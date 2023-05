Skupina B: Lotyši vydřeli postup ze skupiny na úkor Slováků, kteří zdolali Nory

Riga - Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa na závěr základní skupiny B v Rize Švýcary 4:3 v prodloužení. Postoupili tak na úkor Slováků do play off a dostali se na třetí místo před český tým. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále bude Švédsko. Slovenští hokejisté porazili ve svém závěrečném duelu skupiny B v Rize Norsko 4:1.

"Potřebovali jsme nutně tři body. Měli jsme dobrý start a vstřelili pár gólů. Myslím, že jsme odehráli celkem dobrý zápas. A i když pak soupeř snížil, vedli jsme si dobře v našem obranném pásmu," řekl slovenský útočník Miloš Kelemen v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace. "Udělali jsme dnes vše, co jsme mohli, teď musíme čekat. Někdo bude zápas sledovat přímo v hale, někdo u televize," dodal Kelemen.

Utkání Česko - Kanada

Zatímco Slováci měli v pondělí volno, Norové po výborně zvládnutých nájezdech porazili Kanadu. Dnes v úvodním dějství se na nich únava projevila, v součtu s faktem, že už hráli jen o čest bez postupových nadějí.

Slováky posadil na koně ve čtvrté minutě Hrivík, jehož našel povedenou zpětnou přihrávkou zpoza branky Pánik. Právě on pak dvakrát nebezpečně zakončoval, za Nory odpověděl Engeland Andersen, ale brankář Škorvánek byl pozorný.

V osmé minutě našel Grman rozjetého Cehlárika, který nabral velkou rychlost, dostal se tváří v tvář Haukelandovi, ale neuspěl - jeho bekhendové zakončení skončilo v lapačce norského gólmana. Hned vzápětí zkusil štěstí od modré čáry Rosandič a Cehlárik si spravil chuť úspěšnou dorážkou. V 16. minutě pak prolétl Lantoši takřka celým hřištěm a prakticky rozhodl o osudu duelu.

"Viděl jsem, jak se mi tam otevřel volný prostor, tak jsem to zkusil," podotkl Róbert Lantoši, opora extraligové Mladé Boleslavi.

Norové od druhé třetiny hru vyrovnali a dočkali se rychle alespoň dílčí radosti. Berg-Paulsen našel ve 24. minutě skvělou nahrávkou přes Gajdoše a Čacha zakončujícího Vikingstada. Škorvánek neměl šanci.

Už po chvilce mohla přijít zápletka po jediném slovenském vyloučení za celé utkání. Valkvae Olsen však nebyl zblízka úspěšný. Slováci mohli v oslabení naopak odskočit zpátky na rozdíl tří branek. Pánik ujel do brejku, při zakončení s hokejkou prostrčenou mezi nohama ale nedokázal ohrozit Haukelanda.

Ve třetí třetině neproměnil velkou možnost Lantoši, Lunter rozezvučel brankovou konstrukci. Norové to v závěru zkusili s dlouhou power play. Hudáček nejprve zblízka minul, Pánik pak ale přes více než půl hřiště završil skóre.

"První třetina se nám úplně nepovedla, ale bojovali jsme a vrátili se do zápasu. Ve třetí třetině jsme měli ještě šanci na zvrat. Jsem na kluky vážně hrdý," řekl zkušený útočník a norský kapitán Ken Andre Olimb.

Lotyši vydřeli proti Švýcarům postup ze skupiny na úkor Slováků

Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa na závěr základní skupiny B v Rize Švýcary 4:3 v prodloužení. Postoupili tak na úkor Slováků do play off a dostali se na třetí místo před český tým. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále bude Švédsko.

Výhra Lotyšů nad dosud stoprocentními Švýcary zároveň rozhodla o soupeři českých hokejistů ve vyřazovacích bojích. Bude jím výběr Spojených států amerických, který bez porážky opanoval skupinu A v Tampere.

Lotyši odehráli se Švýcary po bezbrankové první třetině velké drama, v němž dvakrát vedli, ale pak inkasovali v 54. minutě gól na 2:3. V tu chvíli slavili Slováci. O 70 sekund později však vyrovnal kapitán Kaspars Daugavinš. V prodloužení rozhodl v přesilovce další útočník Rudolfs Balcers, jenž si v duelu připsal i dvě asistence.

"Neuvěřitelné! Byl to dobrý zápas. Ale soupeř nám rozhodně nic nedaroval, nedostali jsme nic zadarmo. I když jsme v závěru ztráceli, ani za stavu 2:3 jsme nepanikařili. Hráli jsme vážně skvěle. A v pravý okamžik pak přišlo i vyrovnání," řekl obránce Ralfs Freibergs v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace.

Švýcaři šetřili některé opory a nastoupili jen s jedenácti útočníky. Nabuzení Lotyši dali hned zkraje najevo své odhodlání a byli herně i střelecky aktivnější, Abols však ve svých šancích neuspěl. Ve 13. minutě naopak uzamkli svého soupeře před gólmanem Šilovsem na dlouhou dobu Švýcaři, stav se však neměnil.

V nástupu do druhé třetiny vymetl Freibergs ranou od modré čáry - i díky zakrytému výhledu gólmana Van Pottelberghea - horní roh branky a slavil první gól na MS v kariéře. Rihards Bukarts byl na hranici brankoviště tísněn Martim, Švýcaři sáhli kvůli jeho kontaktu s brankářem k trenérské výzvě, ale gól potvrdila i kontrola sudích u videa.

Lotyši pak nevyužili více než půlminutovou přesilovku pět na tři a muselo je to mrzet o to více, když v 27. minutě zamířil přesně záhy po buly Fiala. Uběhlo jen 32 sekund a Lotyšům vrátil těsný náskok Abols, přestože mu kotouč při snaze o zakončení zblízka sklouzl z hole. Další rychlou odpověď měl brzy poté na hokejce švýcarský kapitán Haas, blafák do bekhendu ale Šilovs skvěle vykryl.

V úvodu třetí části minul z dobré pozice při dohrávané přesilovce Ambühl. V 45. minutě Jaks znovu oslabil domácí tým a Lotyši na jeho faul doplatili. Ve chvíli, kdy už spěchal pomoci spoluhráčům do obranného pásmu, tečoval Zile pokus Riata do Mirandovy nohy a puk skončil v brance.

Ve 49. minutě se prosadil k zakončení tísněný Ločmelis, jeho pokus však zastavila horní tyčka. Odstartoval tak mimořádně napínavý závěr, u něhož prožili emoční jízdu na horské dráze vedle Lotyšů a jejich příznivců také Slováci, čekající na výsledek.

V 54. minutě si spravil chuť Ambühl, kterému nabil do ideální pozice Fiala. Třetí nahrávku v utkání si připsal útočník Corvi. V tu chvíli postupovalo do play off Slovensko.

Jenže po chybě Glausera u hrazení na červené čáře se domácí dostali do přečíslení dvou na jednoho, v jehož závěru Abols vybídl ke skórování Daugavinše a ten nezaváhal - 3:3. Švýcaři měli v závěru základní hrací doby ještě šance na prodloužení své dosavadní vítězné jízdy, ale neproměnili je.

V prodloužení fauloval Richard a Balcers rozjásal Lotyše. Na MS zdolali Švýcary po osmi letech, v roce 2015 slavili rovněž díky gólu v prodloužení.

"Je to jen jeden zápas. Bojovali jsme tvrdě po celé utkání, jen to nedopadlo podle našich představ. Udělali jsme až příliš mnoho chyb, které soupeř potrestal. Rozhodně nás to ale nepřipravilo o sebevědomí," uvedl švýcarský obránce Tobias Geisser.

Mistrovství světa v hokeji - skupina B:

Slovensko - Norsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Hrivík (Pánik, Regenda), 8. Cehlárik (Rosandič, Kňažko), 16. Lantoši (Gajdoš), 59. Pánik - 24. Vikingstad (Berg-Paulsen, Valkvae Olsen). Rozhodčí: Hunnius (Něm.), Bloski - Wyonzek (oba Kan.), Cattaneo (Švýc.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4170.

Sestavy:

Slovensko: Škorvánek - P. Koch, Nemec, Grman, Ivan, Kňažko, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Regenda, Hrivík, Pánik - Cehlárik, L. Hudáček, Kelemen - Lantoši, M. Sukeľ, Kudrna - Tamáši, Čacho, Lunter. Trenér: Ramsay.

Norsko: Haukeland - Hansen, Lilleberg, Johannesen, Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - K. A. Olimb, Trettenes, Martinsen - E. Salsten, Haga, Olden - Vesterheim, H. Salsten, Hoff - N. Steen. Trenér: T. Johansson.

Česko - Kanada 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. M. Kaut (Flek, T. Dvořák) - 20. Krebs (Glass, Hunt), 45. Myers (J. Quinn, Laughton), 60. Crouse (Laughton). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Štolc (Švýc.) - Synek (SR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6420.

Sestavy:

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Lenc, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny.

Švýcarsko - Lotyšsko 3:4 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Fiala (Corvi), 48. Miranda (Riat, Corvi), 54. Ambühl (Fiala, Corvi) - 22. Freibergs (Indrašis), 27. Abols (Balcers, Freibergs), 55. Daugavinš (Abols, Balcers), 63. Balcers (Balinskis, Jaks). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane (USA) - Mackey (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 9178.

Sestavy:

Švýcarsko: Van Pottelberghe - Fora, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loeffel, Marti, Geisser - Fiala, Corvi, Ambühl - Simion, Haas, Miranda - Herzog, Richard, Ch. Bertschy - Riat, Senteler. Trenér: Fischer.

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Golovkovs. Trenér: Vitolinš.

Konečná tabulka:

1. Švýcarsko 7 6 0 1 0 29:10 19 2. Kanada 7 4 1 1 1 25:11 15 3. Lotyšsko 7 3 2 0 2 21:17 13 4. Česko 7 4 0 1 2 22:16 13 5. Slovensko 7 3 0 2 2 15:15 11 6. Kazachstán 7 1 2 0 4 14:31 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 9:17 6 8. Slovinsko 7 0 0 0 7 9:27 0