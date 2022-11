Skupina H: Uruguay remizovala s Koreou, Portugalsko udolalo Ghanu

Dauhá - Fotbalisté Uruguaye v úvodním utkání skupiny H mistrovství světa v Kataru remizovali s Jižní Koreou. Fotbalisté Portugalska ve svém úvodním utkání na mistrovství světa přestříleli Ghanu 3:2. Všech pět branek padlo v duelu skupiny H až po hodině hry. V 65. minutě otevřel z penalty skóre Cristiano Ronaldo, který jako první v historii skóroval na pěti světových šampionátech.

Fotbalisté Portugalska ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Kataru přestříleli Ghanu 3:2. Všech pět branek padlo v duelu skupiny H až po hodině hry. V 65. minutě otevřel z penalty skóre Cristiano Ronaldo, který jako první v historii skóroval na pěti světových šampionátech. V 73. minutě srovnal André Ayew, ale za dalších pět minut vrátil mistrům Evropy z roku 2016 vedení Joao Félix a vzápětí přidal pojistku Rafael Leao. V 89. minutě už jen snížil další střídající hráč Osman Bukari.

Ghaňané prohráli s Portugalskem i ve druhém vzájemném zápase, jihoevropskému favoritovi podlehli i při svém předchozím utkání na světovém šampionátu v roce 2014. Celek z Pyrenejského poloostrova zvítězil v zahajovacím duelu na MS poprvé od roku 2006 a po třech neúspěších.

Portugalci po prvním kole vedou skupinu. V druhém utkání v Kataru změří v pondělí síly s Uruguayí, Ghanu čeká souboj s Koreou. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny.

"Vyvíjelo se to pro nás docela dobře, dali jsme góly ve správný čas. Diváci viděli pět branek, bylo to atraktivní utkání. Vyhráli jsme, to je to nejdůležitější," řekl v televizním rozhovoru portugalský trenér Fernando Santos.

V portugalské sestavě nechyběl kapitán Ronaldo, který na podzim většinou nepatřil do základní sestavy Manchesteru United a v úterý v anglickém klubu předčasně skončil. Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče mohl hned po 10 minutách skórovat, kolmici od Otávia ale špatně zpracoval a přes vyběhnutého brankáře už míč do sítě neprotlačil.

Ghaňané, kteří jsou coby 61. tým žebříčku FIFA nejníže postaveným účastníkem šampionátu, nastoupili s pěti obránci a v úvodním dějství příliš nepouštěli favorita do šancí. Po půlhodině Ronaldo dostal balon do sítě, ale americký sudí portugalskému kanonýrovi už předtím odpískal útočný faul.

Po přestávce Ghaňané zvýšili aktivitu a v 55. minutě po brejku vypálil po zemi kousek vedle Kudus. Portugalci, kteří v září v Lize národů zvítězili v Praze nad českým celkem 4:0, se v úvodu druhého dějství trápili a k vedení jim pomohla až penalta. Salisu ve vápně přistrčil Ronalda, sudí Elfath nařídil pokutový kop a sám portugalský kapitán v 65. minutě otevřel skóre.

Hvězdný kanonýr se prosadil vedle probíhajícího šampionátu také na mistrovstvích světa v letech 2006, 2010, 2014 a 2018 a osamostatnil se před čtveřicí hráčů, která se trefila čtyřech turnajích. Portugalci si zároveň připsali jubilejní 50. gól na MS.

"Penalta to nebyla, každý viděl, že Salisu zahrál míč. Možná to odpískali proto, že to bylo proti Ronaldovi. Je v tom bordel. Těší mě ale, jak jsme se z toho zvedli," řekl trenér Ghaňanů Otto Addo.

Evropští favorité se po vedoucí trefě zatáhli a outsider je za to brzy potrestal. Kudus nejprve pálil jen do gólmana Costy, ale v 73. minutě se protáhl do šestnáctky a jeho přihrávku na malé vápno proměnil ve vyrovnání André Ayew.

Portugalci si za pět minut vzali vedení zpět. Za obranu si na Fernandesovu kolmici naběhl Félix a sám před brankářem nezaváhal. Za chvíli se navíc po další rychlé akci na hranici ofsajdu prosadil i střídající Leao, který se první trefy v národním A-týmu dočkal po třech minutách na trávníku. Asistenci si znovu připsal Fernandes, hrající 50. reprezentační zápas.

"Vyhráli jsme, ale bylo to velmi těžké. Celá první půle byla o dobývání, já osobně jsem se vůbec nemohl dostat do hry. Ve druhém poločase už to bylo lepší, nakonec jsme se prosadili a zvítězili," uvedl Félix.

Zdálo se, že Portugalci v poklidu míří za vítězstvím. V 89. minutě se ale po centru zblízka hlavou prosadil střídající Bukari a v závěru devítiminutového nastavení neměli Ghaňané daleko k šokujícímu vyrovnání. Williams při rozehrávce zezadu obral o míč nepozorného gólmana Costu, při pokusu o zakončení pak ale uklouzl.

"Měli jsme jasný herní plán, který jistou dobu fungoval. Byli jsme pevní, ale penalta pak změnila celé utkání. Na druhou stranu nás to nepoložilo. Dokázali jsme se vrátit do hry, dali jsme dva góly a mohli dokonce vyrovnat. Mám radost z toho, jaký jsme předvedli výkon. Můžeme na tom stavět v dalších zápasech," řekl André Ayew.

Uruguay remizovala bez branek s Koreou

Uruguay neprodloužila pětizápasovou vítěznou sérii ve skupinové fázi MS, popáté za sebou ale neinkasovala. V dalším kole čeká Jihoameričany v pondělí Portugalsko. Korea se střetne s Ghanou.

V korejské základní sestavě nechyběl kapitán Son Hung-min, který musel před třemi týdny kvůli zlomenině očnice na operaci. Kanonýr Tottenhamu hrál s ochrannou maskou a na hřišti vydržel celý zápas. "Moje zranění naštěstí nebylo nakonec tak vážné, včas jsem se daI do pořádku," řekl třicetiletý útočník po utkání novinářům.

Druhý kapitán Diego Godín se ve věku 36 let a 281 dní stal nejstarším uruguayským fotbalistou, jenž nastoupil na MS.

Oboustranně opatrný první poločas mnoho příležitostí ke skórování nenabídl. Poprvé zahrozil až po půlhodině Hwang I-čo, který odehrál 50. reprezentační utkání, z nadějné pozice ve vápně ale přestřelil. Největší šanci měl krátce před pauzou Godín, jehož hlavička po rohu skončila na tyči.

Brankovou konstrukci trefil i v závěru utkání ranou z 20 metrů Valverde, jinak se ani ve druhém poločase obraz hry nezměnil. Ani jeden tým nezapsal do statistik střelu do prostoru mezi třemi tyčemi, což se stalo na MS v tomto století poprvé.

"Těžko jsme se dostávali do zápasu. Nedařilo se nám vytvářet šance a museli jsme to nahradit bojovností. Postupně jsme se zlepšovali, ale dnes nám chyběla přesnost," zhodnotil Godín.

Korejci si vylepšili negativní bilanci se čtvrtfinalisty posledního šampionátu a neprohráli s nimi podruhé za sebou. "První poločas byl od nás lepší než druhý. Hráli jsme organizovaně i dostatečně agresivně. Uruguay má dobrý tým, ukázali jsme ale, že se nikoho nebojíme," pochvaloval si trenér Paulo Bento.

Skupina H:

Uruguay - Korea 0:0

Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Cáceres - Čo Ku-song, Bento (trenér). Diváci: 41.663.

Sestavy:

Uruguay: Rochet - Cáceres, Giménez, Godín, Olivera (79. Viňa) - Bentancur, Vecino (79. De La Cruz), Valverde - Pellistri (88. Varela), Suárez (64. Cavani), Núňez. Trenér: Alonso.

Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kim Min-če, Kim Jong-kwon, Kim Čin-su - Hwang In-pom, Čong U-jong I - Son Hung-min, I Če-song (74. Son Čon-ho), Na Sang-ho (74. I Kang-in) - Hwang I-čo (74. Čo Ku-song). Trenér: Bento.

Portugalsko - Ghana 3:2 (0:0)

Branky: 65. Ronaldo z pen., 78. Félix, 80. Leao - 73. A. Ayew, 89. Bukari. Rozhodčí: Elfath - Atkins, Parker - Villarreal (video, všichni USA). ŽK: Danilo Pereira, Fernandes - Kudus, A. Ayew, Seidu, Williams. Diváci: 42.662.

Sestavy:

Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Danilo Pereira, Guerreiro - Neves (77. Leao) - B. Silva (88. Palhinha), Otávio (56. Carvalho) - Fernandes, Ronaldo (88. Ramos), Félix (88. Mário). Trenér: Santos.

Ghana: Ati-Zigi - Seidu (66. Lamptey), Amartey, Djiku, Salisu (90.+2 Semenyo), Baba - Partey, Abdul Samed (90.+2 Kyereh), Kudus (77. Bukari) - A. Ayew (77. J. Ayew), Williams. Trenér: Addo.

Tabulka:

1. Portugalsko 1 1 0 0 3:2 3 2. Korea 1 0 1 0 0:0 1 Uruguay 1 0 1 0 0:0 1 4. Ghana 1 0 0 1 2:3 0