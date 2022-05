Skupina B: Lotyši otočili na MS zápas s Británií, Švédové rozdrtili Norsko

Tampere - Hokejisté Lotyšska zdolali ve skupině B na mistrovství světa v Tampere Velkou Británii 4:3. Lotyši otočili skóre z 1:3 a udrželi si naději na postup do čtvrtfinále. Švédové rozdrtili Norsko 7:1 a dotáhli se v tabulce o bod za první Finsko. Norové vypadli ze hry o čtvrtfinále, postup Česka tak nyní ohrožují už jen Lotyši.

Lotyši otočili zápas s Británií a udrželi naději na čtvrtfinále

Hokejisté Lotyšska zdolali Velkou Británii 4:3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. S posledním týmem tabulky skupiny B už sice prohrávali 1:3, ale díky třem využitým přesilovým hrám vývoj otočili. Třemi asistencemi se na vítězství podílel útočník Martinš Dzierkals, který v této sezoně působil v extraligové Plzni.

Lotyši před úterním závěrečným duelem se Švédskem ztrácejí dva body na třetí Česko i na čtvrté Spojené státy americké a potřebovali by k posunu do play off vedle výhry nad výběrem Tří korunek zaváhání jednoho z těchto týmů. Velká Británie má na kontě stále jen bod a k udržení mezi elitou potřebuje v pondělí v běžné hrací době porazit Rakousko.

"Hráli jsme dnes těžkopádně a začali jsme příliš pasivně. Ale jsem velice šťastný za tým. Zlepšený výkon a víra, kterou jsme měli v šatně, vedly k tomu, že jsme si nenechali uniknout body. Věřím, že to bylo na koukání napínavé, ale my takové zápasy hrát nechceme. Provází nás celý turnaj a bere nám to hodně energie mentálně i fyzicky. Jsme celý zápas ve stresu a každá chyba nás může stát vítězství," řekl kapitán Lotyšska Rodrigo Abols.

Britové se ujali vedení v 6. minutě v přesilové hře při Veinbergsově vyloučení. Neilson nahodil puk z rohu hřiště na Merzlikinse, který jej vyrazil k Myersovi a ten předložil kotouč před odkrytou branku Perlinimu. Útočník norského Ringerike skóroval podruhé na turnaji. Lotyši se neprosadili při trestu Jonathana Phillipse a sami odolali v dalším oslabení při Kuldově pobytu na trestné lavici.

V 13. minutě už měli svěřenci trenéra Petera Russella dvoubrankový náskok. Po Jonesově přihrávce dostal puk z levého kruhu do lotyšské branky bruslí Neilson. Sudí Dehaen s MacFarlanem po dlouhém zkoumání situace u videa gól uznali.

Lotyši marně dobývali Bownsovu branku. Povedlo se jim to až v čase 24:17, kdy Jelisejevsovu střelu zpoza pravého kruhu vykopl britský gólman betonem a Batna dorazil puk do odkryté branky. Za 127 sekund ale Britové opět vedli o dva góly. Hook se z pravého kruhu trefil k protější tyči a Merzlikinse vystřídal Šilovs.

V 35. minutě se Lotyši dostali při přesilovce čtyř proti třem zpět na kontakt. Robert Bukarts nabil na levý kruh Jaksovi, který se trefil na bližší tyč nad Bownsovu vyrážečku.

Ve třetí třetině se Lotyši nadále tlačili za vyrovnáním. Džerinš z levého kruhu nezamířil přesně a v 49. minutě netrefil odkrytou branku zblízka Balcers. V čase 51:49 při Ehrhardtově trestu už smazal ztrátu Rihards Bukarts, který po Dzierkalsově přihrávce u levé tyče překonal Bownse bekhendovým zakončením.

A za 82 sekund už Lotyši vedli. Britům se stal osudným pokus Jonathana Phillipse o bodyček na Jakse, který sudí u videa vyhodnotili jako nedovolený. Dzierkalsovu přihrávku z pozice mezi kruhy usměrnil za Bownse Džerinš. Stav už se nezměnil ani v závěrečné power play.

"Dostali jsme se na začátku zápasu do skvělé pozice, ale nakonec jsme doplatili na vyloučení. O disciplíně jsme se bavili před turnajem, protože víme, že kvalita přesilovek je tady na vysoké úrovni. Když to vezmu z pozitivní stránky, tak nám to ukázalo, že jsme schopní s těmito týmy hrát. Vytvořili jsme si několik šancí, což je pro nás dobré znamení před zítřejším utkáním, které musíme vyhrát," uvedl britský obránce Joshua Batch.

Švédové deklasovali Nory 7:1, ti přišli o čtvrtfinálové naděje

Hokejisté Švédska porazili Norsko jednoznačně 7:1. Až do 28. minuty přitom vedl favorit o jediný gól, než zvýšila na 2:0 čerstvá posila Tre kronor William Nylander. Vedle toho přidal i dvě nahrávky. Třemi body (2+1) se zaskvěl i další útočník Jacob Peterson. Vítězové využili čtyři z pěti přesilových her. Švédové se ve skupině B dotáhli o bod za vedoucí Finy, Norové vypadli ze hry o čtvrtfinále. Postup českých hokejistů do vyřazovací fáze nyní ohrožují už jen Lotyši, jejichž posledním soupeřem bude právě Švédsko.

Švédové sice dostali hned zkraje zápasu po velké skrumáži v norském brankovišti kotouč za brankovou čáru, ale po trenérské výzvě Norů byl gól odvolán. Jinak se ale favorit jen pomalu zahříval na provozní teplotu. Do vedení mu pomohla početní výhoda po faulu Bulla, kterou ve 12. minutě využil Peterson. Sami Švédové pak museli na 36 sekund dokonce do tří, ale odolali a těsné vedení uhájili až do přestávky. Bemström ve druhém dějství sice neuspěl v přesilovce Švédů, ale na začátku 28. minuty následovala další a v ní se o slovo přihlásil hvězdný Nylander, který gólmana Arntzena propálil dobře mířenou ranou na bližší tyčku. V tu chvíli jakýkoliv odpor Norů skončil. O 64 sekund později dal druhý dnešní gól Peterson. Ve 32. minutě se prosadil Asplund a ještě před druhou pauzou zvýšil v přesilovce Wallmark. Dohrávalo se už jen z povinnosti. Po 44 sekundách třetí třetiny zařídil alespoň dílčí radost Norů Fladeby. S odpovědí přispěchal po chvilce Friberg. Hned po rozehrání přišel kuriózní moment, Haga nahodil puk, trefil jednoho z čárových rozhodčích a od jeho nohy se kotouč odrazil do prázdné branky, kterou ve snaze zastavit nahození opustil Hellberg. Branka ale právě kvůli zásahu sudího nemohla být uznána, což rozhodčí potvrdili ještě u videa. Na konci 50. minuty uzavřel skóre druhým gólem Asplund, který zužitkoval další početní výhodu.

Skupina B (Tampere):

Velká Británie - Lotyšsko 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Perlini (Myers, Neilson), 13. Neilson (Hook, Sam Jones), 27. Hook (O'Connor, Batch) - 25. Batna (Jelisejevs, Čukste), 35. Jaks (Roberts Bukarts, Dzierkals), 52. Rihards Bukarts (Dzierkals, Roberts Bukarts), 54. Džerinš (Dzierkals, Čukste). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), MacFarlane (USA) - Sewald (Rak.), Synek (SR). Vyloučení: 7:5. Využití: 1:3. Diváci: 4860.

Sestavy:

Velká Británie: Bowns - D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Tetlow, Sam Jones, Batch - Mosey, Conway, Perlini - Lake, Neilson, Dowd - J. Phillips, Myers, Hook - Lachowicz, Duggan, Waller - Ferrara. Trenér: Peter Russell.

Lotyšsko: Merzlikins (27. Šilovs) - Zile, Jaks, Rubins, A. Kulda, Čukste, Sotnieks, Mamčics - Balcers, Abols, Keninš - Dzierkals, Džerinš, Rihards Bukarts - Jelisejevs, Batna, Roberts Bukarts - Veinbergs, Marenis, Smirnovs - Krastenbergs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Švédsko - Norsko 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Peterson (E. Gustafsson, Nylander), 28. Nylander (E. Gustafsson, Peterson), 29. Peterson (Grundström, Tömmernes), 32. Asplund (Kellman), 38. Wallmark (Dahlin, Bemström), 44. Friberg (O. Lang, Aman), 50. Asplund (Nylander, Wallmark) - 41. Fladeby (Johannesen, K. Olimb). Rozhodčí: Šír (ČR), Ansons (Lot.) - Briganti (USA), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 4:5. Využití: 4:0. Diváci: 3707.

Sestavy:

Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, M. Pettersson, Tömmernes, A. Lindholm, Pudas - Nylander, Wallmark, J. Nordström - Bemström, Kellman, Asplund - C. Klingberg, Peterson, Grundström - Aman, Friberg, O. Lang - A. Bengtsson. Trenér: Johan Garpenlöv.

Norsko: Arntzen - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull - K. Olimb, M. Olimb, Fladeby - Martinsen, Haga, Röymark - Hoff, Trettenes, Jakobsson - Salsten, Brekke Henriksen, Rönnild - od 41. navíc Geheb. Trenér: Petter Thoresen.

Tabulka:

1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15 3. ČR 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 6 0 0 1 5 7:28 1