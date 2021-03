Skupina Jelen vydává singl a chystá on-line koncert k nové desce

Praha - Skupina Jelen vydává singl a videoklip Ještě jednu noc a chystá on-line koncert k nové desce Věci a sny, která by měla vyjít letos v dubnu. Nová píseň s tématem nevěry v textu je volným pokračováním jejich hitu Magdaléna. ČTK o tom informovala Štěpánka Batiková z vydavatelství Universal Music.

Úspěšnou píseň Magdaléna frontman Jindra Polák dopsal před šesti lety na základě útržků rozhovoru dvou partnerů, který tehdy vyslechl v tramvaji cestou do práce. "Když kluci přišli s nápadem na tuhle písničku a já začal pracovat na textu, pořád se mi do vět, které ke mně přicházely, vkrádalo téma nevěry. Najednou mi došlo, že stejně jako my, i naše Magdaléna musela za těch pár let dospět. Posunula se v životě jinam a už to dávno není ta vyjukaná holka, se kterou okolnosti mávají, jak se jim zachce. Vyrostla v sebevědomou, krásnou, dospělou ženu a místo aby se nechala vláčet osudem, drží otěže pevně v rukách. Ve chvíli, když jsem si tuto souvislost představil, se text psal prakticky sám," uvedl k písni Ještě jedna noc Polák. "Magdaléna vyrostla a je jí jedno, co si o ní myslíme," dodal.

Videoklip k písni Ještě jednu noc je pátým, na kterém se skupinou Jelen spolupracoval režisér Jonáš Červinka. "Snažil jsem se zachytit energii písně i příběhu. Inspirací pro mě v tomto případě bylo město. A především žena. Ve své proměnlivosti. Žena věčně unikající, která umí měnit tváře," sdělil režisér, který do hlavních rolí obsadil mladé herce Karolínu Baranovou a Františka Maňáka.

Možnost poslechnout si nové písně naživo budou mít fanoušci 11. dubna, kdy skupina Jelen odehraje placený on-line koncert z prostředí Loftu Bubny. Poprvé se na něm představí i nový člen kapely bubeník Vítek Polák a jako tradiční host vystoupí zpěvačka Kateřina Marie Tichá. "Velkou část ze vstupného chceme použít na podporu našeho kamaráda, zvukaře a bráchy ve zbrani Ondry Kyjonky, kterému v téhle složité době a ještě navíc na hlídaném parkovišti vykradli dodávku s jeho zvukařským vybavením," dodal Polák.

Na debutové album s názvem Světlo ve tmě z roku 2014 navázal Jelen o dva roky později deskou Vlčí srdce, za které získala cenu Anděl v kategorii Skupina roku. Předloni skupina Jelen natočila album písní zpěváka Michala Tučného a k nahrávce s názvem Půlnoční vlak přichystala sérii koncertů, kam s sebou vzala i Tučného dceru Michaelu.