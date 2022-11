Skupina Dunaj v Brně pokřtila nové album Za vodou, první po 26 letech

Brno - Skupina Dunaj dnes v zaplněném klubu Fléda v Brně pokřtila nové album Za vodou. Vyšlo v říjnu, 26 let po dosud poslední řadové desce Dunaje. Další koncertní křty se uskuteční 22. listopadu v Ústí nad Labem a 13. prosince v Praze v Paláci Akropolis. Dnešní koncert zahájil blok starších písní v tříčlenné základní sestavě Dunaje. Poté se připojili hosté, zpěvačka Bára Zmeková s oběma producenty alba, Petrem Ostrouchovem a Aid Kidem. Pak dostaly prostor nové písně, včetně titulní Za vodou.

Dunaj patřil v 90. letech k vlajkovým lodím české, a zejména brněnské alternativní scény. Úspěšné období, zaznamenané na šesti albech, ukončila v roce 1998 smrt zpěváka Jiřího Kolšovského. Ostatní členové se pak věnovali jiným projektům. Společnou činnost obnovili v roce 2019. Setkali se při natáčení dokumentárního filmu Dunaj vědomí a jiskra znovu přeskočila.

Kapelu nyní tvoří zpěvák a baskytarista Vladimír Václavek, kytarista Josef Ostřanský a bubeník Pavel Koudelka. Na albu je deset autorských písní. Dvě z nich vznikly ještě za života Kolšovského a protože se zachovaly i nikdy nevydané nahrávky, zní z alba také hlas původního zpěváka, stejně jako hlas Ivy Bittové, souputnice kapely už od jejích začátků.

I přes vazby na minulost má nová deska zachytit hlavně současnou tvář a výraz Dunaje. "Řekli jsme si, že nechceme frčet na někdejší energii a oprašovat staré vitrínky. Shodli jsme se, že to musí být nová energie, která žije z přítomnosti a říká něco o tom, co jsme teď," uvedl Václavek. "Mám v sobě pocit naplnění, že to, co jsme těch posledních 20 let dělali každý za sebe, jsme teď propojili, naladili jsme se na sebe a vzniklo něco nového," doplnil Ostřanský.

K nahrávání alba si Dunaj pozval producenty Ostrouchova a Aid Kida. Ostrouchov v 90. letech patřil k fanouškům kapely, zatímco Aid Kid znal jen jméno Dunaje. "Naposlouchal jsem ho a zjistil jsem, že v té hudbě jsou všechny věci, které mám rád. Líbí se mi minimalismus, repetice, úsporné bicí. Jak se ta hudba rozchází a pak zase na určitých místech schází. Všechno je to spočítané. A do toho úžasný Vladimírův hlasový projev," uvedl v tiskové zprávě Aid Kid.