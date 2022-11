Skupina B: Anglie na MS remizovala s USA, Írán porazil oslabený Wales

Rajján/Chúr (Katar) - Fotbalisté Anglie v druhém utkání na mistrovství světa v Kataru remizovali bez branek s USA a zatím si nezajistili postup ze skupiny B. Írán porazil oslabený Wales 2:0, v nastavení rozhodli střídající Rúzbe Češmí a Rámín Rezajíán.

Fotbalisté Anglie remizovali s USA 0:0 a zatím si nezajistili postup

Anglie v druhém utkání na mistrovství světa remizovala bez branek se Spojenými státy. Albion ve skupině B nenavázal na úvodní přesvědčivé vítězství 6:2 nad Íránem a nevyužil možnost si s předstihem zajistit postup do osmifinále. Američané po výsledku 1:1 s Walesem i podruhé na turnaji v Kataru remizovali.

Angličané, kteří nevyhráli ani třetí vzájemný zápas na světových šampionátech, v úterý uzavřou skupinu B v Rajjánu proti Walesu a k postupu jim stačí neprohrát o čtyři góly. USA se ve stejný den střetnou s Íránem.

Hráči Albionu začali aktivněji a v úvodu měli převahu. V 10. minutě po Sakově přihrávce zakončoval v dobré pozici kapitán Kane, ale bránící Zimmerman jeho nebezpečnou střelu v šestnáctce zblokoval.

Američané odolali náporu favorita a vyrovnali hru. Velkou šanci na otevření skóre zahodil ve 25. minutě McKennie, jenž sám z pokutového území přestřelil. O chvíli později Pulisic trefil břevno Pickfordovy branky. Na druhé straně Turner v nastavení první půle ránu vyrazil ránu Mounta.

Fotbalisté Spojených států si na začátku druhého dějství vytvořili drtivou převahu a stříbrný tým z loňského Eura sevřeli v jeho šestnáctce. Angličané se i při sérii rohových kopu ubránili, ale v útoku dlouho působili bezzubě.

První střelu na branku "Tří lvů" v druhém poločase obstaral až střídající Rashford v 87. minutě. O anglickém triumfu přece jenom mohl v nastaveném čase rozhodnout Kane, ale hlavičku poslal vedle.

Američané protáhli sérii bez vítězství na pět zápasů a na mistrovství světa neporazili evropského soupeře pojedenácté za sebou.

Írán porazil díky gólům v nastavení 2:0 oslabený Wales

Fotbalisté Íránu porazili 2:0 oslabený Wales. Asijský tým se po pondělním debaklu 2:6 s Anglií výrazně přihlásil do hry o premiérový postup do vyřazovací fáze. Naopak "Draci" nezvítězili ve skupině B ani podruhé, v úvodu šampionátu remizovali s USA 1:1.

Írán ve druhém poločase krátce po sobě nastřelil dvakrát tyčku. V 86. minutě oslabil Wales vyloučením brankář Wayne Hennessey. Írán si v přesilovce vytvořil tlak a v osmé minutě nastavení střídající obránce Rúzbe Češmí ranou zpoza vápna vstřelil vítězný gól svého týmu. Pojistku přidal další bek Rámín Rezajíán.

"Nemám slov. Je to skvělý, nádherný den pro všechny naše hráče a fanoušky. Pořád sníme o postupu. Je to ale jenom začátek. Zbývá nám ve skupině ještě jeden krok," řekl v televizním rozhovoru portugalský trenér Íránu Carlos Queiroz.

Od úvodního hvizdu se hrál svižný fotbal, přesto bylo k vidění minimum šancí. Ve 12. minutě se Moore natáhl po Robertsově centru, ale íránský brankář Hosejn Hosejní míč vyrazil. Na druhé straně Gholízadé skóroval, kvůli ofsajdu ale gól neplatil.

Po přestávce měl více ze hry Írán. V rozmezí 11 sekund neproměnil hned tři šance. Azmún trefil z vápna tyč, Gholízadému se následně zpoza šestnáctky povedlo totéž a Azmún z dorážky hlavičkoval do gólmana Hennesseyho. V 72. minutě velšský brankář vyrazil Ezatolahíovu střelu na roh.

V 83. minutě Hosejní vytáhl ránu Bena Daviese z hranice šestnáctky na roh. Krátce poté Hennessey při výběhu zasáhl místo míče Taremího. Sudí Escobar nejdřív velšskému brankáři udělil žlutou kartu, ale po intervenci videorozhodčího ho vyloučil.

Írán okamžitě vycítil příležitost a přidal na intenzitě. Odměnou mu byla Češmího trefa. Wales poté otevřel hru ve snaze vyrovnat, jenže Írán z přečíslení stanovil zásluhou Rezajíána konečné skóre.

"Hráči ukázali, že milují fotbal. Musím jim poděkovat za zasloužené vítězství a skvělý výkon. Hráčům patří obrovský respekt za to, co předvedli," uvedl Queiroz.

Írán vyhrál teprve druhý z posledních 12 zápasů na světovém šampionátu. Ostrovnímu celku oplatil 44 let starou domácí porážku 0:1 z přípravy, což byl do dnešního dne jediný vzájemný duel. Wales nezvítězil posedmé za sebou.

"Je to hrozné. Nevím, co říct. Padli jsme v samém závěru. To jsou ty chvíle, které se těžko přijímají. Musíme se dát dohromady, máme před sebou ještě jeden zápas. Bude to těžké," prohlásil kapitán Walesu Gareth Bale.

Fotbalové MS - skupina B:

Wales - Írán 0:2 (0:0)

Branky: 90.+8 Češmí, 90.+11 Rezajíán. Rozhodčí: Escobar (Guat.) - Wales (Trin. a Tob.), Mora (Kost.) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Rodon - Rezajíán, Džahánbachš. ČK: 86. Hennessey (Wales). Diváci: 40.875.

Sestavy:

Wales: Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts (57. Johnson), Ampadu (78. Allen), Ramsey (87. Ward), N. Williams - Bale, Moore, Wilson (58. James). Trenér: Page.

Írán: H. Hosejní - Rezajíán, Púralígandží, M. Hosejní, Mohammadí - Gholízadé (77. Džahánbachš), Núrollahí (77. Češmí), Ezatolahí (83. Karímí), Hadžsáfí (77. Torabí) - Azmún (68. Ansárífárd), Taremí. Trenér: Queiroz.

Anglie - USA 0:0

Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno - Soto (video, všichni Ven.). Bez karet. Diváci: 68.463.

Sestavy:

Anglie: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham (68. Henderson), Rice - Saka (78. Rashford), Mount, Sterling (68. Grealish) - Kane. Trenér: Southgate.

USA: Turner - Dest (78. Moore), Zimmerman, Ream, Robinson - McKennie (77. Aaronson), Adams, Musah, Pulisic - Weah (83. Reyna), Wright (83. Sargent). Trenér: Berhalter.

Tabulka:

1. Anglie 2 1 1 0 6:2 4 2. Írán 2 1 0 1 4:6 3 3. USA 2 0 2 0 1:1 2 4. Wales 2 0 1 1 1:3 1