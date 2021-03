Skupina Flamengo ohlásila v pozměněné sestavě návrat na pódia

Praha - Rocková skupina Flamengo, kterou v minulosti proslavilo především album Kuře v hodinkách, se v pozměněné sestavě vrátí na tuzemská pódia. Současná sestava nesoucí název Flamengo reunion session se opírá o dvojici původních členů Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra "Gumu" Kulhánka (baskytara), kterou doplní hráč na klávesy a zpěvák Jan Holeček a bubeník Jiří "Zelí" Zelenka. S programem s názvem Stále dál... skupina naváže především na období let 1970 až 1971. ČTK o tom za kapelu informovala Petra Macháčková.

"První koncerty a festivaly v létě už máme nasmlouvané, čekáme nyní na vývoj pandemické situace," sdělila Macháčková.

V programu obnovené Flamengo připomene album Kuře v hodinkách i další skladby jako Too Much Love is Bad Thing, Vím, že pláčem to skončí, Každou chvíli či Týden v elektrickém městě. Chybět nebudou ani převzaté písně, které Flamengo v minulosti hrálo, jako například o Whole Lotta Love od Led Zeppelin nebo nebo Oye Como Va známé v podání Carlose Santany.

V kapele Flamengo, která vznikla v roce 1966 díky iniciativě bubeníka Přemysla Černého, se vystřídalo několik sólových zpěváků - Petr Novák, Viktor Sodoma, Karel Kahovec či Petr Sedláček. Na začátku 70. let se ustálilo nejsilnější složení v historii kapely: Vladimír Mišík, Ivan Khunt, Pavel Fořt, Jan Kubík, Vladimír Kulhánek a Jaroslav Erno Šedivý. Právě v této sestavě v době začínající normalizace Flamengo na koncertech uvádělo budoucí album Kuře v hodinkách, avšak celé v angličtině. Producentu Hynku Žalčíkovi se podařilo dohodnout nahrání alba, podmínkou však byly české texty. Volba padla na Josefa Kainara. Básník se vydání alba v roce 1972 již nedožil.

"Album Kuře v hodinkách pražské kapely Flamengo v té vůbec nejsilnější sestavě předvedlo poprvé spojení poezie s rockem, je jedinečným důkazem toho, že rock lze zpívat česky. Celkově chmurná atmosféra zcela vystihuje éru počínající normalizace, přitom nám, tehdejším teenagerům, dávala ta hudba obrovskou naději," uvedl hudební publicista Vojtech Lindaur, který nahrávku zařadil mezi deset nejvýznamnějších českých rockových desek.

Vladimír Mišík s Flamengem doplněným o členy souboru Etc... připomněl v roce 2012 40. výročí alba Kuře v hodinkách sérií 16 koncertů, kterých se z původního Flamenga zúčastnili Kulhánek a Fořt. Desku Kuře v hodinkách v tom samém roce vydal Supraphon v jubilejní edici, která nabídla původní nahrávky doplněné o bonusy.

jir jw