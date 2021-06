Skupina C: Rakousko uspělo v souboji o druhé místo, třetí výhra Nizozemců

Bukurešť/Amsterodam - Fotbalisté Rakouska porazili v závěrečném utkání skupiny C v Bukurešti v přímém souboji o druhé místo Ukrajinu 1:0. Svěřenci trenéra Franca Fody se v sobotním osmifinále v Londýně utkají s Itálií. Nizozemci porazili Severní Makedonii 3:0 a zůstali stoprocentní.

Rakousko zdolalo Ukrajinu a v osmifinále ME vyzve Itálii

Fotbalisté Rakouska porazili v závěrečném utkání skupiny C v Bukurešti Ukrajinu 1:0 a při třetí účasti na mistrovství Evropy oslavili premiérový postup do vyřazovací fáze. Přímý souboj o druhé místo rozhodl v 21. minutě Christoph Baumgartner. Svěřenci trenéra Franca Fody se v sobotním osmifinále v Londýně utkají s Itálií, která na Euru vyhrála všechny tři zápasy s celkovým skóre 7:0.

"V této fázi turnaje žádní lehcí soupeři nejsou. To si uvědomujeme. Itálie neprohrála celou věčnost, ale třeba přijde doba, kdy opět zaváhá. Odpočineme si a poctivě se připravíme. Pak uděláme všechno pro to, abychom v Londýně vyhráli. Bude to těžké, ale mužstvo je nabuzené a připravené," řekl pro web UEFA Foda.

Ukrajinci, kteří také při třetím startu na ME usilují o první postup ze skupiny, obsadili v "céčku" třetí místo. Stále však mohou pomýšlet na osmifinále, do něhož postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z šesti týmů na třetích místech. Musí ale spoléhat na souhru příznivých výsledků ostatních celků.

"Budeme doufat, ale nemyslím si, že šance na postup je velká. Musíme počkat, jestli další zápasy dopadnou tak, jak potřebujeme," uvedl ukrajinský obránce či záložník Olexandr Zinčenko.

Skupinu C ovládlo Nizozemsko, které naplno bodovalo ve všech třech duelech. Poslední skončila Severní Makedonie se třemi porážkami.

Vítězství Rakouska zároveň přiblížilo postup i Česku. Pokud by dnes ve skupině B aspoň jeden z dvojice Finsko, Rusko nebodoval, zajistí si Češi první účast ve vyřazovacích bojích od roku 2012.

Rakousko úvodní aktivitu přetavilo v 21. minutě v jediný gól zápasu. Na rohový kop kapitána Alaby si naběhl Baumgartner a překonal Buščana. Na druhé straně Šaparenkovu střelu na zadní tyč vytáhl gólman Bachmann. Rakušané usilovali o navýšení náskoku, Laimer ani Arnautovic však na Buščana nevyzráli.

Ve druhém dějství šancí ubylo. Po ukrajinském rohu si rakouský bek Lainer hlavou málem vstřelil vlastní branku, jenže Bachmann včas zasáhl. V závěru Jaremčuk vypálil z úhlu vedle. Větší tlak si však výběr kouče Andreje Ševčenka nevytvořil.

"Jsem strašně zklamaný. Ani nevím, co říct. Náš výkon v prvním poločase byl nepřijatelný stejně jako naše chování na hřišti. Před utkáním jsme se cítili velmi dobře, ale dneska nám nic nevycházelo," konstatoval Zinčenko.

"Nemyslím si, že by rozhodly fyzické kvality Rakouska. Spíše to bylo o našem nastavení v hlavě. Musíme se chovat na hřišti jako vítězové, bojovat a snažit se uspět v každém individuálním souboji," prohlásil hráč Manchesteru City. "Bylo to mimořádně těžké utkání. Prohrávali jsme osobní souboje a dopouštěli se chyb. Viděl jsem tým bez energie," doplnil Ševčenko.

Nizozemci porazili Severní Makedonii 3:0 a jsou dál na ME stoprocentní

Fotbalisté Nizozemska porazili na závěr základní skupiny C na mistrovství Evropy Severní Makedonii 3:0 a zůstali stoprocentní. Na úvodní branku Memphise Depaye z první půle navázal po přestávce ve dvěma trefami mezi 51. a 58. minutou Georginio Wijnaldum.

Svěřenci trenéra Franka De Boera postoupili do osmifinále z prvního místa a narazí na třetí tým skupiny D, E, nebo F, což může být i Česko. Duel se odehraje v Budapešti 27. června. Severní Makedonie při svém debutu na ME nezískala ani bod.

"Bylo těžké se na zápas plně koncentrovat, protože už se na pořadí nemohlo nic měnit. Nakonec jsme to zvládli, ale s jiným soupeřem musíme být daleko soustředěnější a ukázat lepší výkon," citovala Wijnalduma agentura SID.

"Oranjes" proti Severní Makedonii vyhráli třetí zápas po sobě a neprohráli ani v jednom z pěti vzájemných duelů. Zároveň to byl jejich 10. duel za sebou, v němž vstřelili minimálně dvě branky. Celkově prohráli na mezinárodní scéně jediný z posledních 13 zápasů.

"Chtěli jsme si tu vést lépe, ale nikdo by neměl být zklamaný, protože to byl náš debut na velké scéně a jediné, co mohu udělat, je, poděkovat hráčům za jejich úsilí," řekl trenér Igor Angelovski a dodal, že u reprezentace Severní Makedonie končí. Smlouvu, která mu končí 31. července, neprodlouží. "Je to má poslední tisková konferenci v téhle funkci. Na tenhle turnaj ale budu vzpomínat do konce života," doplnil.

Nizozemci měli již před zápasem jistý postup z prvního místa, zatímco Severní Makedonie byla už předem odsouzená v tabulce skupiny C k poslední příčce. Hosté se však alespoň snažili získat první body na ME v historii a do utkání vykročili lépe. Už v 10. minutě překonal po rychlém brejku brankáře Stekelenburga pohotový Tričkovski, rozhodčí ale gól neuznal pro těsný ofsajd.

Svěřenci Angelovského byli dál nebezpeční a ve 22. minutě se opřel do míče na hranici pokutového území Trajkovski, prudkou ranou ale orazítkoval tyč. Neproměněné šance mohly hosty mrzet o dvě minuty později, kdy utekl do brejku Malen, vyměnil si míč s Depayem a druhý jmenovaný otevřel svou 28. brankou v reprezentaci stav zápasu. Gól znovu rozohnil i Severní Makedonce, kteří reklamovali předchozí faul Blinda na Pandeva. Rozhodčí Kovács však po konzultaci s videem branku uznal.

Uklidnění Nizozemci rázem převzali kontrolu a vzápětí mohli přidat další trefu, kdy si na centr z levé strany naběhl Dumfries, brankář Dimitrievski však proti jeho střele vytáhl výborný zákrok. Podobně si vedl i při pozdějším průniku Depaye.

"Oranjes" udělali do druhé půle dvě změny, avšak byli dál nebezpečnější. Po rohovém kopu v 50. minutě a hlavičce De Ligta sice ještě zastoupil Dimitrievského na brankové čáře Tričkovski, hned nato však Nizozemci podnikli další rychlý útok a centr Depaye dopravil do sítě Wijnaldum.

Hosté zápas nevzdávali a Stekelenburga vystrašil po přímém kopu Bardhi, avšak dvě minuty před dovršením hodiny hry ztráceli už o tři branky, když Depayovu střelu dorazil do sítě znovu Wijnaldum. Díky těmto dvěma zásahům bývalý záložník Liverpoolu překonal reprezentační maximum Marka Van Bastena a má 25 gólů.

Jednadvacet minut před koncem vystřídal Angelovski i svou hlavní hvězdu Pandeva, který se loučil s reprezentační kariérou a tleskali mu fanoušci i spoluhráči. Sedmatřicetiletý kanonýr zaznamenal za 20 let v reprezentaci 38 branek ze 122 zápasů. "Bylo mi ctí pět a půl let s tímhle hráčem pracovat. Šel vždy příkladem a nastavil pro budoucí generace laťku pořádně vysoko," dodal Angelovski.

Nizozemci vyhráli všechny tři zápasy v základní skupině ME potřetí v historii a poprvé od roku 2008 si na kontinentálním šampionátu zahrají ve vyřazovací části.

Skupina C:

Bukurešť: Ukrajina - Rakousko 0:1 (0:1)

Branka: 21. Baumgartner. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Irrati (video, It.). Bez karet. Diváci: 10.472 (omezený počet).

Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko (85. Besedin) - Sydorčuk - Jarmolenko, Šaparenko (68. Marlos), Zinčenko, Malinovskij (46. Cygankov) - Jaremčuk. Trenér: Ševčenko.

Rakousko: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - X. Schlager, Laimer (72. Ilsanker), Grillitsch - Baumgartner (33. Schöpf), Sabitzer - Arnautovic (90. Kalajdzic). Trenér: Foda.

Amsterodam: Severní Makedonie - Nizozemsko 0:3 (0:1)

Branky: 51. a 58. Wijnaldum, 24. Depay. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.). ŽK: Ristovski, Musliu, Alioski, Kostadinov (všichni Mak.). Diváci: 15.227 (omezený počet).

Severní Makedonie: Dimitrievski - S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski - Tričkovski (56. Čurlinov), Bardhi (78. Stojanovski), Elmas, Ademi (78. Nikolov), Trajkovski (68. Chasani) - Pandev (69. Kostadinov). Trenér: Angelovski.

Nizozemsko: Stekelenburg - Dumfries (45. Berghuis), De Vrij (45. Timber), De Ligt, Blind, Van Aanholt - F. de Jong (79. Gakpo), Wijnaldum, Gravenberch - Depay (66. Weghorst), Malen (66. Promes). Trenér: De Boer.

Konečná tabulka:

1. Nizozemsko 3 3 0 0 8:2 9 2. Rakousko 3 2 0 1 4:3 6 3. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3 4. Severní Makedonie 3 0 0 3 2:8 0