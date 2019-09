Skupina Chinaski vydává první desku natočenou v nové sestavě

Praha - První desku v nové sestavě, ve které zatím odehrála 130 koncertů, vydává skupina Chinaski. Písně vznikaly spontánně, často v šatně po koncertech. Právě dnes představili první singl a klip s názvem Láska a data. První ze čtyř křtů nahrávky se uskuteční 1. října v Praze. Kmotrou na něm bude herečka Jitka Čvančarová. Album označené číslicí 11 původně Chinaski nechtěli vůbec pojmenovat, protože mají pocit, že jsou pomyslně na novém začátku. V rozhovoru s ČTK to dnes uvedl zpěvák a kytarista Michal Malátný.

"Naše první album jsme před čtyřiadvaceti lety vydali bez názvu a chtěli jsme to udělat znovu. Neprošlo to, ale žádný pořádný název jsme nevymysleli. Takže nakonec to jsou ty dvě jedničky, protože je to naše jedenáctá řadová deska a ty jedničky nám přišly takové pozitivní," uvedl Malátný.

Skupina Chinaski měla v nové sestavě koncertní premiéru loni 22. března v Krnově na úvod jarního klubového turné s názvem Není nám do pláče. Základní skladatelskou dvojici, zpěváka Malátného a kytaristu Františka Táborského, doplnili bubeník Lukáš Pavlík, slovenský baskytarista Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer. Nová sestava zní na koncertech bigbítověji než předchozí, ale deska je překvapivě spíše komorní. "To nás překvapilo taky. Mysleli jsme si, že budeme víc mlátit do kytar, když už nemáme dechovou sekci, ale vylezly z nás pomalejší a smutnější romantické věci. Jedna tvrdší a rychlejší píseň nakonec z výběru vypadla, prostě nám neseděla do toho celku," sdělil Malátný.

Část hudby vznikla v šatně po koncertech, kde Chinaski vymýšleli nové písně. "Poslední rok a půl jsme hráli hodně, abychom se sehráli a poznali. Po každém koncertu jsme slezli z pódia, otevřeli nějaké víno a hráli v šatně dál. Mám rád tu sounáležitost, ze které vznikají společně písně z radosti, že jsme spolu. Takhle na mejdanu v šatně vzniklo například Kapradí," podotkl Malátný.

Autorsky je deska hodně pestrá, do skládání se zapojili všichni. Například pianista Steinsdörfer se s bubeníkem Pavlíkem podílel na skladbě Já a můj kůň. "To, co je tam nejméně country jsme napsal já. Nebo jsem ve skladbě Schody aranžoval smyčce," uvedl Steinsdörfer.

První singl a klip, který vychází dnes, se jmenuje Láska a data. "Je to podle mne typická píseň od Chinaski, proto jsme ji vydali jako první, aby lidé pochopili, že i v nové sestavě jsme neudělali žádný žánrový kotrmelec," sdělil Malátný.

Úvodní křest alba 11 se uskuteční 1. října v Praze. "Budeme mít celkem čtyři křty, dva v pražském Lucerna Music Baru, v Brně a Bratislavě. Chceme zahrát všechny písně z nového alba plus nějaké hity," uvedl kytarista Táborský.

Kmotrou alba na prvním pražském koncertu bude Jitka Čvančarová, která na desce hostuje v písni Dokonalá chvíle. "Všem nám vyrazila dech, jak skvěle zpívá. Oni herci často umějí zpívat, ale je rozdíl, když to mají zvládnout ve studiu u mikrofonu. Tam se teprve ukáže, jestli je člověk jistý v kramflecích. A ona byla neuvěřitelná, zpívala ve studiu lépe než já," konstatoval Malátný.

Příští rok Chinaski plánují velké halové turné zaměřené na oslavu 25. výročí křtu jejich debutového alba, který se uskutečnil 26. listopadu 1995 v Jičíně. Ve stejný den roku 2020 se proto na zimním stadionu v Jičíně bude konat velký koncert.