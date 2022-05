Skupina B: V Tampere už nejsou neporažení ani Švédové

Tampere (Finsko) - Hokejisté USA porazili na mistrovství světa ve Finsku Švédsko 3:2 v prodloužení. Seveřané v souboji dvou týmů, které budou v pondělí a úterý soupeři české reprezentace, skórovali jako první, nakonec ale přišli jako poslední tým ve skupině B v Tampere o neporazitelnost. Vítězný gól dal v čase 64:48 útočník Adam Gaudette, jenž si v utkání připsal tři body za dva góly a nahrávku.

Američané nastoupili pouze s pěti obránci a jejich nelehké situaci zrovna nepřidalo, když už v polovině třetí minuty inkasovali: Lang našel výbornou nahrávkou Dahlina, který si poradil, přestože měl puk na dlouhou hůl. Na konci páté minuty mohl kontrovat Gaudette, jenže brankář Ullmark byl proti.

V osmé minutě už se ale Američané dočkali a byl to právě Gaudette, kdo pálil těsně za kruhem a zamířil přesně do horního rohu Ullmarkovy branky. Další příležitosti neproměnili Bellows, Lafferty a na druhé straně Lang, skóre tak zůstalo do první přestávky vyrovnané.

V úvodu druhé třetiny chyboval při rozehrávce Jones, puku se zmocnil Friberg a řítil se sám na Swaymana, amerického gólmana ale po bekhendovém zakončení švédského útočníka zachránila tyčka. Před polovinou základní doby už se zdálo, že si Švédové vezmou vedení zpět, poté co Grundström zakončil krásným forhendovým blafákem. Střídačka výběru USA ale sáhla k trenérské výzvě, která odhalila v zárodku akce Grundströmův ofsajd.

O chvilku později neuspěl zblízka v přesilovce zakončující Asplund. Naopak 62 sekund před koncem druhého dějství využili početní výhodu Američané zásluhou Schmidta a šli do vedení.

Ve třetí části se Švédové hnali za vyrovnáním, ale zámořský tým vcelku bez větších potíží odolával. Bellows nebyl naopak daleko od navýšení náskoku. Krizová chvíle ale přišla v končící 47. minutě: Hughes chtěl rozehrát, jenže v tu chvíli se mu v rukách zlomila hokejka, kterou ihned zahodil, a zamířil na střídačku. Grundström, jenž se puku zmocnil, tak měl volnou cestu k zakončení a naplno toho využil. V 54. minutě měl velkou možnost v oslabení Kuhlman, výborný zákrok ale předvedl Ullmark.

V prodloužení se do obrovské šance dostal Dahlin, ale zazvonil jen na brankovou konstrukci. Vzápětí na druhé straně vychytal Ullmark fantastickým zákrokem Farrella. Rozhodnout mohl Wallmark, jenže Swayman byl proti, kotouče se zmocnil Tynan a rychlý výpad zakončil po jeho přihrávce 11,4 sekundy před vypršením nastavované pětiminutovky Gaudette.

Skupina B (Tampere):

USA - Švédsko 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Gaudette (Meyers, Peeke), 39. Schmidt (Gaudette, Tynan), 65. Gaudette (Tynan, Swayman) - 3. Dahlin (O. Lang, Aman), 47. Grundström. Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Stano (SR) - Obwegeser (Švýc.), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 8304.

USA: Swayman - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, L. Hughes - Meyers, Gaudette, Farrell - Lettieri, Bordeleau, Galchenyuk - Kuhlman, Tynan, Bellows - Watson, Lafferty, Hayden. Trenér: David Quinn.

Švédsko: Ullmark - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, Ekman Larsson, M. Pettersson, Tömmernes, od 41. navíc A. Lindholm - Bemström, Wallmark, J. Nordström - Grundström, Kellman, Asplund - C. Klingberg, Peterson, Bromé - Friberg, Aman, O. Lang - A. Bengtsson. Trenér: Johan Garpenlöv.

Tabulka:

1. Finsko 5 4 0 1 0 19:5 13 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 4. ČR 4 2 0 1 1 14:9 7 5. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 5 0 1 2 2 11:16 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1