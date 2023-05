Skupina B: Slovinci prohráli se Slováky 0:1 a sestupují z elitní skupiny MS

Riga (Lotyšsko) - Hokejisté Slovinska sestoupili po roce z elitní skupiny mistrovství světa. O návratu nováčka do divize IA definitivně rozhodla dnešní porážka se Slováky 0:1, po níž už se nemohou Slovinci ze dna základní skupiny B v Rize dotáhnout na žádného ze soupeřů. Svěřenci kouče Matjaže Kopitara ani v šestém utkání na turnaji nebodovali.

"Na tým jsem maximálně hrdý," prohlásil v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace zkušený slovinský obránce Žiga Pavlin. "Dali jsme do toho úplně všechno. Ale když chcete vyhrát, musíte dát gól, což jsme nedali. Je to pro nás těžká porážka. Jsme malá země a je pro nás poctou hrát mezi elitou. Udělali jsme všechno, abychom se udrželi, ale nestačilo to," litoval Pavlin.

Slovenský tým udržel naději na postup do vyřazovacích bojů. Rozhodl o tom gól Richarda Pánika 15 sekund po zahájení druhé třetiny. Čisté konto vychytal díky 33 úspěšným zákrokům Stanislav Škorvánek.

Slováci, kteří potřebovali k udržení šancí na postup plný bodový zisk, ale nadále nemají situaci ve svých rukách. Na čtvrté Lotyše ztrácejí tři body, přičemž před oběma celky je poslední zápas. Slovensko v něm vyzve Nory, domácí mužstvo Švýcary. Ve prospěch slovenského výběru hraje vzájemný duel, v němž zdolal Lotyše 2:1.

První velkou šanci měl v šesté minutě Lunter, ale gólmana Gračnara nepřekonal. Slováci pak přes dobré možnosti nevyužili první přesilovku, nedlouho po jejím skončení prověřil Škorvánkovu pozornost Sabolič. V 19. minutě se objevil před slovenským gólmanem na chvilku zcela osamocený Maver, minisouboj se Škorvánkem ale prohrál. Slováci vyhráli úvodní třetinu na přesné střely 17:6, přesto skončila bez branek.

"Měli jsme dnes pomalý start, ale brankář nás udržel v zápase. Byl úžasný," vyzdvihl Gračnarův výkon slovinský útočník Žiga Jeglič.

Nástup do druhého dějství přinesl rozhodující okamžik celého zápasu. Regenda skvěle našel před útočnou modrou čárou našlápnutého Pánika, jemuž sice před zakončením trochu utekl kotouč, přesto dokázal prostřelit Gračnara. Lunter a Hrivík mohli krátce po sobě vedení Slováků navýšit, ale neuspěli. Verlič při obrovské šanci v přesilovce ve 26. minutě byl naopak blízko vyrovnání, z ideální pozice však těsně minul.

Další příležitosti nevyužili Hudáček a na druhé straně Urbas. Slovinci pak hráli druhou přesilovku v utkání, místo vyrovnání však málem nabrali dvoubrankové manko. Po úniku Sukeľa udržel slovinské naděje nad vodou Gračnar.

Ve třetí dvacetiminutovce Slováci pečlivě hlídali svůj náskok, zatímco soupeř se hnal za vyrovnáním. Slovinci měli sice střeleckou převahu (16:9), ale Škorvánka nepřekonali ani v závěrečné hře bez gólmana, kdy měli velké šance Sabolič a Jeglič.

"Nakonec se nám nepodařilo ani jedinkrát skórovat, což se na tomhle turnaji nestalo poprvé," připomněl Jeglič. Slovinci vyšli gólově naprázdno už potřetí. "Je to hlavní příčina našeho pádu. Vytvořili jsme si dnes spoustu šancí - zejména na konci - ale nedokázali jsme je proměnit. Je to smůla," dodal Jeglič.

"Nedařilo se nám dnes ve vlastním pásmu, měli jsme hodně ztrát, ale náš gólman byl skvělý a dal nám šanci vyhrát," uvedl slovenský obránce Mário Grman. "Nekoukáme teď zbytečně moc dopředu. Postup nemáme ve svých rukách. Musíme příště získat tři body a pak uvidíme, co se stane v utkání mezi Lotyši a Švýcary," dodal Grman.

MS v hokeji - skupina B :

Slovinsko - Slovensko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 21. Pánik (Regenda, P. Koch). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Bloski (Kan.) - Davis (USA), Kroyer (Dán.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4460.

Sestavy:

Slovinsko: Gračnar - Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Pance, Simšič, Drozg - Ograjenšek, Tomaževič, Maver - Čimžar. Trenér: M. Kopitar.

Slovensko: Škorvánek - P. Koch, Nemec, Grman, Ivan, Kňažko, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Regenda, Hrivík, Pánik - Cehlárik, L. Hudáček, Lantoši - Kelemen, M. Sukeľ, Kudrna - Lantoši, Tamáši, Regenda - Okuliar, Čacho, Lunter. Trenér: Ramsay.

Tabulka:

1. Švýcarsko 5 5 0 0 0 22:4 15 2. Česko 5 4 0 1 0 19:9 13 3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11 4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11 5. Slovensko 6 2 0 2 2 11:14 8 6. Kazachstán 6 0 2 0 3 10:28 4 7. Norsko 5 1 0 1 3 5:11 4 8. Slovinsko 6 0 0 0 6 6:23 0