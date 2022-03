Skupina EIB loni v ČR podpořila projekty za zhruba 30 mld. Kč, méně než předloni

Skupina Evropské investiční banky (EIB) loni v Česku podpořila projekty za 1,19 miliardy eur, tedy zhruba 30 miliard korun. Šlo o projekty týkající se veřejného sektoru nebo rozvoje distribuční soustavy společnosti ČEZ. Na tiskové konferenci to dnes uvedla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová. O rok dříve skupina podpořila v ČR projekty za zhruba 1,4 miliardy eur (asi 35 miliard korun). Od roku 1992 EIB podpořila v ČR již investice za zhruba 600 miliard korun.

Zhruba 70 procent z peněz v loňském roce směřovalo do podpory veřejného sektoru a rozvoje distribuční soustavy společnosti ČEZ. Například úvěrem za 1,75 miliardy korun EIB podpořila Středočeský kraj v oblasti klíčové regionální infrastruktury a zdravotnictví, na rozvoj distribuční soustavy směřovalo zhruba 9,9 miliardy korun (400 milionů eur).

Pavlovová dnes informovala, že v Česku nyní připadají v úvahu další projekty na posílení infrastruktury, ale i na podporu ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině. Projekty by se mohly týkat energetické nezávislosti a bezpečnosti nebo podpory uprchlíků. EIB také diskutuje se zástupci Prahy o spoluúčasti banky na výstavbě nové linky D metra v Praze.

"Aktuálně v souvislosti s válkou na Ukrajině musíme zabezpečit strategickou energetickou bezpečnost České republiky a snížit naši závislost na dovozech ropy a zemního plynu. Naší prioritou zůstávají investice do rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Nezbytný bude ale i růst investic do obranyschopnosti naší země. A právě u těchto investic by mohla hrát významnou roli Evropská investiční banka," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.

Dnešní tisková konference byla zahájena minutou ticha na podporu Ukrajiny. Právě dnes je měsíc od útoku Ruska na Ukrajinu.