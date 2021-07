Skupina G20 směřuje ke společnému postupu proti nadnárodním firmám

Benátky (Itálie) - Skupina G20 na setkání v Benátkách směřuje ke společnému postupu proti nadnárodním firmám, které daní zisky v daňových rájích. Podle německého ministra financí Olafa Scholze dnes ministři financí velkých světových ekonomik schválí globální minimální daň ze zisku. V návrhu závěrečného prohlášení členské státy podle agentury Reuters varují také před ohrožením globálního oživování ekonomiky novými variantami koronaviru a zmiňují potřebu zjednat spravedlivý přístup k vakcínám, nová opatření v něm ale nejsou, napsala agentura Reuters.

Očekává se, že ministři G20 schválí globální minimální daň ve výši nejméně 15 procent a nové přerozdělení daňových práv mezi státy. Že je dohoda na končící dvoudenní schůzce ministrů hospodářství na spadnutí, uvedl podle agentury DPA německý ministr financí Olaf Scholz. "V minulých týdnech jsme opravdu tvrdě pracovali, ale dokázali jsme to," řekl dnes Scholz.

Opatření by podle něj mělo vstoupit v platnost co nejdříve. "Našem cílem je, aby dohoda vstoupila v platnost v roce 2023," řekl. Poslední otevřené otázky se mají vyjasnit do letošního října.

Celosvětové zdanění velkých nadnárodních firem alespoň 15 procenty ze zisku bývá označováno za mílový krok směrem k větší daňové spravedlnosti. Zatím jej schválilo 131 zemí. Tato minimální sazba by podle OECD mohla celosvětové daňové příjmy zvýšit o přibližně 150 miliard dolarů (3,3 bilionu Kč) ročně.

Scholz podle Reuters tvrdí, že souhlasí všech 20 zemí skupiny. Americká ministryně financí Janet Yellenová připomněla, že jinak proti zůstává stále hrstka menších zemí s nízkými daněmi jako Maďarsko, Estonsko a Irsko, ale ty budou přesvědčovány, aby se k iniciativě připojily do října, kdy je summit G20. Všechny státy světa se podle Yellenové připojit nemusí. "Pokusíme se o to, ale měla bych zdůraznit, že není nutné, aby souhlasila každá země,“ řekla . "Tato dohoda obsahuje mechanismy, které mohou zaručit, že zbývající země nebudou s to ji oslabit... že využívání daňových rájů tuto globální dohodu neoslabí."

Členy skupiny G20 jsou Argentina, Austrálie, USA, Kanada, Japonsko, Británie, Francie, Německo, Čína, Rusko, Indonésie, Indie, Itálie, Mexiko, JAR, Saúdská Arábie, Jižní Korea, Turecko a EU. Skupina představuje 80 procent světového hrubého domácího produktu a 75 procent globálního obchodu.