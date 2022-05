Skupina B: Finští hokejisté na MS porazili Brity, Lotyšsko vyhrálo nad Rakouskem

Tampere (Finsko) - Hokejisté Finska porazili na mistrovství světa v Tampere Velkou Británii 6:0. Po předchozí porážce se Švédskem 2:3 v nájezdech vyhrál domácí celek počtvrté na turnaji a dostal se do čela tabulky skupiny B, v níž jsou i Češi. Švédové zaostávají o dva body, mají ale utkání k dobru. Hokejisté Lotyšska zdolali Rakousko 4:3 po samostatných nájezdech a připsali si v pátém duelu na turnaji druhou výhru. Přiblížili se s náskokem čtyř bodů před poslední Velkou Británií záchraně. V rozstřelu si připsal vítěznou branku útočník Vítkovic Roberts Bukarts. Rakušané, kteří na turnaji porazili jen Česko, mají na sedmé pozici na poslední celek tříbodový náskok.

Finové vedli 4:0 už před polovinou zápasu. Čisté konto udržel brankář Jussi Olkinuora a připsal si druhou nulu na šampionátu, poté co před týdnem vychytal Nory (5:0). Dnes potřeboval na čistý štít jen deset zákroků. Ostrované už ve třetím utkání v Tampere za sebou neskórovali, ze vstřeleného gólu ze hry se naposledy radovali v duelu proti Norsku. Od té doby vyšli naprázdno už 188 minut a 51 sekund.

Již ve druhé minutě se dostal tváří v tvář brankáři Bownsovi Filppula, překonat ho ale nedokázal. Favorit šel přesto brzy do vedení. V sedmé minutě napřáhl na modré čáře Friman a jeho tečovaný pokus skončil za Bownsovými zády. Podobným způsobem domácí tým přidal ve 12. minutě i druhý gól: Hietanen trefil do brusle Perliniho, Bowns nestihl zareagovat a kotouč mu prošel mezi betony do sítě.

Před přestávkou si vybral slabší chvilku Olkinuora, ale Ehrhardt toho nedokázal využít. Další možnost zkraje druhé části prováhal Conway. Ve 27. minutě si spravil chuť Filppula, jenž usměrnil za Bownse střílenou přihrávku, kterou mu adresoval Granlund. Na druhé straně nevyužil obrovskou možnost ke snížení Lake a Finové to záhy potrestali, poté co se až před Bownse dostal Armia. Britského gólmana pak ještě před druhou pauzou zachránila horní tyčka.

Britové neukončili ve třetím dějství dlouhé čekání na gól ani při jediné přesilovce, kterou jim Seveřané nabídli. Na začátku 50. minuty naopak zvýšil Mäenalanen a po něm uzavřel skóre Rajala.

Vítkovický Roberts Bukarts rozhodl na MS o výhře Lotyšska nad Rakouskem

Úvodní dějství zápasu Rakouska a Lotyšska branku nenabídlo. Ve 4. minutě sice hráli Rakušané přesilovku po Veinbergsově vyloučení, ale hned po 13 sekundách ji přerušil Schneiderův faul. V polovině utkání šel pykat Džerinš, ale šanci měli v závěru oslabení naopak Lotyši. Balcersovu střelu z levého kruhu ale Starkbaum vyrazil.

Přestřelku v druhé části odstartoval 70 sekund po pauze Nissner, který si vyměnil puk s Thomasem Rafflem a z levého kruhu zamířil k protější tyči Šilovsovy branky. Lotyši odpověděli ve 26. minutě, kdy Jaks nabil na pravý kruh Balcersovi a útočník San Jose překonal Starkbauma nad lapačku.

Rakušané se potom ubránili při Leblerově trestu, ale v polovině druhé třetiny při Maeirově vyloučení už inkasovali. Střelu obránce Čuksteho, čerstvé posily mistrovského Třince, tečoval před rakouským gólmanem Rihards Bukarts.

Hned za 27 sekund šli zároveň na trestnou lavici Zile s Abolsem a Rakušané za 67 vteřin přesilovku pěti proti třem využili. Od modré čáry si popojel do lepší střelecké pozice Heinrich a trefil přesně pravý horní roh branky. Při Unterwegerově vyloučení mohl vrátit Lotyšsku vedení Abols, ale Starkbaum zasáhl. Ve 36. minutě se to už povedlo Balcersovi, který si v přečíslení vyměnil puk s Rihardsem Bukartsem a dal druhý gól v utkání.

V úvodu třetí části nevyužil šanci na pojistku Smirnovs a ve 47. minutě bylo vyrovnáno. Thomas Raffl tečoval střelu Zündela od modré čáry. Otočit stav mohl po rychlém protiútoku ranou z pozice za levým kruhem Wukowits, ale Šilovs puk vyrazil a poradil si i s Heinrichovou dorážkou.

V prodloužení zůstal po Unterwegerově střele ležet puk v brankovišti za Šilovsem, ale Rakušané ho do branky nedotlačili. Na druhé straně trefil v 63. minutě Keninš tyč. Rakousku nezajistily výhru ani úniky Ganahla a Hubera. V nájezdech se prosadili za Lotyšsko Jelisejevs a Roberts Bukarts, za soupeře uspěl jen Heinrich.

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku:

Skupina B (Tampere):

Finsko - Velká Británie 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Friman (Vatanen, Lammikko), 12. Hietanen (S. Manninen, M. Lehtonen), 27. V. Filppula (Mikael Granlund, Hartikainen), 29. Armia (Friman, H. Pesonen), 50. Mäenalanen (Lindell, Ohtamaa), 56. Rajala (Heiskanen, H. Pesonen). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Frandsen (Dán.) - Briganti (USA), Seewald (Rak.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.502.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Vatanen, Friman, Lindell, Ohtamaa - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Velká Británie: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch, Sam Jones - Lake, Neilson, Dowd - Mosey, Conway, Perlini - J. Phillips, Lachowicz, Waller - Hook, Myers, Davies. Trenér: Peter Russell.

Lotyšsko - Rakousko 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 3:2, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Balcers (Jaks, Abols), 30. Rihards Bukarts (Čukste, Dzierkals), 36. Balcers (Rihards Bukarts, Sotnieks), rozhodující sam. nájezd Roberts Bukarts - 22. Nissner (T. Raffl, Schneider), 32. Heinrich (Schneider, Haudum), 47. T. Raffl (Zündel, Nissner). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Štolc (Švýc.) - Chaput (Kan.), Synek (SR). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 8516.

Sestavy:

Lotyšsko: Šilovs - Zile, Jaks, Rubins, Kulda, Čukste, Sotnieks, Mamčics - Balcers, Abols, Keninš - Dzierkals, Džerinš, Rihards Bukarts - Jelisejevs, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Marenis - Veinbergs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Rakousko: Starkbaum - Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich, Wolf, Kirchschläger, Hackl, Brunner - Ganahl, Haudum, Kasper - Schneider, Nissner, T. Raffl - Lebler, Wukovits, Huber - Schwinger, Achermann, Feldner. Trenér: Roger Bader.

Tabulka:

1. Finsko 5 4 0 1 0 19:5 13 2. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8 4. ČR 4 2 0 1 1 14:9 7 5. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 5 0 1 2 2 11:16 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1