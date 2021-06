Skupina E: Slováci zdolali Polsko, Španělsko jen remizovalo se Švédy

Utkání ME ve fotbale Polsko - Slovensko v Petrohradu, hráči Slovenska se radují z vítězství.

Utkání ME ve fotbale Polsko - Slovensko v Petrohradu, hráči Slovenska se radují z vítězství. ČTK/AP/Dmitri Lovetsky

Petrohrad/Sevilla - Fotbalisté Slovenska porazili v Petrohradu v úvodním zápase na mistrovství Evropy Polsko 2:1 a jsou překvapivě v čele skupiny E. Španělé totiž klopýtli už ve svém prvním utkání a do skupiny E vstoupili nečekanou remízou 0:0 se Švédskem. Španělé odehrají celou skupinu v Seville, kde v příštím zápase v sobotu přivítají Polsko. Švédové už v pátek v druhém největším ruském městě vyzvou slovenského lídra tabulky.

Slovenští fotbalisté se do vedení dostali v prvním poločase zásluhou vlastní branky gólmana Wojciecha Szczesného. Po přestávce vyrovnal Karol Linetty, ale rozhodující gól dal v 69. minutě Milan Škriniar. Poláci tou dobou už hráli sedm minut bez Grzegorze Krychowiaka, který byl vyloučen po druhé žluté kartě.

"Přiznám se, že jsme takovýto zápas čekali. Dařilo se nám ale eliminovat Lewandowského a první poločas byl z naší strany skvělý. I když jsme pak zaspali začátek toho druhého, zvládli jsme ještě jednou skórovat a přežít poslední minuty," radoval na webu UEFA trenér Tarkovič.

"Nebyli jsme v soupeřově pokutovém území ani v tom svém dostatečně důslední. I když se naše hra ve druhé půli zlepšila, červená karta pak vše změnila. Je to těžké přijmout, ale musíme si říct, co udělat příště lépe," uvedl polský obránce Jan Bednarek.

Oba týmy začaly duel v Petrohradu ve vysokém nasazení, ale během úvodní čtvrthodiny si žádnou větší příležitost nevytvořily. Pozorné Poláky zaskočil až přímočarou akcí krajní záložník Mak, který se v 18. minutě dostal z levé strany přes dva obránce před brankáře Szczesného, tvrdou ranou trefil tyč, ale míč se vrátil zpět a od zad ležícího polského gólmana a zapadl do sítě. Šlo nejen o první vlastní gól na letošním turnaji, ale rovněž historicky premiérový zásah do vlastní sítě, který byl na ME připsán brankáři.

Poláci mohli vzápětí odpovědět, ale Rybusovu ránu zablokoval Kucka. Bývalý sparťanský záložník sám vzápětí kontroval po chybě v polské rozehrávce nebezpečným pokusem z hranice pokutového území, v nadějné příležitosti však přestřelil. Při pozdějším brejku minul i kapitán Hamšík, jenž nastoupil ke svému 127. reprezentačnímu startu.

Co však Poláci nedokázali za celý první poločas, zvládli hned po 32 vteřinách od návratu z kabiny. Po rychlé týmové souhře našel Rybus před brankou volného Linettyho a ten i navzdory nepříliš důraznému zakončení nasměroval míč do sítě mimo dosah skákajícího brankáře Dúbravky. Zaznamenal svůj třetí gól v reprezentačním dresu a zároveň druhý nejrychlejší v historii druhých poločasů na ME. Dříve skóroval jen v čase 45:21 Rumun Marcel Coras v souboji s Německem v roce 1984.

"Červenobílé" vyrovnávací branka nabudila a o chvíli později se mohl po přihrávce Klicha prosadit znovu Linetty, jenže tentokrát Dúbravku nepřekonal.

Další ambice Poláků otupil po hodině hry Krychowiak, který přišlápl po souboji nárt Hromadovi a byl po druhé žluté kartě vyloučen. Slováci početní výhodu využili hned po sedmi minutách, kdy se opřel do míče po odvráceném rohovém kopu Škriniar a vrátil svěřencům trenéra Tarkoviče vedení.

"Je skvělé takhle odstartovat turnaj. Červená karta nám určitě pomohla a věděli jsme, že standardní situace mohou rozhodovat," prohlásil Mak.

Polsko sice v závěru přeskupilo síly a trenér Sousa poslal na hřiště další útočníky, jak Lewandowski po rohovém kopu, tak ani Bednarek ve svých posledních šancích neuspěli. Slovensko výhrou udělalo důležitý krok k postupu do další fáze.

Fotbalisté Španělska vstoupili do Eura remízou 0:0 se Švédskem Trojnásobní evropští šampioni ze Španělska protáhli sérii bez porážky na devět zápasů a potřetí za sebou neinkasovali. Švédové neprodloužili šňůru pěti vítězství, ale popáté z posledních šesti duelů udrželi čisté konto. Španělsku kvůli koronaviru chyběl kapitán Busquets. Pozitivní testy na covid-19 vyřadily také švédské hráče Kulusevskiho a Svanberga. V základní sestavě domácích nastoupil osmnáctiletý talent Pedri z Barcelony a stal se nejmladší španělským hráčem, který kdy do evropského šampionátu zasáhl. Domácí od začátku podle očekávání častěji drželi míč a vytvářeli si šance. Olmovu hlavičku vyrazil Olsen, jehož branku po chybě Danielsona minul Morata. Dvakrát zamířil vedle i Koke. Ve 41. minutě mohli Seveřané ze své první příležitosti otevřít skóre. Po Isakově střele však gólmana Simóna, který dostal přednost před De Geou, na čáře zastoupil Marcos Llorente a odrazil míč na tyč. Na druhé straně Olsen znovu vychytal Olma. Krátce po pauze Morata opět netrefil branku. Na druhé straně podruhé zahrozil Isak, ale přihrávku útočníka španělského San Sebastianu nevyužil Berg a vystřelil vedle. Hráči "La Roja" měli i v závěru převahu, ale pevnou obranu soupeře dlouho nedokázali prolomit ani překvapit. Až v nastavení střídající Moreno hlavou z blízka trefil jen nohu bezchybného Olsena, jenž poté chytil i pokus dalšího španělského náhradníka Sarabii. Skupina E:

Polsko - Slovensko 1:2 (0:1)

Branky: 46. Linetty - 18. vlastní Szczesny, 69. Škriniar. Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe - Kovács (video, všichni Rum.). ŽK: Krychowiak - Hubočan. ČK: 62. Krychowiak. Diváci: 12.862 (omezený počet)

Polsko: Szczesny - Bereszyňski, Glik, Bednarek, Rybus (74. Puchacz) - Linetty (74. Frankowski), Krychowiak, Klich (85. Moder) - Jóžwiak, Lewandowski, Zieliňski (85. Šwiderski). Trenér: Sousa.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (79. Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan - Haraslín (87. Ďuriš), Kucka, Hromada (79. Hrošovský), Mak (87. Suslov) - Hamšík - Duda (90.+ 2 Greguš). Trenér: Tarkovič.

Španělsko - Švédsko 0:0

Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Massa (video, It.). ŽK: Lustig (Švéd.). Diváci: 12.500 (omezený počet).

Španělsko: Simón - M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba - Koke (87. Ruiz), Rodri (66. Thiago), Pedri - F. Torres (74. Oyarzabal), Morata (66. Sarabia), Olmo (74. Moreno). Trenér: Enrique.

Švédsko: Olsen - Lustig (75. Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson (84. Cajuste), Ekdal, Forsberg (84. Bengtsson) - M. Berg (69. Quaison), Isak (69. Claesson). Trenér: Andersson.

Tabulka:

1. Slovensko 1 1 0 0 2:1 3 2. Španělsko 1 0 1 0 0:0 1 Švédsko 1 0 1 0 0:0 1 4. Polsko 1 0 0 1 1:2 0