Skupina A: USA jsou i nadále stoprocentní, Finsko slaví druhou výhru

Tampere - Hokejisté USA porazili na mistrovství světa v Tampere Rakousko 4:1, vyhráli i čtvrtý zápas a s plným bodovým ziskem jsou v čele tabulky skupiny A. Rakousko dál čeká na premiérové vítězství a je předposlední. Gólem a asistencí se pod výhru USA podepsali obránci Lane Hutson a Nick Perbix. Finsko porazilo Francii 5:3, ve čtvrtém zápase na turnaji si připsalo druhou výhru a posunulo se na čtvrté místo tabulky skupiny A před svého dnešního soupeře.

Američané měli v první třetině dvakrát výhodu přesilových her, když byl vždy vyloučený Rossi. Ani jeden z jeho faulů ale nevyužili, navíc si nevytvořili ani žádnou výraznější šanci. Rakušané trochu nečekaně drželi s favoritem herně krok a Petersen v brance USA musel likvidovat nebezpečné situace po střelách Raffla a Zwergera.

"V první třetině to byl boj. Rakousko má ale dobrý tým, čekali jsme to. Nebylo to pro nás překvapení," řekl Perbix webu Mezinárodní hokejové federace. "Hráli dobře do obrany. Bylo pro nás těžké se přes ně dostat a trvalo to až do konce druhé třetiny. My jsme se ale prostě drželi našeho herního plánu," doplnil jej útočník Alex Tuch.

Zwerger se do gólové šance dostal i ve 22. minutě, opět ale neuspěl. Zámořští hráči následně zlepšili pohyb, přidali na agresivitě a měli více ze hry. Otevřít skóre mohl O'Connor, brankář Starkbaum však zasáhl a později se štěstím přežil i přečíslení dva na jednoho.

Ve 28. minutě již inkasoval, když jej po akci Bonina překonal Grimaldi. Rakušanům se ale hned v první přesilové hře v utkání podařilo vyrovnat. Po krásné střílené přihrávce Schneidera se o to postaral kapitán Raffl, který si tak připsal již třetí gól na turnaji. Američané však bleskově odpověděli, o 57 sekund později jim vrátil vedení Mazur.

"Když jsme vyrovnali na 1:1, dodalo nám to trochu naděje. Stejně jako v zápase proti Dánsku jsme ale dostali laciné branky. Celkově si ale myslím, že si ze zápasu můžeme odnést hodně pozitivních věcí," řekl obránce Dominique Heinrich.

Ve 44. minutě se po individuální akci a zaváhání Starkbauma prosadil obránce Hutson a přiblížil Spojené státy výhře. Rakušané ale nerezignovali a vypracovali si hned několik velkých šancí. Ve 49. minutě neuspěl Schneider a poté byl ústřední postavou aktivní Zwerger.

V rychlém sledu Petersena několikrát prověřil, nepřekonal jej ale ani z trestného střílení v 52. minutě. "Bojovali jsme až do konce a měli jsme dost šancí. Zejména já. Nedal jsem ale ani trestné střílení a nakonec jsme neuspěli," řekl Zwerger.

Tři minuty před koncem utkání se Rakousko rozhodlo k risku bez brankáře, okamžitě však inkasovalo počtvrté. Skóre uzavřel Perbix.

Finsko porazilo Francii 5:3 a slaví druhou výhru

Hokejisté Finska porazili na mistrovství světa v Tampere Francii 5:3, ve čtvrtém zápase na turnaji si připsali druhou výhru a posunuli se na čtvrté místo tabulky skupiny A před svého dnešního soupeře. Gólem a asistencí se na vítězství úřadujících světových šampionů podíleli kapitán Marko Anttila a Sakari Manninen.

"Je to velké vítězství. Jako vždy, když tady vyhrajeme. Francie byla velmi aktivní, výborně bruslila. Nebyl to pro nás jednoduchý večer, ale myslím si, že jsme byli trpěliví a dali dost gólů. Zasloužili jsme si vyhrát," řekl Anttila webu Mezinárodní hokejové federace.

Francie vstoupila do utkání aktivně a po 64 sekundách hry se dostala do vedení. Larmiho ve finské brance překvapil střelou ze strany od mantinelu obránce Chakiachvili. Další šance měli Texier nebo Thiry, druhý gól ale přidat nedokázali.

I díky tomu mohli Seveřané z první vydařenější akce vyrovnat, v 5. minutě se o to zasloužil pohotovou dorážkou Pokkovy střely Pesonen. Finové poté nevyužili dvě přesilové hry, ve 24. minutě se ale dostali do vedení. Brankáře Juncu chytajícího poprvé v kariéře na MS překonal téměř z nulového úhlu Oksanen. Útočník, který v minulé sezoně hrál v extraligovém Hradci Králové, se trefil přesně nad rameno francouzského gólmana.

"Je to skvělý pocit. Je to takové klišé, ale na stará kolena jsem přišel na to, jak hrát. A rok od roku je to jednodušší. Je to skvělý pocit, že jsem byl odměněný a povolaný do reprezentace," usmíval se po utkání třicetiletý Oksanen.

Domácí si poté vypracovali další příležitosti, které ale neproměnili a ve 29. minutě je zaskočil Addamo Dostal se za finskou obranu a z první střely mířící na branku ve druhé třetině vyrovnal. Finsko se dokázalo vrátit zpět do vedení, kapitán Anttila přešel přes Llorcu a prostřelil Juncu.

Ve 46. minutě přiblížil favorita k výhře v přesilové hře Hartikainen, ale Francouzi pokračovali v sympatickém výkonu. V početní výhodě si vytvořili tlak, ve kterém pokračovali i po návratu Rantanena na led a v polovině třetí třetiny se jim zásluhou Bertranda podařilo snížit na rozdíl branky.

V 55. minutě byl blízko páté branky Armia, ale v koncovce neuspěl. Ještě blíže gólu byl následně Claireaux, pozorný Larmi ale lapačkou vyrazil jeho střelu těsně vedle tyčky. V závěru se Francie pokusila vyrovnat při power play, inkasovala ale pátou branku. Poprvé na turnaji tak nebodovala a prohrála v základní hrací době.

"Vstřelili jsme pár gólů, i když jeden byl do prázdné branky. Dostáváme se do šancí, což je dobré. Musíme v tom pokračovat a nakonec to půjde. Musíme si jen věřit a nebýt frustrovaní," řekl Manninen, který uzavřel skóre.

Francouzský obránce Hugo Gallet přiznal, že jeho tým chtěl odčinit úterní nečekanou porážku s Maďarskem (2:3 v prodl.). "Chtěli jsme ukázat, že umíme hrát proti skvělému týmu. Hráli jsme s mistry světa u nich doma. Chtěli jsme dokázat, že na to máme a udržet těsné skóre," uvedl pětadvacetiletý bek.

Skupina A (Tampere):

USA - Rakousko 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Grimaldi (Bonino, Mackey), 39. Mazur (Tynan, Hutson), 44. Hutson (Perbix, Coronato), 58. Perbix (Brown, Farrell) - 38. Raffl (Schneider, Rossi). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Kaukokari - Onni Hautamäki (oba Fin.), Synek (SR). Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 7676.

Sestavy:

USA: Petersen - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, Brown, Farrell - Bjork. Trenér: Quinn.

Rakousko: Starkbaum - Maier, Strong, Zündel, Heinrich, Nickl, B. Wolf, Brunner, Wimmer - Neubauer, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - M. Huber, Wukovits, P. Huber. Trenér: Bader.

Finsko - Francie 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Pesonen (Pokka, Lammikko), 24. Oksanen (Anttila, Friman), 32. Anttila (Matinpalo), 46. Hartikainen (Manninen, Rantanen), 59. Manninen (Rantanen, Määttä) - 2. Chakiachvili (T. Bozon, Texier), 29. Addamo (Gallet, Leclerc), 50. Bertrand (Chakiachvili, T. Bozon). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Fernandez - Mackey (oba Kan.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.638.

Sestavy:

Finsko: Larmi - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kakko, J. Sallinen, Armia - Kapanen, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen.

Francie: Junca - Llorca, Chakiachvili, Thiry, Gallet, Guebey, Boscq, Onno, Crinon - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Fabre - Valier, Ritz, K. Bozon. Trenér: P. Bozon.

Tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12 2. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8 3. Švédsko 3 2 1 0 0 8:1 8 4. Finsko 4 2 0 1 1 11:12 7 5. Francie 4 0 1 2 1 10:13 4 6. Maďarsko 3 0 1 0 2 5:12 2 7. Rakousko 4 0 0 1 3 4:17 1 8. Německo 3 0 0 0 3 5:8 0