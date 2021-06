Skupina F: Francie remizovala s Maďarskem, Němci zdolali Portugalce

Budapešť - Fotbalisté Francie ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Budapešti překvapivě jen remizovali 1:1 s outsiderem Maďarskem. Úřadující světoví šampioni v nabité skupině F nenavázali na úvodní vítězství 1:0 nad Německem a zatím si nezajistili účast v osmifinále. Němečtí fotbalisté zdolali po obratu obhájce trofeje Portugalce 4:2 a zdramatizovali situaci ve skupině F.

Francie překvapivě remizovala s Maďarskem a zatím nepostoupila

Fotbalisté Francie ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Budapešti překvapivě jen remizovali 1:1 s outsiderem Maďarskem. Úřadující světoví šampioni v nabité skupině F nenavázali na úvodní vítězství 1:0 nad Německem a zatím si nezajistili účast v osmifinále. Maďaři po porážce 0:3 s Portugalskem poprvé na turnaji bodovali a vrátili se do hry o postup.

V nastavení prvního poločasu otevřel skóre domácí Attila Fiola, v 66. minutě vyrovnal Antoine Griezmann. Francouzi však obrat nedotáhli a zaváhali po sérii pěti vítězství bez inkasované branky.

"Les Bleus" uzavřou základní část Eura proti Portugalcům, Maďaři rovněž ve středu hrají s Německem. To se v dnešním šlágru od 18 hodin utká s obhájci evropského zlata z Portugalska.

Maďaři díky uvolněným opatřením proti koronaviru v zemi mohli jako jediní hostitelé ME znovu využít téměř celou kapacitu Puskás Arény. Domácí v bouřlivé atmosféře s bezmála 56 tisíci fanoušků v úvodu drželi s francouzskými favority krok.

"Les Bleus" pak začali dominovat. Benzemovu střelu zastavil Gulácsi, jehož branku poté v dobré pozici minul hlavičkující Mbappé. Po půlhodině hry z další slibné pozice přestřelil i Benzema a po individuální akci nezamířil přesně ani Mbappé.

Domácí po dlouhé pasáži na vlastní polovině z ojedinělé akce těsně před pauzou vstřelili gól. Fiola si narazil se Sallaiem, utekl Pavardovi a přízemní střelou k tyči na stadionu spustil obrovskou vlnu euforie. Mistři světa inkasovali poprvé po 527 minutách.

Francouzi se hned na začátku druhého poločasu snažili soupeře zatlačit. Pogbův střílený centr vyrazil Gulácsi, ale jinak Maďaři odolávali. V 59. minutě měli i štěstí, protože střídající Dembélé trefil tyč.

O sedm minut později ale už bylo vyrovnáno. Po zaváhání maďarské obrany důrazný Mbappé poslal míč do šestnáctky, Orbán ho nechtěně posunul ke Griezmannovi a ten v ideální pozici nezaváhal. Útočník Barcelony si připsal 38. reprezentační zásah a celkově sedmý na ME.

Houževnatí Maďaři však nepustili Francii do velkého závěrečného tlaku, i když je v 82. minutě opět podržel Gulácsi zákrokem proti Mbappého střele. Francouzi ve vzájemných duelech přerušili pětizápasovou vítěznou šňůru.

Němci porazili po obratu obhájce trofeje Portugalce 4:2

Němečtí fotbalisté zdolali po obratu ve druhém utkání na mistrovství Evropy obhájce trofeje Portugalce 4:2 a zdramatizovali situaci ve skupině F. Svěřenci trenéra Joachima Löwa napravili v Mnichově úvodní prohru 0:1 s Francií a se třemi body se za úřadující mistry světa posunuli na druhé místo. Portugalsko je rovněž se třemi body po triumfu 3:0 nad Maďarskem o skóre třetí.

Tým z Pyrenejského poloostrova vedl po čtvrthodině hry zásluhou Cristiana Ronalda, ale v rozmezí 35. až 39. minuty Němci obrátili skóre po vlastních brankách Rúbena Diase a Raphaëla Guerreira. Další trefy přidali Kai Havertz a Robin Gosens, za Portugalsko snížil Diogo Jota.

Němci, kteří porazili Portugalce popáté za sebou, zakončí skupinu ve středu v bavorské metropoli duelem s Maďary. Portugalsko ve stejný den přivítá v Budapešti v repríze finále minulého Eura Francii.

"Je to skvělý úspěch. Úžasný přístup, úžasná morálka. Zaslouženě jsme vyhráli takovým skóre. Od začátku jsme hráli rychle. Očekával jsem, že bychom si v určitých věcech mohli vést lépe než proti Francii," citovala agentura DPA Löwa, který po 15 letech v roli hlavního trenéra u mužstva skončí.

Německo začalo aktivně a už v páté minutě záložník Gosens skóroval, kvůli ofsajdu ale gól neplatil. Po 15 minutách hry udeřili Portugalci po rychlém brejku po rohovém kopu Němců. Bernardo Silva nacentroval na Jotu, který zvolil přihrávku na volného Ronaldo a šestatřicetiletý kapitán zakončil do prázdné branky.

Třetí trefou na turnaji dorovnal v čele nejlepších střelců Patrika Schicka a celkovou 12. brankou si upevnil pozici nejlepšího kanonýra v historii Eura. Jen dva zásahy ho dělí od vyrovnání reprezentačního rekordu Íránce Daeího.

Za 20 minut Německo odpovědělo. Gosens po centru na zadní tyč vystřelil z první a stoper Dias v souboji s Havertzem srazil míč do vlastní sítě. O čtyři minuty později Němci otočili stav, když Kimmich vrátil míč před branku a Guerreiro ho napálil za gólmana Patrícia.

Portugalsko je prvním evropským týmem, který si na velkém turnaji vstřelil v jednom utkání dva vlastní góly. Na letošním Euru padlo už pět vlastních branek, což je nejvíc v dějinách šampionátů.

Rovněž do druhého dějství vstoupili lépe Němci a v 51. minutě zvýšil na 3:1 Havertz, jenž si naběhl na Gosensovu přihrávku. Havertz se věku 22 let a osmi dnů stal historicky nejmladším německým střelcem na ME. Aktivní Gosens se dočkal gólu po hodině hry zblízka hlavou.

"Připadá mi to neskutečné, nemohlo to být krásnější. Víc jsem si nemohl přát. Přesně tohle si trenér přál, abych pomohl ofenzivě. Spoluhráči mě hledali, takže z toho mám velkou radost," uvedl Gosens. "Odehrál opravdu dobrý zápas," prohlásil na jeho adresu Löw.

Portugalci snížili v 67. minutě, kdy Ronaldo ve výskoku vrátil míč před branku a Jota ho dostal za brankovou čáru. V žádném z dosavadních zápasů na ME nepadlo více branek. Úřadující mistři Evropy málem přidali kontaktní gól, jenže Sanches nastřelil z dálky tyč. Na opačné straně další střídající hráč Goretzka orazítkoval břevno.

Portugalsko, které našlo přemožitele po sedmi zápasech, na Euru v základní hrací době prohrálo po 12 utkáních poprvé od června 2012. "Místy jsme se nedokázali převaze Německa bránit, ale musíme si z toho vzít pozitiva. Německo má skvělé mužstvo. Nemohli jsme se vymanit z jejich tlaku, ale zlepšili jsme se, snížili a nastřelili tyč," citoval web UEFA záložníka Joaa Moutinha.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina F

Budapešť

Maďarsko - Francie 1:1 (1:0)

Branky: 45.+2 Fiola - 66. Griezmann. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Botka - Pavard. Diváci: 55.998.

Sestavy:

Maďarsko: Gulácsi - Botka, Orbán, Attila Szalai - Nagy - Négo, Kleinheisler (84. Lovrencsics), Schäfer (75. Cseri), Fiola - Ádám Szalai (26. Nikolič), Sallai. Trenér: Rossi.

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba (76. Tolisso), Kanté, Rabiot (57. Dembélé, 87. Lemar) - Griezmann - Benzema (76. Giroud), Mbappé. Trenér: Deschamps.

Mnichov

Portugalsko - Německo 2:4 (1:2)

Branky: 15. Ronaldo, 67. Jota - 35. vlastní Dias, 39. vlastní Guerreiro, 51. Havertz, 60. Gosens. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Havertz, Ginter (oba Německo). Diváci: 12.926 (omezený počet).

Sestavy:

Portugalsko: Patrício - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho (58. R. Silva), Danilo - B. Silva (46. Sanches), Fernandes (64. Moutinho), Jota (83. A. Silva) - Ronaldo. Trenér: Santos.

Německo: Neuer - Ginter, Hummels (63. Can), Rüdiger - Kimmich, Gündogan (73. Süle), Kroos, Gosens (62. Halstenberg) - Havertz (73. Goretzka), Müller - Gnabry (88. Sané). Trenér: Löw.

Tabulka:

1. Francie 2 1 1 0 2:1 4 2. Německo 2 1 0 1 4:3 3 3. Portugalsko 2 1 0 1 5:4 3 4. Maďarsko 2 0 1 1 1:4 1