Skupina Ges Group kupuje většinový podíl v Agpi, jíž patřil vepřín v Letech

Písek - Finanční skupina GES GROUP miliardáře Ivana Zacha kupuje většinový podíl ve firmě AGPI Písek, které patřil vepřín v Letech u Písku. Podíl kupuje skrze své dceřiné společnosti. Na dotaz ČTK to dnes řekl jednatel společnosti Agrogreen Emil Buřič. Agrogreen patří do Ges Group. Výši transakce firmy nezveřejnily.

Skupina se angažuje v zemědělství přes dceřinou společnost Agrogreen. Patří do ní firmy jako ZOD 11. KVĚTEN v Milíně nebo AGRINO v Oldřichově. V březnu Agrogreen oznámil, že získal majoritní podíl v českobudějovické firmě Agrozet, jež měla loni obrat přes dvě miliardy korun.

"Rozšiřujeme své aktivity v zemědělské branži. Byznysově působíme významně v jihočeském regionu jak zemědělsky, tak strojírensky, i Agrozet je dominantně jihočeská společnost, byť má pobočky po celé republice. A Agpi Písek je v centru Jihočeského kraje, což je lokalita, která geograficky zapadá do našeho záměru. Náš důvod, proč jsme v zemědělství, je důraz na soběstačnost. I z tohoto pohledu se budeme dívat na Agpi," řekl Buřič. Na jihu Čech patří Ges Group i strojírenský holding ZVVZ Milevsko. Ve firmě Agpi Písek zatím zůstává dosavadní místopředseda představenstva Jan Čech. ČTK řekl, že ve firmě bude ještě zhruba rok.

Firma Agpi založila loni odštěpením novou společnost Agpi Písek, do níž převedla většinu majetku a provozů. Loni měla nově vzniklá firma základní kapitál 470 milionů korun, cena jmění Agpi Písek byla loni 609,3 milionu korun. Vyplývá to z informací ve Sbírce listin. Agpi a.s. měla v roce 2020 tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 203,2 milionu korun a skončila ve ztrátě po zdanění 2,9 milionu. Hlavní část tržeb měla z výroby vajec, z rostlinné výroby a z agroslužeb. Vyplývá to z výroční zprávy.

Na jaře 2018 prodala firma Agpi státu vepřín v Letech u Písku za 450,8 milionu Kč. Ve 13 halách tam měla 13.000 prasat. Areál vepřína stojí poblíž místa, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. Novým provozovatelem vepřína je Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace ministerstva kultury. Demolice vepřína by měla začít letos v létě. Příští rok by tam měl otevřít Památník romského holokaustu, řekla letos v květnu ČTK ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

Letos na jaře povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže firmě Agrogreen, která patří do finanční skupiny Ges Group, nákup prodejce zemědělské techniky Agrozet z Českých Budějovic. Firma Agrogreen spravuje asi 7000 hektarů zemědělské půdy. Vedle pěstování zemědělských plodin se zaměřuje i na živočišnou výrobu, kde se specializuje na chov skotu včetně roční produkce 2,4 milionu litrů mléka. Součástí skupiny jsou dvě bioplynové stanice o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1660 kilowattů (kW).

Finanční skupina Ges Group miliardáře Ivana Zacha vlastní mimo jiné ZVVZ Group, televizní skupinu Prima a zemědělské podniky ZOD 11. květen v Milíně, Agrino v Oldřichově u Mladé Vožice nebo Agro Chvalešovice.