Skupina je krásně zamotaná až do konce, řekl brankář Vaclík

Plzeň - Brankář fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík si před středečním soubojem s bývalým federálním partnerem Slovenskem v Plzni pochvaluje, jak je skupina B2 Ligy národů před posledním šestým kolem zamotaná. Všechny čtyři týmy mají o co hrát a český celek bude na dálku bojovat se Skotskem o konečné první místo v tabulce a postup. Vaclík věří, že reprezentanti Slovensko stejně jako v září znovu porazí a nahraje jim i výsledek zápasu Izrael - Skotsko.

Český tým po nedělní výhře nad Izraelem ztrácí z druhého místa bod a potřebuje, aby Ostrované uhráli maximálně remízu. "Věřím, že Izraelci mají na to, aby Skotsko obrali o body. Sami jsme se o jejich síle v těch dvou zápasech s nimi přesvědčili. Izrael také bude hrát o to, aby nesestoupil. Skupina je krásně zamotaná až do konce. Věřím, že zítřejší den pro nás bude šťastný, ať už tady v Plzni a potom, že přijde šťastná zpráva z Izraele," řekl Vaclík při on-line tiskové konferenci.

Prvenství ve skupině by jeho týmu přineslo postup do elitní Ligy A a také možnou účast v baráži o mistrovství světa. "Myslím, že nás postup láká všechny a že to bylo vidět i na výkonu v nedělním zápase s Izraelem. Věděli jsme, o co hrajeme. Potřebovali jsme z posledních dvou zápasů šest bodů, teď už nám scházejí tři a ještě aby nám pomohl Izrael," konstatoval Vaclík.

"Bylo by hezké dostat se do elitní skupiny a zahrát si proti nejlepším evropským týmům. Plus je tam ještě bonus, že se to vztahuje ke kvalifikaci mistrovství světa, což by nám potom taky mohlo pomoci. Motivace je veliká," dodal brankář Sevilly.

Předpokládá, že Slováci budou lepší než v září, kdy český celek zvítězil v Bratislavě 3:1. Reprezentanti uspěli i v předchozích dvou vzájemných soubojích. "Derby je specifické pro nás všechny, pořád se to drží a rivalita je znát. Je fajn, že poslední tři zápasy s nimi jsme zvládli vítězně. Ale třeba oproti poslednímu utkání v Bratislavě se tým hodně změnil. Změnili trenéra, kluci, kteří v Bratislavě ve slovenském týmu nebyli, jsou teď tady. Přiletěli kluci z Ameriky, je tu Marek Hamšík," poznamenal Vaclík.

"Podařilo se jim postoupit na mistrovství Evropy, vyhráli těžký zápas se Skotskem. Jejich rozpoložení je jinačí, jsou na dobré vlně. Takový punc výjimečnosti tomu zápasu dodává i to, že my hrajeme o vítězství ve skupině a oni o to, aby nesestoupili. Jsou velmi nebezpeční dopředu. Mají obrovskou kvalitu, jsou takoví hraví, chtějí hrát, střílet, zakončovat," doplnil jednatřicetiletý gólman.