozpočtu zamítla.