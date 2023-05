Skupina A: Švédové deklasovali hokejisty Maďarska 7:1

Tampere (Finsko) - Hokejisté Švédska vyhráli i čtvrtý zápas na mistrovství světa, když v základní skupině A v Tampere deklasovali nováčka mezi elitou Maďarsko 7:1. Dotáhli se díky tomu o bod za vedoucí tým skupiny USA. Seveřané vedli 6:1 už po dvou třetinách. Dvakrát skóroval útočník Jacob de la Rose, čtyři nahrávky zaznamenal bek Henrik Tömmernes, útočník Lucas Raymond dal gól a na dva přihrál.

Švédové, jimž dosud sebral bod pouze severský rival Finsko, rozhodli hned v nástupu do utkání. Po 93 sekundách otevřel skóre Lindberg. Pak sice oslabil výběr Tre kronor faulem Sörensen, ale Seveřané dokázali i přesto Maďary rozebrat parádní akcí, kterou zakončil povedenou ranou z kruhu do horního růžku De la Rose. Kiss sice o chvilku později využil zakrytý výhled švédského gólmana Wallstedta a rozjásal Maďary, ale to bylo z jejich strany vše. Ještě do přestávky vrátil favoritovi dvoubrankový náskok Everberg.

Zatímco úvodní dějství vyhráli Švédové na střely mezi tyčky 15:9, zbytek zápasu se zcela proměnil ve hru kočky s myší. Favorizovaní Seveřané zcela dominovali. Druhou třetinu opanovali na přesné rány 19:0, třetí 17:0 a celkem tedy 51:9.

Švédové převahu promítli i do skóre. Ve 25. minutě prostřelil gólmana Horvátha z kruhu na bližší tyčku Petersson a pouhou sekundu před koncem prvního z trestů na maďarské straně využil přesilovku pět na tři. Další branku přidal ve 38. minutě Berggren a o 43 sekund později slavil druhý dnešní zásah de La Rose.

Třetí dvacetiminutovka se dohrávala už jen z povinnosti. Horváth si v ní přesto zachytal. Inkasoval už ale pouze jednou z hole Raymonda, při jehož trefě dovršil čtvrtou nahrávkou parádní představení bek Tömmernes.

Skupina A (Tampere):

Maďarsko - Švédsko 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kiss (Bartalis, Garát) - 2. O. Lindberg (Tömmernes, A. Lindholm), 6. J. de La Rose (Grundström), 18. Everberg (Liljegren, Sandin), 25. A. Petersson (Tömmernes, Raymond), 38. Berggren (Raymond, Liljegren), 39. J. de La Rose (Sörensen, Tömmernes), 49. Raymond (Carlsson, Tömmernes). Rozhodčí: Sewell (Brit.), Hunnius - Hofer (oba Něm.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6566.

Sestavy:

Maďarsko: Horváth - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Szirányi - Galló, Hári, Papp - Erdély, Bartalis, Sofron - Terbócs, Sebök, G. Nagy - Vincze, K. Nagy, Kóger. Trenér: Constantine.

Švédsko: Wallstedt - Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, L. Bengtsson, Nemeth, Pudas - Berggren, Carlsson, Raymond - Grundström, P. Lindholm, A. Petersson - Everberg, O. Lindberg, Zetterlund - Silfverberg, J. de la Rose, Sörensen - A. Nylander. Trenér: Hallam.

Tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12 2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11 3. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8 4. Finsko 4 2 0 1 1 11:12 7 5. Francie 4 0 1 2 1 10:13 4 6. Maďarsko 4 0 1 0 3 6:19 2 7. Rakousko 4 0 0 1 3 4:17 1 8. Německo 3 0 0 0 3 5:8 0