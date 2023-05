Skupina A: Švédové deklasovali hokejisty Maďarska 7:1, Němci porazili Dánsko

Tampere (Finsko) - Hokejisté Švédska vyhráli i čtvrtý zápas na mistrovství světa, když v základní skupině A v Tampere deklasovali nováčka mezi elitou Maďarsko 7:1. Němečtí hokejisté porazili Dánsko 6:4, ve čtvrtém utkání poprvé bodovali a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále.

Švédové vyhráli i čtvrtý zápas ve skupině, hokejisty Maďarska deklasovali 7:1

Švédové se díky výhře dotáhli o bod za vedoucí tým skupiny USA. Seveřané vedli 6:1 už po dvou třetinách. Dvakrát skóroval útočník Jacob de la Rose, čtyři nahrávky zaznamenal bek Henrik Tömmernes, útočník Lucas Raymond dal gól a na dva přihrál.

Švédové, jimž dosud sebral bod pouze severský rival Finsko, rozhodli hned v nástupu do utkání. Po 93 sekundách otevřel skóre Lindberg. Pak sice oslabil výběr Tre kronor faulem Sörensen, ale Seveřané dokázali i přesto Maďary rozebrat parádní akcí, kterou zakončil povedenou ranou z kruhu do horního růžku De la Rose. Kiss sice o chvilku později využil zakrytý výhled švédského gólmana Wallstedta a rozjásal Maďary, ale to bylo z jejich strany vše. Ještě do přestávky vrátil favoritovi dvoubrankový náskok Everberg.

Zatímco úvodní dějství vyhráli Švédové na střely mezi tyčky 15:9, zbytek zápasu se proměnil ve hru kočky s myší. Favorizovaní Seveřané zcela dominovali. Druhou třetinu opanovali na přesné rány 19:0, třetí 17:0 a celkem tedy 51:9.

"Myslím, že je to něco mimořádného, když si to člověk představí napsané ve statistkách," uvedl Tömmernes v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace. "Ukazuje to ale, že nezáleží na tom, proti komu hrajeme. Bez ohledu na jméno soupeře si dáváme záležet na naší defenzivní stránce hry. A právě to také byla naše přednost v těch prvních třech vítězných zápasech," dodal Tömmernes.

Švédové převahu promítli i do skóre. Ve 25. minutě prostřelil gólmana Horvátha z kruhu na bližší tyčku Petersson a pouhou sekundu před koncem prvního z trestů na maďarské straně využil přesilovku pět na tři. Další branku přidal ve 38. minutě Berggren a o 43 sekund později slavil druhý dnešní zásah de La Rose.

"Je zřejmé, že tohle nebyl zrovna náš nejlepší zápas," řekl maďarský útočník István Bartalis. "Bylo to těžké. Góly jsme ale nechali dát soupeře až moc snadno a také příliš brzy. Přišlo mi, že jsme trošku zkolabovali. Na druhou stranu - mezi oběma týmy je obrovský rozdíl, tak to prostě je. Rozebereme si to, částečně zapomeneme, hlavně se teď potřebujeme dát do kupy na další zápas."

Třetí dvacetiminutovka se dohrávala už jen z povinnosti. Horváth si v ní přesto zachytal. Inkasoval už ale pouze jednou z hole Raymonda, při jehož trefě dovršil čtvrtou nahrávkou parádní představení bek Tömmernes.

"Trošku jsme dnes zapracovali na naší hře v útoku, teď si to potřebujeme přenést i do dalších zápasů. Naším cílem je vyhrát skupinu," prohlásil útočník vítězů Alexander Nylander.

Němečtí hokejisté porazili Dánsko a udrželi se ve hře o play off

Dánové dnes poprvé ve skupině A prohráli, s osmi body se ale drží na třetím místě tabulky. V dalších utkáních je ale čekají papírově silnější týmy, Němci budou naopak hrát s mužstvy z dolní poloviny tabulky.

Dánové povzbuzeni předešlými výhrami do utkání dobře vstoupili, již ve druhé minutě mohl po přečíslení dva na jednoho otevřít skóre Storm. Neuspěl ale stejně jako na druhé straně Seider, který trefil tyč.

Skóre se poprvé změnilo v 6. minutě, kdy si Lassenovu střelu od modré čáry nešťastně usměrnil do vlastní branky Moritz Müller.

Němci se dokázal do utkání vrátit ve druhé třetině, zvýšili střeleckou aktivitu a prosadili se i gólově. Krátce před polovinou utkání prostřelil Dichowa útočník Peterka, poté využil menší zaváhání dánského brankáře pohotově dorážející Ehl a zatím nejvydařenější herní pasáž Němců na turnaji zakončil po ideální Noebelsově přihrávce kapitán Moritz Müller.

Dánové ale dokázali 23 sekund před koncem druhé třetiny snížit, Niederbergera překonal Bau Hansen. Ve třetí části byl blízko vyrovnání Ehlers, ale podařilo se to až v 56. minutě Wejsemu. Němci ale bleskově odpověděli, o 20 sekund později jim vrátil vedení střelou od modré čáry Jonas Müller.

V dramatické koncovce Němci výhru, která je reálně udržela ve hře o postup, udrželi. Dvakrát se prosadili při power play soupeře, jiskru naděje pro Dány na chvilku vykřesal svým druhým gólem Wejse.

Skupina A (Tampere):

Maďarsko - Švédsko 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kiss (Bartalis, Garát) - 2. O. Lindberg (Tömmernes, A. Lindholm), 6. J. de La Rose (Grundström), 18. Everberg (Liljegren, Sandin), 25. A. Petersson (Tömmernes, Raymond), 38. Berggren (Raymond, Liljegren), 39. J. de La Rose (Sörensen, Tömmernes), 49. Raymond (Carlsson, Tömmernes). Rozhodčí: Sewell (Brit.), Hunnius - Hofer (oba Něm.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6566.

Sestavy:

Maďarsko: Horváth - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Szirányi - Galló, Hári, Papp - Erdély, Bartalis, Sofron - Terbócs, Sebök, G. Nagy - Vincze, K. Nagy, Kóger. Trenér: Constantine.

Švédsko: Wallstedt - Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, L. Bengtsson, Nemeth, Pudas - Berggren, Carlsson, Raymond - Grundström, P. Lindholm, A. Petersson - Everberg, O. Lindberg, Zetterlund - Silfverberg, J. de la Rose, Sörensen - A. Nylander. Trenér: Hallam.

Dánsko - Německo 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 6. Lassen (M. Lauridsen, N. Ehlers), 40. Bau Hansen (Krogsgaard, Wejse), 56. Wejse (Olesen, Andersen), 60. Wejse (M. Lauridsen, A. Koch) - 30. Peterka (Wissmann), 32. Ehl (M. Müller, Seider), 38. M. Müller (Noebels, Peterka), 56. J. Müller (Wissmann, Stachowiak), 59. Noebels (Sturm), 60. Sturm. Rozhodčí: Hribik (ČR), Langin (Kan.) - Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 3964.

Sestavy:

Dánsko: Dichow - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, A. Koch, O. Lauridsen, Krogsgaard - N. Ehlers, Russell, N. Jensen - Boedker, Poulsen, Storm - Andersen, Aagaard, Scheel - Olesen, Wejse, Bau Hansen. Trenér: H. Ehlers.

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Noebels - Ehl, Sturm, Soramies - Tiffels, Wiederer, Kastner - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka. Trenér: Kreis.

Tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12 2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11 3. Dánsko 4 2 1 0 1 17:12 8 4. Finsko 4 2 0 1 1 11:12 7 5. Francie 4 0 1 2 1 10:13 4 6. Německo 4 1 0 0 3 11:12 3 7. Maďarsko 4 0 1 0 3 6:19 2 8. Rakousko 4 0 0 1 3 4:17 1