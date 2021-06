Skupina B: Belgie porazila i Finy a pomohla Dánsku k postupu

Kodaň/Petrohrad - Fotbalisté Belgie v závěrečném třetím utkání skupiny B na mistrovství Evropy zvítězili nad Finskem až díky dvěma gólům v závěrečných 20 minutách 2:0. Zajistili si tak vítězství ve skupině a pomohli tím i Dánsku, které v Kodani porazilo Rusko 4:1. Seveřané nakonec postoupili do osmifinále z druhého místa, přestože úvodní dva zápasy prohráli.

Fotbalisté Belgie v závěrečném třetím utkání skupiny B na mistrovství Evropy zvítězili nad Finskem až díky dvěma gólům v závěrečných 20 minutách 2:0. V Petrohradu si v 74. minutě vstřelil vlastní gól brankář Lukas Hradecky a v 81. minutě přidal pojistku útočník Romelu Lukaku.

"Rudí ďáblové" navázali na předchozí dvě vítězství nad Ruskem a Dánskem a do vyřazovací fáze postoupili z prvního místa bez ztráty bodu. Finové coby nováček velkého turnaje na Euru podruhé prohráli a s třemi body skončili v tabulce třetí. Naději na osmifinále ještě úplně neztratili, neboť vedle prvních dvou celků z každé skupiny projde do vyřazovací fáze ještě nejlepší čtveřice z třetích míst.

"Máme už jen velmi malou šanci postoupit. Jsem pyšný na to, že jsme skončili v tabulce výše než Rusko. Nevím, kolik lidí si před turnajem myslelo, že půjdeme do posledního zápasu s šancí na postup. Dánsko si druhé místo zasloužilo, ale jsem na tým za výkony na šampionátu pyšný," uvedl pro web uefa.com finský trenér Markku Kanerva.

Belgičané vyhráli všechny zápasy ve skupině na Euru poprvé v historii. Lídři žebříčku reprezentací FIFA porazili Finy po sedmi duelech a protáhli sérii bez prohry na 12 utkání. V osmifinále se představí v neděli v Seville, soupeře teprve poznají.

"Věděli jsme, že Finové budou velmi kompaktní a bude velmi složité jejich obranu prolomit. Ale v momentě, kdy se nám to povedlo, jsme věděli, že budou muset otevřít hru a na trávníku bude více prostoru. Druhá půle byla o mnoho lepší," řekl belgický záložník Kevin De Bruyne, který byl vyhlášen hráčem utkání.

Belgičané s jistotou postupu na několika postech prostřídali sestavu a zpočátku hráli proti outsiderovi velmi vlažně. První větší šanci si favorit vytvořil až ve 42. minutě. Doku vystřelil na zadní tyč a Finy zachránil dobrým zákrokem brankář Hradecky.

Rodák z Bratislavy podržel Seveřany i v 63. minutě, kdy vyrazil pokus Edena Hazarda. Belgičané, kteří v březnu ve světové kvalifikaci remizovali v Praze 1:1 s Českem, neotevřeli skóre ani o dvě minuty později. Kanonýr Lukaku sice po De Bruyneho přihrávce rozvlnil síť, ale rozhodčí branku kvůli těsnému ofsajdu neuznali.

Dosavadní hrdina utkání Hradecky se nakonec stal velkým smolařem. V 74. minutě si totiž nešťastně srazil míč těsně za čáru poté, co Vermaelen po rohovém kopu hlavičkoval do tyče. Na probíhajícím Euru padlo už rekordních šest vlastních gólů, což je dvakrát více než na kterémkoliv z předchozích šampionátů.

V 81. minutě pak jeden z hlavních adeptů na zlato definitivně rozhodl. De Bruyne našel ve vápně Lukakua, ten se obtočil kolem obránce a i s přispěním jemné teče zvýšil. Historicky nejlepší střelec belgické reprezentace zaznamenal 63. gól za národní celek a třetí brankou na probíhající Euru se dotáhl do čela tabulky kanonýrů. Ve vedoucí čtveřici je i český útočník Patrik Schick.

"Byl to od nás opravdu dobrý zápas. Nedávali jsme soupeři prostor, bojovali jsme, byli jsme disciplinovaní. Až do 74. minuty to byl od našeho týmu brilantní výkon, ale Belgie pak ukázala, proč je číslo jedno na světě," řekl finský obránce Paulus Arajuuri.

Dánsko porazilo Rusko 4:1 a se třemi body postoupilo do osmifinále

Fotbalisté Dánska ve třetím utkání na mistrovství Evropy v Kodani porazili Rusko 4:1, na turnaji uspěli po předchozích dvou porážkách a se třemi body postoupili do osmifinále z druhého místa zamotané skupiny B.

Svěřenci trenéra Stanislava Čerčesova získali také tři body, ale vinou nejhoršího skóre skončili poslední, třetí příčku obsadil další tříbodový tým nováček Finsko, který v souběžně hraném duelu v Petrohradu podlehl stoprocentní Belgii 0:2.

Na stadionu Parken v závěru první půle otevřel skóre Mikkel Damsgaard, po necelé hodině hry přidal druhý domácí gól Yussuf Poulsen. Rusové snížili po proměněné penaltě Arťoma Dzjuby, ale Andreas Christensen a Joakim Mähle v závěru pojistili náskok Dánů. Ti se v sobotním osmifinále utkají s Walesem v Amsterodamu.

"Je úplně šílené, že jsme postoupili. Tento tým, tito hráči... Je skvělé, že můžu být součástí. Nikdy jsem o něčem podobném ani nesnil. Úžasný pocit," řekl Damsgaard v televizním rozhovoru.

"Není v pořádku, když brankář je naším největším tvůrcem hry. Když hrajeme proti těžkému soupeři, dokážeme jenom vracet míč brankáři. Naše mentalita nám nedovoluje zvládat takový tlak a být stateční a útočit, když je potřeba," prohlásil ruský kapitán Dzjuba.

Dánové z úvodní převahy nic nevytěžili, naopak jako první zahrozili Rusové. Golovin poměrně snadno prošel obranou soupeře, ale nepřekonal brankáře Schmeichela, který míč vykopnul. Domácí poprvé vystřelili až ve 29. minutě, kdy Höjbjerg z dálky těsně minul.

Seveřany už ve 38. minutě poslal do vedení Damsgaard, který technickou střelou překvapil brankáře Safonova. Křídelník Sampdorie se ve 20 letech a 353 dnech stal nejmladším dánským střelcem na velkém turnaji.

"První gól padl úplně z ničeho. Všechno nám fungovalo, ale nedokázali jsme proměňovat dobré šance. Na této úrovni se to nepromíjí," konstatoval útočník Dzjuba.

Rusové v 59. minutě darovali Dánům obrovskou chybou druhý gól. Zobnin nepovedenou "malou domů" vyslal do stoprocentní šance Poulsena a ten snadno trefil odkrytu branku.

"Občas máte štěstí a míč přistane přesně tam, kde stojíte. Myslím, že je to poprvé v životě, co jsem se nevrátil a dostal za to dárek," uvedl dánský útočník Poulsen.

O chvíli později na druhé straně rozhodčí Turpin za souboj Vestergaarda se Sobolevem nařídil penaltu, kterou v 70. minutě nekompromisně proměnil Dzjuba.

Domácí za obrovské podpory téměř 24 tisíc fanoušků si ale vítězství nenechali vzít. Safonov sice po závaru předvedl dva výborné zákroky, ale na dorážku Christensena už v 79. minutě nedosáhl. Hned za tři minuty přidal čtvrtou branku Mähle po brejku. Dánové vyhráli teprve druhý z 13 zápasů s Ruskem nebo jeho předchůdcem SSSR.

Skupina B:

Petrohrad: Finsko - Belgie 0:2 (0:0)

Branky: 74. vlastní Hradecky, 81. Lukaku. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Bez karet. Diváci: 18.545 (omezený počet).

Finsko: Hradecky - Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen (70. Alho) - Lod (90.+1 Forss), Sparv (59. Schüller), Kamara - Pohjanpalo (70. Kauko), Pukki (90.+1 Jensen). Trenér: Kanerva.

Belgie: Courtois - Boyata, Denayer, Vermaelen - Trossard (75. Meunier), De Bruyne (90.+1 Vanaken), Witsel, Chadli - Doku (76. Batshuayi), Lukaku (84. Benteke), E. Hazard. Trenér: Martínez.

Kodaň: Rusko - Dánsko 1:4 (0:1)

Branky: 70. Dzjuba z pen. - 38. Damsgaard, 59. Poulsen, 79. Christensen, 82. Mähle. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). ŽK: Kudrjašov, Divějev - Delaney. Diváci: 23.644 (omezený počet).

Rusko: Safonov - Divějev, Džikija, Kudrjašov (67. V. Karavajev) - Fernandes, Ozdojev (61. Žemaletdinov), Zobnin, Kuzjajev (67. Muchin) - Mirančuk (61. Sobolev), Golovin - Dzjuba. Trenér: Čerčesov.

Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass (61. Stryger Larsen), Höjbjerg, Delaney (86. Jensen), Mähle - Braithwaite (85. Cornelius), Poulsen (61. Dolberg), Damsgaard (72. Nörgaard). Trenér: Hjulmand.

Konečná tabulka:

1. Belgie 3 3 0 0 7:1 9 2. Dánsko 3 1 0 2 5:4 3 3. Finsko 3 1 0 2 1:3 3 4. Rusko 3 1 0 2 2:7 3