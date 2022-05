Tampere (Finsko) - Hokejisté Finska porazili na mistrovství světa v Tampere tým Velké Británie 6:0. Po předchozí porážce se severským rivalem Švédskem 2:3 v nájezdech vyhrál domácí celek počtvrté na turnaji a dostal se do čela průběžné tabulky skupiny B, v níž jsou i Češi. Švédové zaostávají o dva body, mají ale utkání k dobru.

Finové vedli 4:0 už před polovinou zápasu. Čisté konto udržel brankář Jussi Olkinuora a připsal si druhou nulu na šampionátu, poté co před týdnem vychytal Nory (5:0). Dnes potřeboval na čistý štít jen deset zákroků. Ostrované už ve třetím utkání v Tampere za sebou neskórovali, ze vstřeleného gólu ze hry se naposledy radovali v duelu proti Norsku. Od té doby vyšli naprázdno už 188 minut a 51 sekund.

Již ve druhé minutě se dostal tváří v tvář brankáři Bownsovi Filppula, překonat ho ale nedokázal. Favorit šel přesto brzy do vedení. V sedmé minutě napřáhl na modré čáře Friman a jeho tečovaný pokus skončil za Bownsovými zády. Podobným způsobem domácí tým přidal ve 12. minutě i druhý gól: Hietanen trefil do brusle Perliniho, Bowns nestihl zareagovat a kotouč mu prošel mezi betony do sítě.

Před přestávkou si vybral slabší chvilku Olkinuora, ale Ehrhardt toho nedokázal využít. Další možnost zkraje druhé části prováhal Conway. Ve 27. minutě si spravil chuť Filppula, jenž usměrnil za Bownse střílenou přihrávku, kterou mu adresoval Granlund. Na druhé straně nevyužil obrovskou možnost ke snížení Lake a Finové to záhy potrestali, poté co se až před Bownse dostal Armia. Britského gólmana pak ještě před druhou pauzou zachránila horní tyčka.

Britové neukončili ve třetím dějství dlouhé čekání na gól ani při jediné přesilovce, kterou jim Seveřané nabídli. Na začátku 50. minuty naopak zvýšil Mäenalanen a po něm uzavřel skóre Rajala.

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku:

Skupina B (Tampere):

Finsko - Velká Británie 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Friman (Vatanen, Lammikko), 12. Hietanen (S. Manninen, M. Lehtonen), 27. V. Filppula (Mikael Granlund, Hartikainen), 29. Armia (Friman, H. Pesonen), 50. Mäenalanen (Lindell, Ohtamaa), 56. Rajala (Heiskanen, H. Pesonen). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Frandsen (Dán.) - Briganti (USA), Seewald (Rak.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.502.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Vatanen, Friman, Lindell, Ohtamaa - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Velká Británie: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch, Sam Jones - Lake, Neilson, Dowd - Mosey, Conway, Perlini - J. Phillips, Lachowicz, Waller - Hook, Myers, Davies. Trenér: Peter Russell.

Tabulka:

1. Finsko 5 4 0 1 0 19:5 13 2. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8 4. ČR 4 2 0 1 1 14:9 7 5. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 6. Rakousko 4 0 1 1 2 8:12 3 7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:13 3 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1