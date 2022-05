Skupina Buty se po covidové pauze představí 26. května v Divadle Broadway

Praha - Skupina Buty, která na tuzemské hudební scéně působí šestatřicet let, se po covidové pauze představí 26. května v pražském Divadle Broadway. Kapela s frontmanem a spoluzakladatelem Radkem Pastrňákem do konce května ještě vystoupí na ostravském Festivalu bez bariér a na 62. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. ČTK o tom za pořadatele informovala Sabina Prokopcová.

"Návštěvníci pražského koncertu si vyslechnou průřez z jejich osmi studiových desek míchající několik hudebních žánrů dohromady – od folku přes pop a rock až po chytlavý jazz. Chybět nebudou hity Nad stádem koní, Mám jednu ruku dlouhou či František ani novější tvorba," uvedla Prokopcová.

Dlouhá covidová pauza podle Pastrňáka pomohla k opětovnému probuzení kapely a on je teď s ostatními členy připraven fanouškům ukázat zábavnou show. Připustil, že se v minulosti potýkal s tvůrčí krizí. "Nic nepomáhalo. Zkoušel jsem se ožírat, uchlastával jsem se doma k smrti, prošlapával koberec, všemožně se snažil jít múze naproti, ale nešlo to. Prostě bičování mrtvého koně," vzpomínal.

Kapela Buty vznikla v roce 1986 ze skupin U238 a B komplex. Zakládajícími členy jsou Richard Kroczek a Pastrňák. Debutové album Pískej si, pískej vydali před třiceti lety. Díky úspěšným nahrávkám Ppoommaalluu, Dřevo, Rastakayakwanna a Kapradí se Buty v 90. letech stali jednou z nejpopulárnějších skupin a získali třikrát cenu Anděl v kategorii Skupina roku. Za písně k filmu Jana Svěráka Jízda obdržela skupina Českého lva 1994 za nejlepší hudbu. Na stejné ocenění byli nominováni v roce 2007 a 2010 za hudbu k filmům Tajnosti a Mamas & Papas režisérky Alice Nellis.

Během let se kapele nevyhnuly neshody a personální změny. "Ponorka číhá neustále někde pod hladinou, tu a tam se vynoří, pak zase ponoří. Teď už je to po těch letech klidnější. Myslím si, že máme v kapele dobré vztahy. Samozřejmě, že se vždycky najdou nějaké třecí plochy. Na konci 90. let to byly dohady kvůli penězům a chamtivosti. Někdy to bylo kvůli muzice. Pak už kvůli čemukoliv. Jak ale říkám, dnes už na to koukáme jako staří chlapi od 51 do 65 let. Je to na pohodu," konstatoval Pastrňák.

Zatím poslední album s názvem Duperele vydala skupina Buty v roce 2012. Jeho název je v ostravském dialektu označením pro drobnosti, maličkosti a zbytečnosti.