Skupina B: Kazachstán zdolal obhájce z Finska, USA porazili Kanadu 5:1

Hokejisté Kazachstánu porazili na mistrovství světa v Rize obhájce zlatých medailí z Finska 2:1 po samostatných nájezdech a vyhráli i druhý zápas na turnaji. Velkou zásluhu na výhře nováčka na šampionátu měl brankář Nikita Bojarkin, který si připsal 50 úspěšných zákroků. O výhře Kazachů, kteří na nájezdy porazili i Lotyšsko, rozhodl útočník Nikita Michajlis. Oba týmy mají ve skupině B čtyři body.

"Cítíme se velmi dobře," usmíval se po zápase útočník Curtis Valk. "Oba dosavadní zápasy byly těžké a náš gólman opět podal úžasný výkon. Budeme ho potřebovat i v dalších utkáních, ale držíme se svého herního plánu a díky tomu jsme dnes uspěli," dodal osmadvacetiletý kanadský rodák.

Finové, kteří na úvod turnaje porazili USA, byli od první minuty střelecky výrazně aktivnější. V první třetině vyslali na kazašského brankáře Bojarkina patnáct střel, gól však vstřelit nedokázali. I kvůli tomu, že si i přes svou převahu nevytvářeli velké šance.

Ve druhé třetině měl již brankář Sateri přece jen o něco více práce, ve větší permanenci byl ale i nadále jeho protějšek. Dvaadvacetiletý Bojarkin také inkasoval jako první, když jej překonal po pohotové dorážce nejmladší hráč finského týmu, devatenáctiletý útočník Lundell.

O dvě minuty později byl ale vyloučený Kontiola a Kazaši první přesilovou hru rychle využili. O vyrovnání se postaral Panjukov. Oba týmy si následně vypracovaly několik slibných příležitostí, v normální hrací době ani v prodloužení však rozhodnout nedokázaly.

"Bylo to náročné utkání. Myslím si, že jsme dobře bránili a vytvořili jsme si i spoustu šancí, ale dali jsme jen jeden gól. Jejich brankář byl velmi dobrý. Teď jsme frustrovaní, ale víme, co musíme zlepšit. Prostě musíme dávat více branek," řekl kapitán Finů Marko Anttila.

V nájezdech opět Kazaši prokázali svou šikovnost, tentokrát o výhře rozhodli již v základní sérii pěti pokusů. Zatímco z jejich týmu uspěli Valk, Michajlis a Starčenko, na finské straně se prosadil jen Kaski. Kazachstán tak poprvé na MS dokázal Finsko porazit.

"Je to pro nás velké a emotivní vítězství. Všichni jsme věřili ve své schopnosti a trenéři nás skvěle připravili tak, abychom hráli co nejlépe. Je to velký úspěch, ale věříme, že nás ještě další čekají," řekl útočník Kirill Panjukov.