Skupina B: Rusko se výhrou nad Finy vrátilo do boje o postup

Petrohrad - Fotbalisté Ruska oživili šance na postup do osmifinále mistrovství Evropy, když porazili Finsko 1:0. O jedinou branku se v Petrohradu postaral ve druhé minutě nastaveného času první půle Alexej Mirančuk. "Sborná" má po dvou odehraných zápasech ve skupině B stejný počet tří bodů jako její soupeř, ale v její prospěch teď hovoří lepší vzájemný zápas. Tři body má i Belgie, která odehraje svůj duel s Dány ve čtvrtek.

Rusko od rozpadu SSSR vyhrálo proti Finsku i pátý vzájemný zápas v historii a udrželo proti Seveřanům počtvrté čisté konto. Svěřenci Stanislava Čerčesova zároveň ukončili dosavadní šestizápasové čekání na výhru na Euru, kde naposledy porazili Česko v roce 2012. Finsko prohrálo čtvrtý z posledních pěti mezinárodních zápasů.

V závěrečném utkání ve skupině vyzve Rusko 21. června v Kodani domácí Dány, Finsko čeká ve stejný den v Petrohradu Belgie.

"Bylo hrozně důležité vyhrát. Splnili jsme úkol, jdeme dál. A to, že jsme další šance nedali? To je fotbal. Hlavní je, že jsme si je vytvářeli. Tohle je turnaj, kde jsou už jen dobré týmy. Je třeba se soustředit na každý zápas," řekl na stránkách UEFA jediný střelec zápasu Mirančuk, který byl vyhlášen hráčem utkání.

"Dobře jsme bránili a zároveň přecházeli do útoku. Oproti zápasu s Dánskem jsme svou hru zlepšili. Nedokázali jsme sice skórovat, ale měli jsme dobré situace. Některé střely však šly vedle a jiné soupeř zablokoval. Byl to vyrovnaný zápas,“ prohlásil finský trenér Markku Kanerva.

Nováček mistrovství z Finska, který při svém úvodním duelu vyhrál v Dánsku 1:0, měl výborný vstup do utkání. Už ve třetí minutě si naskočil na centr Rajtaly autor jediné branky z předchozího utkání Pohjanpalo a přesnou hlavičkou nedal novému muži v bráně Safonovovi šanci. Jeho radost ale vydržela jen krátce, neboť sudí Makkelie po konzultaci s videorozhodčím gól kvůli těsnému ofsajdu neuznal.

"Nevím, jak moc velký ofsajd to byl, ale muselo to být těsné. Všechno je to o malých rozdílech a ty tentokrát neklaply v náš prospěch. Stojí vás hodně sil dát gól a stejně tak vás stojí energii se z toho sebrat, když vám ho odvolají," prohlásil finský kapitán Paulus Arajuuri.

Rusové navíc odpověděli o chvíli později, kdy se po povedené kombinaci dostal před bránu Ozdojev, jenže v nadějné pozici přestřelil. Situaci domácím zkomplikovalo i zranění obránce Fernandese, který krátce před uplynutím půlhodiny hry dopadl nekoordinovaně na záda a musel být vystřídán.

Jeho nástupce, exsparťanský obránce Karavajev, si o 12 minut později naběhl na centr z levé strany, ale těsně před ním ukopl míč na poslední chvíli Uronen. Oba hráči pak museli být také ošetřeni, neboť ruský bek narazil do tyče a při nekoordinovaném pohybu trefil protivníka kopačkou do obličeje.

Po množství ošetřování rozhodčí nastavil v první půli šest minut a hned ve druhé se Rusové dočkali. Po přihrávce Dzjuby se v pokutovém území výborně zorientoval Mirančuk a přesnou ranou do levého horního rohu brány poslal domácí do vedení.

Rusové se ve druhé části zatáhli do obrany, a ač Finové jejich území obléhali, do žádné výrazné šance se nedostali. Naopak to byla "Sborná", která hrozila z rychlých brejků. Po jednom z nich v 66. minutě těsně minul střídající Žemaletdinov a krátce po něm neuspěl ani Kuzjajev, jehož vychytal pohotovým skokem gólman Hradecky. Rusové vedení udrželi až do závěrečného hvizdu a neprohráli na ME ani šestý duel, v němž po prvním poločase vedli.

Skupina B:

Petrohrad: Finsko - Rusko 0:1 (0:1)

Branka: 45.+2 Mirančuk. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Kamara, O'Shaughnessy - Barinov, Ozdojev, Džikija. Diváci: 24.540 (omezený počet).

Finsko: Hradecky - Toivio (85. Jensen), Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala (75. Soiri), Schüller (67. Kauko), Lod, Kamara, Uronen - Pukki (75. Lappalainen), Pohjanpalo. Trenér: Kanerva.

Rusko: Safonov - Fernandes (25. Karavajev), Divějev, Džikija, Kuzjajev - Zobnin, Barinov, Ozdojev (61. Žemaletdinov) - Mirančuk (85. Muchin), Dzjuba (85. Sobolev), Golovin. Trenér: Čerčesov.

Tabulka:

1. Belgie 1 1 0 0 3:0 3 2. Rusko 2 1 0 1 1:3 3 3. Finsko 2 1 0 1 1:1 3 4. Dánsko 1 0 0 1 0:1 0