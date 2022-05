Skupina B: Rakousko podlehlo Norsku, skupinu vede Švédsko

Tampere (Finsko) - Rakouští hokejisté nenavázali na mistrovství světa na úterní překvapivou výhru nad českou reprezentací 2:1 po nájezdech a podlehli Norsku 3:5. Hráči domácího Finska podlehli v severském derby Švédsku 2:3 po samostatných nájezdech a ve čtvrtém utkání na turnaji v Tampere utrpěli první ztrátu.

Rakouští hokejisté nenavázali na výhru nad Českem a podlehli Norsku 3:5

Rakouští hokejisté nenavázali na mistrovství světa na úterní překvapivou výhru nad českou reprezentací 2:1 po nájezdech a podlehli Norsku 3:5. Seveřané si v Tampere polepšili na pět bodů ze čtyř zápasů a posunuli se na čtvrté místo tabulky skupiny B před český tým. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl útočník Mats Rosseli Olsen.

"Velice důležité vítězství. Byl to boj o klíčové body pro setrvání mezi elitou a my jsme šťastní, že jsme ho zvládli. Rakušané byli na konci blízko vyrovnání, ale měli jsme dnes i trochu štěstí. Každý turnaj je jiný a na tomto si to užívám. Máme v týmu hodně mladých hráčů a je zábava tady hrát," řekl webu IIHF pětatřicetiletý norský útočník Martin Röymark, který startuje na 14. světovém šampionátu.

Do první šance se dostal v 5. minutě norský útočník Lilleberg, ale Kickerta nepřekonal. Vzápětí šel pykat Ken André Olimb a Rakušané při přesilovce v čase 6:48 otevřeli skóre. Od modré čáry se trefil Heinrich a branku ještě sudí Lawrence se Štolcem po trenérské výzvě Norů potvrdili u videa, kde prověřili, že Schneider v brankovišti neatakoval Haukelanda.

Norové tak dostali dvouminutový trest, ale nakonec za něj mohli být rádi. V oslabení se totiž dostal do úniku Rosseli Olsen a vyrovnal. Při dalším vyloučení Norů se stav nezměnil stejně jako při trestech Schwingera a Thomase Raffla, při kterém měl v závěru první části šanci Hoff.

Z Rafflova trestu ale přeci jen Seveřané vytěžili gól, kterým obrátili stav na 2:1. Pouhou sekundu po jeho návratu na led se totiž prosadil Martinsen, který se dostal k puku po nedotaženém zakončení Johannesena. Rakušané si kvůli jeho kontaktu s Kickertem vzali trenérskou výzvu, ale neuspěli. Následné vyloučení zvýšení náskoku Norů nepřineslo a ve 27. minutě při Krogdahlově pobytu na trestné lavici smazal ztrátu střelou z pravého kruhu přes obránce Haudum.

Vrátit Norsku náskok mohl vzápětí Trettenes, ale netrefil puk před odkrytou brankou. V čase 31:44 už se tým kouče Pettera Thoresena radoval po šťastné brance. Hagova tečovaná střela se za Kickertova záda odrazila od Röymarkovy brusle.

Ve 43. minutě byl rakouský bek Wimmer vyloučen na pět minut a do konce utkání. Dlouhou přesilovku sice zkrátil trest Rosseliho Olsena, ale potom se provinil také Schneider a Norové v přesilovce pěti proti třem zvýšili díky druhému gólu Rosseliho Olsena v utkání.

Potom se Seveřané ubránili při Jakobssonově trestu, ale při Röymarkově vyloučení v čase 56:12 snížil Schneider. Dvě šance na vyrovnání měl Kasper, ale nevyužil je a 13 sekund před koncem při power play do prázdné branky dovršil výsledek Rönnild.

"Nedělali jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Takto to dopadlo. Nehráli jsme, co jsme chtěli. Můžeme vyhrávat, když předvedeme náš nejlepší výkon, ale dnes jsme ho nepodali. Proti jsme prohráli. V minulých zápasech jsme hráli dobře, ale teď jsem zklamaný. Mrzí to, že jsme tento zápas prohráli," uvedl rakouský útočník Marco Kasper.

Domácí Finové podlehli v severském derby Švédsku 2:3 po nájezdech

Hokejisté domácího Finska podlehli na mistrovství světa v severském derby Švédsku 2:3 po samostatných nájezdech a ve čtvrtém utkání na turnaji v Tampere utrpěli první ztrátu. Dosud rovněž suverénní výběr Tří korunek díky tomu unikl úřadujícím olympijským vítězům v čele skupiny B na rozdíl jednoho bodu. V rozstřelu rozhodl útočník Columbusu Emil Bemström.

Švédové nasadili do hry dvě čerstvé posily z NHL - útočníky Jacoba Petersona z Dallasu a Carla Grundströma z Los Angeles. Hned v úvodu mohli otevřít skóre domácí, když po forčekingu Mikaela Granlunda našel Manninen mezi kruhy Hartikainena, ale jeho střelu vyrazil Hellberg. Säteriho se snažil v 6. minutě po objetí branky překonat Friberg. Při vyloučení Bromého měl další možnost Hartikainen.

V čase 11:38 se radovali Švédové. Obránce Adam Larsson objel branku a o levou tyč poslal puk za Säteriho. Zvýšit mohl po kombinaci s Asplundem Kellman. Při trestu Adama Larssona Finové nevyužili ani svoji druhou početní výhodu v utkání.

Ve 23. minutě už to mohlo být 2:0 pro Švédsko, protože Grundström trefil z levého kruhu protější tyč. V čase 23:38 se naopak dočkali Finové vyrovnání po Hellbergově zaváhání, jemuž propadlo do branky Lehtonenovo nahození.

Ve 26. minutě už výběr Suomi vedl a opět u toho byl Lehtonen. Na jeho přihrávku od levého mantinelu si k levé tyči Hellbergovy branky najel další bek Vatanen a snadno skóroval. "Bavili jsme se o tom se Samim (Vatanenem), že to tam zkusí zavřít, takže jsem mu to tam dal," řekl finský bek Mikko Lehtonen webu IIHF.

V 35. minutě Lehtonenova střela vypadla švédskému gólmanovi, který ale Lammikkovu dorážku kryl. "Potřebujeme své šance proměňovat," doplnil Lehtonen.

Ve vyrovnaném severském derby srovnal výběr Tří korunek krok ve 47. minutě, kdy Gustafssonovu střelu tečoval před Säterrim Kellman. Necelé tři minuty před koncem třetí třetiny mohl otočit výsledek Dahlin, ale zamířil z pozice mezi kruhy do tyče.

Pětiminutové nastavení nerozhodlo a v rozstřelu se prosadil jako jediný z deseti exekutorů na startu druhé série Bemström, který Säteriho překonal střelou z pozice mezi kruhy.

"Snažil jsem se soustředit, být v klidu a ukázat sebevědomí. Nechtěl jsem reagovat na jejich první pohyb. Dnes to vyšlo dobře. Jsem velice šťastný, že jsme získali bod navíc," řekl švédský gólman Magnus Hellberg, na něhož nikdo z Finů v rozstřelu nenašel recept. Neuspěl ani jako poslední Rajala, který zkusil fintu s nájezdem zády k brance a bekhendovým zakončením.

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku:

Skupina B (Tampere):

Norsko - Rakousko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Rosseli Olsen (K. A. Olimb), 21. Martinsen (Johannesen, Rosseli Olsen), 32. Röymark (Haga, Nörstebö), 48. Rosseli Olsen (Martinsen, K. A. Olimb), 60. Rönnild (Jakobsson) - 7. Heinrich (Wukovits, Schneider), 27. Haudum (Unterweger, Ganahl), 57. Schneider (Wukowits, Heinrich). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Štolc (Švýc.) - Chaput (Kan.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 6:3, navíc Wimmer (Rak.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 6137.

Sestavy:

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Klavestad, Kasastul - K. Olimb, Geheb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Brekke Henriksen, Salsten, Rönnild. Trenér: Petter Thoresen.

Rakousko: Kickert - Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich, Wolf, Hackl, Wimmer - Lebler, Haudum, Kasper - Schneider, Nissner, T. Raffl - Feldner, Wukovits, Ganahl - Schwinger, Achermann, Huber - Brunner. Trenér: Roger Bader.

Finsko - Švédsko 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. M. Lehtonen (Björninen, Anttila), 26. Vatanen (M. Lehtonen, Armia) - 12. A. Larsson (Peterson, Dahlin), 47. Kellman (E. Gustafsson, Ekman Larsson), rozhodující sam. nájezd Bemström. Rozhodčí: Ingram (Kan.), MacFarlane - Briganti (oba USA), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 11.695.

Sestavy:

Finsko: Säteri - Hietanen, M. Lehtonen, Ohtamaa, Seppälä, Vatanen, Friman, Pokka - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - Armia, V. Filppula, Rajala - J. Sallinen, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Innala. Trenér: Jukka Jalonen.

Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, Ekman Larsson, A. Lindholm, Tömmernes, Pudas - Bemström, Peterson, J. Nordström - Friberg, Kellman, Asplund - C. Klingberg, A. Bengtsson, Bromé - Grundström, Aman, O. Lang. Trenér: Johan Garpenlöv.

Tabulka:

1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 2. Finsko 4 3 0 1 0 13:5 10 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Norsko 4 1 1 0 2 11:13 5 5. ČR 3 1 0 1 1 9:8 4 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Rakousko 4 0 1 1 2 8:12 3 8. Velká Británie 3 0 0 1 2 4:15 1