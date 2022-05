Skupina B: Hokejisté Lotyšska na MS udolali Norsko, Finové porazili USA

Tampere (Finsko) - Hokejisté Lotyšska porazili ve skupině B na mistrovství světa Norsko 3:2 a ve třetím utkání na turnaji poprvé bodovali, dva góly vstřelili ve druhé třetině. Domácí Finové porazili tým USA 4:1 a zůstávají i po třetím zápase v Tampere stoprocentní, Američané poprvé na šampionátu prohráli.

Hokejisté Lotyšska na MS poprvé vyhráli, Norsko udolali 3:2

Hokejisté Lotyšska porazili Norsko 3:2 a ve třetím utkání na MS poprvé bodovali. Na zisku tří bodů měl velkou zásluhu brankář Elvis Merzlikins, který si připsal 34 úspěšných zákroků. Klíčový náskok si Lotyši vypracovali ve druhé třetině, v níž vstřelili dva góly.

"Ve třetí třetině po nás šli. Museli jsme hodně bránit a snažit se dostávat puky z pásma. Obránci, ale i útočníci odvedli skvělou práci, blokovali střely a pokrývali dorážky. To bylo důležité, proto jsme vyhráli," řekl Merzlikins a poukázal na 19 střel Lotyšů v závěrečné dvacetiminutovce.

Lotyši na turnaji prohráli s USA i Finskem, vstup do zápasu proti Norsku jim ulehčila nedisciplinovanost soupeře. Seveřané v první třetině hned třikrát faulovali v útočném pásmu, Lotyšsko ale ani jednu početní výhodu nedokázalo využít. Herní převaha jim ale přece jen ke gólu pomohla, v 15. minutě otevřel po Keninšově přihrávce skóre kapitán Abols.

"Byla to jedna z mála akcí, kdy jsme hráli rychle. Ronny (Keninš) mě skvělou přihrávkou našel a já jen musel mít hokejku na ledě a být připraven skórovat," řekl Rodrigo Abols. Krátce po skočení třetí přesilovky ale Lotyši chybovali při střídání a Rosseli Olsen po rychlém protiútoku vyrovnal.

I ve druhé části měli Norové problém s disciplínou a soupeř toho využil. Ve 27. minutě dostal trest do konce zápasu Hoff, zároveň byl vyloučen Trettenes a Lotyšsko přesilovku pět na tři zásluhou tvrdé a přesné střely Jelisejevse využilo. V pokračující klasické výhodě sice skórovat nedokázalo, ale po skončení přesilovky pokračovalo v tlaku a Roberts Bukarts přidal třetí branku Lotyšska.

Norsko snížilo ve 48. minutě, kdy při signalizované početní výhodě využil pasivity soupeře Krogdahl. Následně si svěřenci trenéra Thoresena vytvořili střeleckou převahu, gólmana Columbusu ale potřetí nepřekonali v přesilové hře ani v závěrečné power play. Norsko tak má na kontě ve skupině B dva body, Lotyšsko tři.

"Bylo pro nás těžké se vrátit do zápasu. Kluci ale ve třetí třetině opravdu tvrdě pracovali. Ale nedokázali jsme dát dva góly, skórovali jsme jen jednou, proto jsme prohráli," řekl norský trenér Petter Thoresen. "Je to trochu frustrující, že jsme prohráli. Byl to vyrovnaný zápas, ale nevydařená pětiminutovka ve druhé třetině byla pro nás smrtící. Ve třetí části jsme ale měli šance vstřelit dva nebo tři góly," doplnil jej útočník Andreas Martinsen.

Dalším soupeřem Lotyšů bude ve čtvrtek česká reprezentace.

Finové vyhráli na domácím MS i potřetí, porazili hokejisty USA 4:1

Hokejisté Finska porazili v základní skupině B tým USA 4:1. Domácí tak zůstávají i po třetím vystoupení v Tampere stoprocentní, Američané poprvé na turnaji prohráli. Olympijští vítězové z Pekingu vedli už na konci 31. minuty 4:0. Tři body za gól a dvě nahrávky si připsal útočník Sakari Manninen. Oba týmy budou soupeři českého týmu na závěr zápasového programu skupiny.

Od úvodních minut se hrál oboustranně velmi rychlý hokej, v němž nebyla nouze o zajímavé okamžiky. Američané hráli už po 24 sekundách přesilovku, stav se však neměnil. Na druhé straně měl dvě šance Filppula, když při té druhé se dostal sám až před brankáře Manna, ale ten si mezeru mezi betony pečlivě pohlídal. Početní výhodu pak nevyužili ani Finové. Krátce po jejím skončení zkusil Björninen štěstí bekhendem, ale jeho pokus zastavila horní tyčka. Při hře ve čtyřech na obou stranách našel Manninen Lehtonena, jenž zblízka tvrdě zakončoval, ale Mann znovu skvěle zasáhl. Při zakončení z první do odkryté branky minul kotouč Lammikko. Domácí tým hrál pak další přesilovku, Granlund vzal na sebe přečíslení dvou na jednoho a prostřelil Manna. Už po 63 sekundách se proti pravidlům provinil Watson, jehož zákrok s vytrčeným loktem na hlavu Hartikainena vzápětí ještě překontrolovali sudí na videu a z trestné lavice poslali hříšníka rovnou do šaten. Od té doby přibylo na ledě hodně potyček a ostřejších zákroků, ale pro Seveřany bylo důležité, že přidávali také góly. V dlouhé početní výhodě sice nejprve neuspěl právě Hartikainen, ale pak se po dokonalé Innalově nahrávce prosadil Filppula a 54 sekund po něm zvýšil už na 3:0 Manninen. Zámořský výběr nenacházel protizbraně ani po skončení pětiminutového oslabení. V polovině utkání naopak při hře ve čtyřech na obou stranách využil Mannova zakrytého výhledu Lehtonen a prakticky definitivně rozhodl. "Bylo skvělé, jak se nám přesilovky povedly, dobře si v nich rozumíme. Věříme si a potvrdili jsme to v posledních zápasech, když se nám podařilo nastřílet pár gólů," uvedl útočník vítězů Teemu Hartikainen. Ve třetím dějství mohl tahoun domácích Manninen přidal další gól, ale Mann byl proti. Na druhé straně měl možnost zařídit alespoň čestný úspěch Američanů Galchenyuk, Olkinuora však dál držel čisté konto. Nakonec ho ale neuhájil. Právě Galchenyuk ukázal v závěru svou šikovnost a s hokejkou mezi nohama uzavřel v čase 58:22 skóre. "Strávili jsme až příliš mnoho času v boxu trestoměřičů, tímto způsobem rozhodně nemůžeme pokračovat. Byl to zápas plný emocí, ale my musíme být ve zbytku turnaje rozhodně lepší. Potřebujeme být lépe připravení a zůstat v klidu. Jsme tady jako jeden tým. Poslední třetinu jsme odehráli už lépe a máme alespoň na čem stavět do příštího utkání," poznamenal obránce Američanů Nate Schmidt.

Skupina B (Tampere):

Lotyšsko - Norsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Abols (Keninš, Balcers), 28. Jelisejevs (Balcers, Jaks), 33. Roberts Bukarts (Sotnieks, Smons) - 19. Rosseli Olsen (Rokseth, Hoff), 48. Krogdahl (Nörstebö, K. Olimb). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Frandsen - Kroyer (oba Dán.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:5, navíc Hoff (Norsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 8510.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Bergmanis, Čukste, Sotnieks, Smons - Balcers, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Klavestad, Kasastul - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Brekke Henriksen, Salsten, Rönnild - Geheb. Trenér: Petter Thoresen.

Finsko - USA 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Mikael Granlund (Manninen, M. Lehtonen), 25. Filppula (Innala, Vatanen), 26. Manninen (J. Sallinen, Mikael Granlund), 31. M. Lehtonen (Hartikainen, Manninen) - 59. Galchenyuk (L. Hughes, Seth Jones). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Rohatsch - Merten (oba Něm.), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 7:8, navíc Watson (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 11.555.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Seppälä, Ohtamaa, Vatanen, Friman, Pokka - Hartikainen, Manninen, Mikael Granlund - Armia, Filppula, Pesonen - J. Sallinen, Lammikko, Innala - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

USA: Mann - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, L. Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Bordeleau, Galchenyuk - Barber, Meyers, K. Bellows - Farrell, Gaudette, Lettieri. Trenér: David Quinn.

Tabulka:

1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. ČR 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1