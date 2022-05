Skupina B: Hokejisté Lotyšska na MS poprvé vyhráli, Norsko udolali 3:2

Tampere (Finsko) - Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa Norsko 3:2 a ve třetím utkání na turnaji poprvé bodovali. Na zisku tří bodů měl velkou zásluhu brankář Elvis Merzlikins, který si připsal 34 úspěšných zákroků. Klíčový náskok si Lotyši vypracovali ve druhé třetině, v níž vstřelili dva góly.

"Ve třetí třetině po nás šli. Museli jsme hodně bránit a snažit se dostávat puky z pásma. Obránci, ale i útočníci odvedli skvělou práci, blokovali střely a pokrývali dorážky. To bylo důležité, proto jsme vyhráli," řekl Merzlikins a poukázal na 19 střel Lotyšů v závěrečné dvacetiminutovce.

Lotyši na turnaji prohráli s USA i Finskem, vstup do zápasu proti Norsku jim ulehčila nedisciplinovanost soupeře. Seveřané v první třetině hned třikrát faulovali v útočném pásmu, Lotyšsko ale ani jednu početní výhodu nedokázalo využít. Herní převaha jim ale přece jen ke gólu pomohla, v 15. minutě otevřel po Keninšově přihrávce skóre kapitán Abols.

"Byla to jedna z mála akcí, kdy jsme hráli rychle. Ronny (Keninš) mě skvělou přihrávkou našel a já jen musel mít hokejku na ledě a být připraven skórovat," řekl Rodrigo Abols. Krátce po skočení třetí přesilovky ale Lotyši chybovali při střídání a Rosseli Olsen po rychlém protiútoku vyrovnal.

I ve druhé části měli Norové problém s disciplínou a soupeř toho využil. Ve 27. minutě dostal trest do konce zápasu Hoff, zároveň byl vyloučen Trettenes a Lotyšsko přesilovku pět na tři zásluhou tvrdé a přesné střely Jelisejevse využilo. V pokračující klasické výhodě sice skórovat nedokázalo, ale po skončení přesilovky pokračovalo v tlaku a Roberts Bukarts přidal třetí branku Lotyšska.

Norsko snížilo ve 48. minutě, kdy při signalizované početní výhodě využil pasivity soupeře Krogdahl. Následně si svěřenci trenéra Thoresena vytvořili střeleckou převahu, gólmana Columbusu ale potřetí nepřekonali v přesilové hře ani v závěrečné power play. Norsko tak má na kontě ve skupině B dva body, Lotyšsko tři.

"Bylo pro nás těžké se vrátit do zápasu. Kluci ale ve třetí třetině opravdu tvrdě pracovali. Ale nedokázali jsme dát dva góly, skórovali jsme jen jednou, proto jsme prohráli," řekl norský trenér Petter Thoresen. "Je to trochu frustrující, že jsme prohráli. Byl to vyrovnaný zápas, ale nevydařená pětiminutovka ve druhé třetině byla pro nás smrtící. Ve třetí části jsme ale měli šance vstřelit dva nebo tři góly," doplnil jej útočník Andreas Martinsen.

Dalším soupeřem Lotyšů bude ve čtvrtek česká reprezentace.

Skupina B (Tampere):

Lotyšsko - Norsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Abols (Keninš, Balcers), 28. Jelisejevs (Balcers, Jaks), 33. Roberts Bukarts (Sotnieks, Smons) - 19. Rosseli Olsen (Rokseth, Hoff), 48. Krogdahl (Nörstebö, K. Olimb). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Frandsen - Kroyer (oba Dán.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:5, navíc Hoff (Norsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 8510.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Bergmanis, Čukste, Sotnieks, Smons - Balcers, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Klavestad, Kasastul - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Brekke Henriksen, Salsten, Rönnild - Geheb. Trenér: Petter Thoresen.

Tabulka:

1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. ČR 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1