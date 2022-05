Skupina A: Švýcaři jdou ve čtvrtfinále na USA, Kanadu čeká Švédsko

Helsinky - Hokejisté Kanady deklasovali v závěrečném zápase skupiny A na mistrovství světa v Helsinkách Francii 7:1 a do čtvrtfinále postoupili ze třetího místa. V play off se obhájci zlata utkají ve čtvrtek se Švédskem. Švýcaři zdolali v souboji o vítězství ve skupině A Německo 4:3 po samostatných nájezdech a prošli základní částí bez porážky. Slovenští hokejisté v přímém souboji o postup do čtvrtfinále porazili Dánsko vysoko 7:1 a skončili ve skupině A čtvrtí díky lepší bilanci ve vzájemných zápasech před Dánskem. Ve čtvrtek v Tampere čeká bronzové medailisty z únorových olympijských her v Pekingu Švédsko, či domácí Finsko.

Kanada deklasovala Francii, ve čtvrtfinále ji čeká Švédsko

Hokejisté Kanady deklasovali v závěrečném zápase skupiny A na mistrovství světa v Helsinkách Francii 7:1 a do čtvrtfinále postoupili ze třetího místa. V play off se obhájci zlata utkají ve čtvrtek se Švédskem. Kanada vyhrála po dvou porážkách, čtyřmi asistencemi se na tom podílel útočník Drake Batherson, dva góly vstřelil jeho spoluhráč v elitní formaci Pierre-Luc Dubois. Francie skončila ve skupině šestá.

"Teď začíná to, proč tady hlavně jsme. Všichni za sebou máme těžkou sezonu, ale když na jejím konci máte šanci o něco bojovat, je to něco speciálního," řekl kanadský kapitán Thomas Chabot. "Je to skvělá akce. Je tu spousta fanoušků z různých zemí. Být tady a mít možnost znovu o něco bojovat, i když vaše sezoně v NHL skončila, je vždy skvělé," podotkl obránce Ottawy, který startuje na třetím světovém šampionátu v kariéře a v roce 2019 získal stříbro.

Kanaďané po pondělní nečekané porážce s Dánskem začali aktivně a zasypali brankáře Ylönena střelami. Francouzi po pěti minutách srovnali krok a otevřít skóre mohl Ritz, gólmana Driedgera ale nepřekonal. Bezbrankový stav se změnil ve 13. minutě, kdy Cozens tečoval střelu Sanheima. K druhé brance favoritovi pomohlo zaváhání Ylönena, jenž vyrazil nahození Sanheima, a Comtois pohotově dorazil puk za jeho záda.

Třetí gól přidali v pohodě hrající zámořští hráči ve 23. minutě, kdy Dubois zakončil vydařenou kombinaci elitní formace. Francouzi mohli snížit v přesilové hře, blíže brance ale byl soupeř. Graves trefil tyč. Po dalších kanadských šancích se skóre změnilo ve 36. minutě, kdy se po samostatném nájezdu prosadil O'Dell.

O vítězi duelu nebylo pochyb, což se na jeho úrovni podepsalo. Ve 46. minutě přidal další gól Kanady při hře čtyři na čtyři po individuální akci obránce Whitecloud. Poté se branky dočkala i Francie, když přečíslení dva na jednoho zakončil přesnou střelou Rech. Poslední slovo ale měli Kanaďané, skóre završili Dubois a Severson.

Švýcaři porazili Němce a z prvního místa jdou ve čtvrtfinále na USA

Švýcarští hokejisté zdolali na mistrovství světa v souboji o vítězství ve skupině A Německo 4:3 po samostatných nájezdech a prošli základní částí bez porážky. Ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí v Helsinkách na čtvrtý tým skupiny B z Tampere Spojené státy americké. Němci mají jisté druhé místo a jejich soupeřem bude buď česká reprezentace, nebo domácí Finsko.

"Podíváme se na hru Američanů zítra a uvidíme, co by na ně platilo. My ale musíme dál hrát svoji hru a využívat našich předností. Potom se může stát cokoliv," řekl webu IIHF švýcarský útočník Andres Ambühl směrem ke čtvrtfinálovému soupeři.

Švýcaři se museli obejít bez útočníka Tristana Scherweyho, který si v nedělním utkání s Francií zlomil kotník na pravé noze a šampionát pro něj skončil. Suverén turnaje se ujal vedení už po 97 sekundách hry. Corvi přenechal puk na hranici pravého kruhu Ambühlovi a rekordman světových šampionátů se 17 účastmi i 122 zápasy se trefil k bližší tyči Grubauerovy branky.

Němci vyrovnali při Egliho vyloučení v čase 11:51. Po vhazování se dostal k puku za levým kruhem Wissmann a tvrdou střelou na vyrážečku překonal Berru. V 16. minutě výběr finského kouče Toniho Söderholma skóre otočil. Seiderovu střelu od modré čáry tečoval před Berrou Loibl. Blízko zvýšení náskoku byl Plachta, na druhé straně minul Simion.

Vyrovnání se dočkali Švýcaři 86 sekund po startu druhé třetiny. Simion ještě před německým gólmanem neuspěl, ale v pokračujícím tlaku se po Malginově přihrávce trefil z pozice mezi kruhy k levé tyči Suter. Tým trenéra Patricka Fischera se ubránil při vyloučeních Sutera a Herzoga a při trestu Moritze Müllera Švýcaři otočili stav.

Meierův pokus skončil na levé tyči, ale 89 sekund před druhou pauzou se Malgin trefil z levého kruhu k protější tyči. S 12 body za pět branek a sedm asistencí se v pořadí produktivity šampionátu posunul do čela před českého kapitána Romana Červenku.

"Myslím, že jsme dnes odvedli dobrou práci, především v první a ve třetí třetině. Hráli jsme s nimi vyrovnaný zápas. Dokázali jsme zareagovat na jejich rychlé vedení. Švýcaři ale mají kvalitní tým a ukazují to na turnaji. Dokázali jsme se jim ale vyrovnat nasazením a bojovností, vytvořili jsme si šance. Oni nám dělali problémy svou rychlostí a šikovností," prohlásil německý obránce Korbinian Holzer.

Ve 48. minutě se postaral krásným sólem o vyrovnání Plachta. Projel od vlastní obranné modré čáry, v útočném pásmu se prosmýkl mezi Kukanem a Siegenthalerem a vkleče dotáhl bekhendový blafák. Pak ještě nebezpečně pálil při Riatově vyloučení.

Švýcaři měli šance, odvrátit prodloužení a svou první ztrátu na turnaji ale nedokázali. V 55. minutě trefil Meier levou tyč, neuspěli ani Hischier, Riat a po Hischierově přihrávce před odkrytou brankou Herzog.

V nastavení měli šance Němci, Ehliz ani Michaelis ale Berru nepřekonali. V rozstřelu byli úspěšní jen Hischier a Riat.

Švýcaři pošli základní skupinou bez porážky podobně jako v roce 2013 ve Stockholmu, kde potom dosáhli na stříbro. "Samozřejmě si to pamatuju. Tehdy jsme vyhráli všechny zápasy s výjimkou finále (se Švédskem 1:5). Je cítit, že jsme parta i mimo led. Když jdeme na jídlo, je sranda. Užíváme si ty společné tři týdny tady a na ledě je to stejné," uvedl švýcarský gólman Reto Berra, který je vicemistrem světa i z roku 2018 z Dánska.

Slovensko rozdrtilo v přímém souboji o čtvrtfinále Dánsko 7:1

Slovenští hokejisté v přímém souboji o postup do čtvrtfinále mistrovství světa porazili v Helsinkách Dánsko vysoko 7:1 a skončili ve skupině A čtvrtí díky lepší bilanci ve vzájemných zápasech před Dánskem. Ve čtvrtek v Tampere čeká bronzové medailisty z únorových olympijských her v Pekingu Švédsko, či domácí Finsko.

"Teď si trochu odpočineme a počkáme, s kým budeme hrát. Ať to bude Finsko, nebo Švédsko, čeká nás velice těžký zápas," řekl webu IIHF slovenský útočník Samuel Takáč.

Čtyřmi body za gól a tři asistence zazářil osmnáctiletý obránce Šimon Nemec, tři přihrávky si připsal útočník Komety Brno Michal Krištof a po dvou brankách vstřelili kapitán Tomáš Tatar a Pavol Regenda.

Slováci, kteří potřebovali vyhrát minimálně o tři branky, aby nemuseli čekat kvůli potvrzení postupu na večerní výsledek Kanady s Francií, byli od začátku aktivnější a přesně v polovině úvodní části se tým kanadského kouče Craiga Ramsayho poprvé radoval. Po Krištofově vyhraném vhazování se trefil z pravého kruhu za přispění teče Nicholase Jensena Tatar. Slováci zvýšili 22 sekund před koncem první třetiny, kdy Krištof vysunul Tatara a útočník New Jersey po bekhendovém blafáku zasunul puk vedle levého betonu gólmana Dahma.

Na startu druhé části Ramsayho svěřenci využili tři sekundy před koncem trest Baua Hansena. Nemcovu tečovanou střelu doklepl bekhendem přes Dahmův levý beton Regenda. Slováci zahrozili i v oslabení, protože při Grmanově trestu prověřil dánského gólmana Liška. Ve 33. minutě už zvýšili díky tečované střele od modré čáry obránce Rosandiče, který si mohl schovat puk za první gól na velké mezinárodní akci.

V 39. minutě obral Krištof o puk u levého mantinelu kapitána Regina a Slafkovský se ocitl sám před Dahmem, jehož nadvakrát překonal. Další gól mohl přidat ještě před přestávkou Takáč, který trefil tyč.

"Naše rychlost byla klíčová. Přehráli jsme soupeře, byli jsme první u puku a vyhráli jsme řadu soubojů. Oni hráli včera večer těžký zápas a my jsme měli dva dny volna, takže jsme se dobře připravili a rozdíl v zápase byl vidět," uvedl Takáč.

Slovenský gólman přišel o čisté konto ve 48. minutě při Regendově trestu, kdy z pozice mezi kruhy zamířil přesně přes stínícího Baua Hansena Blichfeld, který si připsal pátý gól na turnaji. Dánové se v závěru ubránili při Kristensenově trestu, ale v čase 58:53 po pokračujícím tlaku skóroval z dorážky Nemec a oslavil první trefu na velkém turnaji.

Rozezlený Markus Lauridsen rozbil hokejkou plexisklo u střídačky a dostal desetiminutový trest. Kouč Heinz Ehlers ještě zkusil odvrátit inkasovanou branku trenérskou výzvou, protože se mylně domníval, že Slováci předtím v přesilovce pokračovali ve hře po Tatarově přihrávce rukou. Následovalo vyloučení a 41 sekund před koncem ještě dovršil výsledek střelou z levého kruhu Regenda, čerstvá posila Mladé Boleslavi.

Dánové v pondělí slavili historickou výhru nad Kanadou 3:2, ale druhý krok k play off už nezvládli. "Věděli jsme, že soupeř měl za sebou dva dny volna, ale to není žádná výmluva. Oni na nás nastoupili a my jsme se s tím nedokázali vypořádat," prohlásil dánský útočník Joachim Blichfeld.

Skupina A (Helsinky):

Německo - Švýcarsko 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Wissmann (L. Reichel), 16. Loibl (Seider, M. Müller), 48. Plachta (Wissmann) - 2. Ambühl (Corvi, Herzog), 22. P. Suter (Malgin, Kukan), 39. Malgin (Moser, Meier), rozhodující sam. nájezd Hischier. Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Stano (SR) - Špůr (ČR), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 3862.

Německo: Grubauer - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Gawanke - Plachta, Ehliz, Michaelis - L. Reichel, Pföderl, Noebels - Loibl, Fischbuch, Karachun - Kastner, Schmölz, Soramies - Ehl. Trenér: Toni Söderholm.

Švýcarsko: Berra - Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Egli, Geisser, Martiu - Meier, Hischier, Riat - P. Suter, Simion, Malgin - Ambühl, Herzog, Corvi - Kurashev, Thürkauf, Bertschy - Miranda. Trenér: Patrick Fischer.

Slovensko - Dánsko 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Tatar (Krištof), 20. Tatar (Krištof), 22. Regenda (Slafkovský, Nemec), 33. Rosandič (Lunter, Nemec), 39. Slafkovský (Krištof), 59. Nemec (Takáč, Miloš Roman), 60. Regenda (Nemec, Lantoši) - 48. Blichfeld (M. Lauridsen, Ehlers). Rozhodčí: MacFarlaine, Rekucki (oba USA) - Sormunen (Fin.), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 4:3, navíc M. Lauridsen (Dán.) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 3084.

Sestavy:

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, M. Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Miloš Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - A. Sýkora, Kollár, Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, J. Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - N. Ehlers, F. Nielsen, Bau Hansen - Aagaard, Regin, Storm - Blichfeld, Wejse, P. Bjorkstrand - Asperup, Jakobsen, Poulsen. Trenér: Heinz Ehlers.

Kanada - Francie 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Cozens (Sanheim, Batherson), 18. Comtois (Sanheim, Lowry), 23. Dubois (Cozens, Batherson), 36. O'Dell (Whitecloud, Holden), 46. Whitecloud (Mercer), 52. Dubois (Batherson, Cozens), 56. Severson (Dubois, Batherson) - 49. Rech. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Heikkinen - Niittylä (oba Fin.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:2, Bez využití. Diváci: 2873.

Sestavy:

Kanada: Driedger - Graves, Chabot, Severson, Sanheim, Holden, Whitecloud, Mayo - Batherson, Dubois, Cozens - J. Anderson, Barzal, Sillinger - Roy, Lowry, Comtois - Mercer, Geekie, K. Johnson - O'Dell. Trenér: Claude Julien.

Francie: Ylönen - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Guebey, Bault - Claireaux, Texier, T. Bozon - S. Treille, Bertrand, Rech - Fabre, Ritz, K. Bozon - Leclerc, Colotti, Perret. Trenér: Philippe Bozon.

Konečná tabulka:

1. Švýcarsko 7 6 1 0 0 34:15 20 2. Německo 7 5 0 1 1 26:20 16 3. Kanada 7 5 0 0 2 34:18 15 4. Slovensko 7 4 0 0 3 23:19 12 5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 12 6. Francie 7 1 1 0 5 11:24 5 7. Kazachstán 7 1 0 0 6 19:31 3 8. Itálie 7 0 0 1 6 12:32 1