Skupina Čechů osudnou lavinu v Rakousku zřejmě strhla sama

Vídeň - Pětičlenná skupina Čechů, která v neděli zahynula pod lavinou v oblasti masivu Dachstein, pravděpodobně sama uvolnila sněhovou masu. Agentuře APA to řekl šéf hornorakouských horských záchranářů Christoph Preimesberger. Podle něj to vyplývá z výpovědi svědků, pozice skupiny a odlučné hrany sesuvu. Těla obětí laviny už podle APA byla uvolněna k transportu do České republiky.

Tři ženy a dva muži ve věku od 27 do 46 let v noci ze soboty na neděli přenocovali na horské chatě Seethalerhütte na masivu Dachstein. V neděli dopoledne je lavina zastihla ve výšce kolem 2800 metrů při túře na sněžnicích. Turisté s sebou neměli lavinový vyhledávač a všech pět jejích členů našli záchranáři už mrtvé poté, co pomoc přivolali svědci události. Těla byla následně identifikována v městečku Hallstatt.

Preimesberger v neděli řekl, že lavina byla široká zhruba 150 až 200 metrů a dlouhá kolem 400 metrů. Podle člena rakouského Alpského spolku Thomase Poltury, který v neděli hovořil s APA, mohli Češi situaci podcenit. Na Dachsteinu podle něj platil zvýšený, třetí stupeň lavinového nebezpečí.

Na místo neštěstí byly vyslány posádky horských záchranářů a policistů i několik vrtulníků. Podle rakouské policie už byla těla obětí vydána, aby mohla být přepravena do České republiky.

APA dnes upozornila, že túry na sněžnicích se těší stále větší oblibě, ale hrozí při nich podcenění rizik. Často se do nich přitom pouští i lidé, kteří neumí nebo nechtějí lyžovat. Ve velehorách ale pro ně platí stejné předpoklady, pravidla a doporučení jako pro běžkaře.

Odborník na horské sporty Michael Larcher v rozhovoru s APA řekl, že pěší turisté, ať už se sněžnicemi nebo bez nich, vytvářejí větší bodový tlak na sněhovou pokrývku než lyžaři, jejichž hmotnost je rozložena na větší plochu. Většinou jsou mezi pěšími turisty ve skupině také menší rozestupy. I tyto parametry mohly sehrát svou roli v případě nedělní tragédie, domnívá se Larcher.

Preimesberger potvrdil, že skupina se pohybovala na svahu se sklonem až 45 stupňů a nedodržovala velké rozestupy. Dodatečná zátěž pro sněhovou pokrývku tak podle něj pravděpodobně byla příliš vysoká.