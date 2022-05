Skupina A: Švýcaři ozdobili Ambühlův rekord výhrou nad Kanadou

Mistrovství světa v hokeji, skupina A, Kanada - Švýcarsko, 21. května 2022, Helsinky. Švýcar Andres Ambühl dostává před utkáním ocenění za to, že nastupuje k rekordnímu 120. zápasu na světovém šampionátu.

Helsinky - Švýcarští hokejisté porazili na mistrovství světa v Helsinkách Kanadu 6:3, zůstali jediným neporaženým celkem turnaje a s plným počtem 15 bodů z pěti zápasů nově vedou skupinu A. Švýcarský útočník Andres Ambühl si mohl naplno vychutnat rekordní 120. utkání na světových šampionátech, čímž překonal německého obránce Uda Kiesslinga. Obhájci triumfu naopak utrpěli první ztrátu na turnaji. Dánové porazili 3:0 Francii a udrželi se ve hře o postup.

Duelu předcházel ceremoniál, při kterém Ambühl dostal památeční dres. Byl to jeho druhý historický zápis na turnaji, protože osmatřicetiletý hráč Davosu 17. účastí na světových šampionátech předstihl obránce a krajana Mathiase Segera.

Jeho tým se od 4. minutu musel bránit při pětiminutovém vyloučení útočníka San Jose Meiera, který narazil na mantinel Whiteclouda. Sudí Heikkinen s Öhlundem stanovili trest po revizi u videa. Švýcaři se v dlouhém oslabení ubránili a dokonce měli první dvě šance po brejcích Fory a Mosera. Po tlaku Kanady pak Genoni chytil Royovu střelu a neuspěl ani Cozens. S koncem přesilovky trefil Dubois z levé strany z úhlu bližší tyč.

V polovině úvodní části po Geisserově střele dotlačil puk za Thompsona Hischier, ale podle videozáznamu po trenérské výzvě Kanady sudí rozhodli, že kanadského gólmana atakoval, a gól neplatil. Pykat šel ale Dubois, který napadl slavícího Meiera.

Švýcaři svou první přesilovku v utkání nevyužili a v čase 11:52 inkasovali. Johnson si při průniku narazil puk s Barzalem, projel sice až za branku, ale o pravou nohu Genoniho skóroval.

Za 59 sekund bylo vyrovnáno. Meierovu střelu vyrazil Thompson až za kruhy k Forovi, který už skóroval. V 15. minutě vrátil v oslabení při Bathersonově trestu úřadujícím šampionům vedení Lowry, který se dostal do úniku a překonal Genoniho mezi betony. Pokračující početní výhodu ale za 82 sekund využil ke smazání ztráty Kukan, který při hledání střelecké pozice nakonec překonal kanadského gólmana až z těžkého úhlu.

V 18. minutě trefil Lowry tyč a Kanaďané se do opětovného vedení dostali v čase 19:03, kdy se z pozice mezi kruhy prosadil Batherson. Devět sekund před první pauzou to bylo 3:3. Malgin vyhrál vhazovaní a Suter přenesl hru na levý kruh na Siegenthalera, který překonal Thompsona.

Ve 27. minutě při Andersonově pobytu na trestné lavici šli poprvé do vedení Švýcaři. Kukan našel křížnou přihrávkou na pravém kruhu Hischiera, který si puk zpracoval a pak jej vyslal zápěstím prudce na bližší tyč. Odpovědět mohl z pozice mezi kruhy po tlaku Kanady Sanheim, ale Genoni zasáhl. Na druhé straně pálil z otočky Meier. Kanada měla dvě možnosti ve 38. minutě. Nejdříve neuspěl Mercer a Comtois parádním zakončením s hokejkou mezi nohama trefil horní tyč.

Ve 43. minutě vyřešil Hischier přečíslení individuálně střelou, s kterou si kanadský brankář poradil. V obdobné situaci jen s tím rozdílem, že to tentokrát bylo z levého kruhu, už uspěl Suter.

Kanada se potom ubránila při Duboisově vyloučení a mohla snížit v 50. minutě, ale Batherson neměl přesnou mušku. Tým kouče Claudea Juliena nedokázal snížit ani při vyloučeních Fory a Hischiera. Pojistku přidal 119 sekund před koncem při power play do prázdné branky Meier.

Dánové porazili Francii a udrželi se ve hře o postup

Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa v Helsinkách Francii 3:0, v pátém zápase na turnaji si připsali třetí výhru a udrželi se na čtvrtém místě tabulky skupiny A s reálnou šancí na postup do čtvrtfinále. Čistým kontem, ke kterému mu stačilo jen 19 zákroků, se na tom podílel brankář Sebastian Dahm. Francie má po pěti duelech pět bodů a je šestá.

"Jsme docela malá hokejová země, takže je jen pár týmů, o kterých si myslíme, že jsme papírově lepší. Tohle byl jeden ze zápasů, ve kterých cítíte, že musíte vyhrát, a jsme šťastní, že se nám to povedlo," řekl dánský obránce Jesper Jensen Aabo. "Teď máme šanci postoupit do čtvrtfinále, což je skvělý pocit," dodal a ocenil spolehlivý výkon Dahma.

Francouzi do utkání dobře vstoupili, byli aktivní, šance ale proměnit nedokázali. Dahma v dánské brance nepřekonal Texier ani Kevin Bozon. I díky tomu se do vedení dostal soupeř, poté co v 17. minutě zakončil přesně rychlý protiútok a přečíslení Regin.

Na začátku druhé třetiny mohl vyrovnat aktivní Texier, ani tentokrát ale recept na Dahma nenašel. Ve 25. minutě byl vyloučen Thiry a Dánové první přesilovou hru za 47 sekund využili. Brankáře Buysseho překonal Blichfeld.

Dvougólové vedení mohli Seveřané navýšit v dalších početních výhodách, neprosadili se ale ani ve 22 sekund dlouhé hře pět na tři. Poté si dvě přesilovky zahráli i Francouzi v sestavě s dvojicí útočníků Claireauxem a Perretem, kteří v této sezoně působili v české extralize. Vyloučení Ehlerse a Regina ale využít nedokázali.

Dánové zodpovědnou hrou bez chyb dvougólový náskok jistě drželi a nakonec při power play soupeře přidali třetí branku.

"Našim hlavním cílem bylo udržet se mezi elitou a to se nám po čtyřech zápasech podařilo. Teď jsme pod menším tlakem a pokusíme se ve zbývajících dvou zápasech získat co nejvíce bodů. Dnes jsme ale zklamaní, protože kdybychom vyhráli, mohli jsme bojovat o čtvrtfinále," řekl útočník Francie Sacha Treille, který v minulosti hrál extraligu za Spartu nebo Kladno.

Skupina A (Helsinky):

Dánsko - Francie 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Regin (Storm, M. Lauridsen), 26. Blichfeld (M. Lauridsen, Ehlers), 59. Jakobsen (Storm). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Rekucki (USA) - Beresford (Brit.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 3007.

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, J. Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - N. Ehlers, F. Nielsen, Bau Hansen - Scheel, Regin, Storm - Blichfeld, P. Bjorkstrand, Aagaard - Asperup, Jakobsen, Poulsen. Trenér: Heinz Ehlers.

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Bault - Fleury, S. Treille, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Texier, Boudon - K. Bozon, Ritz, Leclerc - Fabre. Trenér: Philippe Bozon.

Kanada - Švýcarsko 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. K. Johnson (Barzal, Graves), 15. Lowry, 20. Batherson (Barzal) - 13. Fora (Meier, Kurashev), 16. Kukan (Hischier, Corvi), 20. Siegenthaler (P. Suter, Malgin), 27. Hischier (Kukan), 44. P. Suter (Malgin, Simion), 59. Meier. Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Öhlund (Švéd.) - Davis (USA), Špůr (ČR). Vyloučení: 3:2, navíc Meier (Švýc.) 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 5676.

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Severson, Sanheim, Graves, Holden, Mayo - N. Roy, Dubois, Cozens - J. Anderson, Lowry, Sillinger - Batherson, Barzal, K. Johnson - Comtois, Mercer, Geekie - O'Dell. Trenér: Claude Julien.

Švýcarsko: Genoni - Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Meier, Hischier, Kurashev - P. Suter, Simion, Malgin - Ambühl, Herzog, Corvi - Thürkauf, Bertschy, Scherwey - Riat. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Švýcarsko 5 5 0 0 0 25:10 15 2. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12 3. Německo 5 4 0 0 1 18:12 12 4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9 5. Slovensko 5 2 0 0 3 13:17 6 6. Francie 5 1 1 0 3 8:12 5 7. Itálie 5 0 0 1 4 9:24 1 8. Kazachstán 5 0 0 0 5 10:24 0