Praha - Skupina Kabát příští rok slaví 30 let činnosti ve stejné sestavě. Výročí připomene sérií pěti koncertů pod názvem Po čertech velké turné. Velké koncerty zahájí 1. června na fotbalovém stadionu v Brně a zakončí 14. září v plzeňském Amfiteátru Lochotín. Mezi tím zahraje v Dolní oblasti Vítkovice a na fotbalových stadionech v Teplicích a na pražské Slavii. Vstupenky by měly být v prodeji od začátku listopadu. ČTK to dnes sdělil manažer Kabátu Radek Havlíček.

"S ohledem na fotbalovou ligu a plno dalších aspektů jsou čtyři koncerty v červnu a jeden v září. Plzeňský Amfiteátr Lochotín bude i taková poslední možnost pro ty, kteří by to v červnu z nějakých objektivních důvodů nemohli absolvovat. Kabát se mimo to nechce motat do termínů festivalů," uvedl Havlíček.

Již dvakrát Kabát jubilejní výročí slavil velkým koncertem na pražském Vypichu. Za jeden z největších úspěchů skupiny se považuje koncert na Vypichu v roce 2014, na který dorazilo přes 70.000 diváků. "Vypich má své přednosti, ale i své nevýhody. Prostor pro fanoušky je velmi úzký, a tak se při počtu lidí, kteří tam byli, musí nesmyslně natáhnout do dálky. Zároveň chápeme, že ne každý si může zařídit volno zrovna na ten jeden vybraný termín," konstatovala kapela.

Loňské turné Kabátu a jeho hostů nabídlo dvě desítky koncertů ve velkých hokejových halách v České republice a dva na Slovensku. Na velké samostatné turné se Kabát vrátil po dvou letech. Kapela se na něj chystala několik týdnů. Na vystoupení Kabátu na závěr turné do pražské O2 areny dorazilo 28. listopadu 20.083 diváků, čímž vytvořili návštěvnický rekord haly. Dosud rekord držel koncert Madonny z roku 2006, který sledovalo 18.628 diváků. Rekordní návštěvu umožnilo uspořádání pódia uprostřed hlediště, které umožnilo kapacitu proti jiným představením navýšit. Bylo tak možné využít i sektory, které jsou obvykle za pódiem.

Skupina již téměř třicet let hraje v sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara). První album Má ji motorovou kapela vydala v roce 1991.