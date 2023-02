Skupina Gaia Mesiah vydá 10. března nové album a zahájí turné

Praha - Rocková čtveřice Gaia Mesiah vydá 10. března nové album VLNO?BYTÍ a ve stejný den zahájí v klubu Náplavka v Hradci Králové turné. Jeho součástí budou koncertní křty 12. dubna v pražském klubu Roxy a 27. dubna v brněnské Flédě. Nahrávka obsahuje 12 písní, mezi nimiž převládají novinky, výjimkami jsou loňský singl NeNe a další česky zpívaná píseň Království, jež byla už na předchozím studiovém albu Excellent Mistake. Nyní ale vychází v akustické verzi. ČTK o tom za kapelu informovala Silva Marková.

"Na novém albu se vracíme ke kořenům naší tvorby a k muzice, která nás vždy ovlivňovala a stále ovlivňuje," uvedla kytaristka Kateřina Ryšavá vystupující pod uměleckým jménem Santa Morella.

"Je tam vše, čím je Gaia pověstná. Charakteristické kytarové riffy a basové groovy, emotivní bicí a úžasný zpěv Marky Rybin, která umí být sladká i hrozivá zároveň," doplnil baskytarista Josh Stewart.

Kapela Gaia Mesiah se v roce 2019 po dlouhé odmlce vrátila na scénu s albem Excellent Mistake, když po odchodu frontmanky Marky Rybin a neúspěšném pokusu o obnovení skupiny ve spolupráci se zpěvákem Viktorem Dykem kapela v roce 2008 pozastavila činnost. Po návratu v původní sestavě kapela v roce 2016 vyprodala dva koncerty v pražské Akropoli. Současnou konstelaci uvnitř kapely Morella označila za radostnou. "Taková kombinace energie a lidského porozumění mezi námi snad nikdy nebyla," prohlásila.

Skupina Gaia Mesiah vznikla v roce 2001. Od té doby vydala eponymní samizdatové EP, studiová alba Ocean a Alpha Female a koncertní Thank You Dr. Beat. Live. Po albu Excellent Mistake návrat energické koncertní čtveřice zdokumentovalo atypické živé album Refresh In Golden Hive Live.