Skupina A: Nizozemci remizovali na MS 1:1 s Ekvádorem, Katar nepostoupí

Dauhá (Katar) - Fotbalisté Nizozemska remizovali na mistrovství světa s Ekvádorem 1:1, oba celky mají po druhém kole v čele skupiny A čtyři body a totožné skóre. Katar prohrál se Senegalem 1:3 a po druhé porážce na turnaji už nemůže postoupit do osmifinále.

Fotbalisté Nizozemska remizovali v Kataru s Ekvádorem 1:1. Oba celky vyhrály své úvodní zápasy shodně 2:0 a po druhém kole mají v čele skupiny A čtyři body a totožné skóre. Nizozemsko neprohrálo ve skupinové fázi na MS už 15 zápasů v řadě, což je třetí nejdelší série v historii. O její prodloužení se budou "Oranjes" snažit v úterním zápase s Katarem, který už nemá šanci na postup. Ekvádor se v souběžně hraném zápase utká se Senegalem, jenž má o bod méně.

Nizozemci ve druhém utkání na turnaji vystřelili na branku pouze jednou, a to už v 6. minutě. Klaassen přenechal míč Gakpovi, který pod tlakem zakončil přesně k levé tyči a prosadil se i ve druhém startu na mistrovství světa. Ekvádor inkasoval poprvé od 30. března.

Ve 32. minutě mohl vyrovnat Valencia, který na hranici vápna odskočil od bránícího Dumfriese a pohotově vystřelil. Brankář Noppert ale jako pokus vyrazil na rohový kop.

V poslední minutě nastavení prvního dějství se po rohu dostal ke střele Estupiňán, který sice brankáře Nizozemska překonal, gól ale nebyl uznán. Ekvádorský obránce Vernaza se aktivně zapojil do herní situace z ofsajdového postavení.

Branky se tak Ekvádor dočkal až na začátku druhé půle. Prudkou střelu Estupiňána vyrazil Noppert pouze k nohám Valencii, který pohotově dorazil míč do sítě.

Ekvádor byl v zápase aktivnější, svěřenci argentinského trenéra Gustava Alfara vystřelili čtrnáctkrát, zatímco Nizozemci pouze dvakrát, což je nejmenší počet střel evropského celku na mistrovství světa od roku 1966. Na výkon soupeř poukázal v pozápasovém rozhovoru i nizozemský kapitán Virgil Van Dijk. "Byli nám hodně v patách. Byli jsme nuceni hrát rychle a nevypořádali jsme se s tím nejlépe. Měli jsme si lépe počínat v držení míče," řekl.

Trenér Louis van Gaal také kritizoval nedostatečnou aktivitu svého týmu. "Soupeř byl nažhavený, fyzicky zdatnější a rychlejší. Vyhrával každý souboj. Pokud chceme být mistry světa, musíme se zlepšit," prohlásil.

Jihoamerický tým navíc mohl dokonat obrat v 58. minutě. Valenciovu střelu nejprve zblokoval obránce, míč se poté odrazil k Platovi, jehož rána ale skončila pouze na břevně.

"Někdy si zasloužíte vyhrát, přesto se vám to nepodaří. To je fotbal. Potkali jsme opravdu dobrý tým. Občas nám chyběly zkušenosti z mistrovství světa, ty má jen Enner Valencia," řekl kouč Ekvádoru Alfaro. "Zápas se Senegalem bude ještě intenzivnější, bude to ještě větší výzva," dodal.

Právě Valencia ale v poslední minutě základní hrací doby musel kvůli problémům s pravým kolenem střídat, podobně jako v prvním zápase s Katarem. Na otázku o zdravotním stavu kapitána v pozápasovém rozhovoru Alfaro neodpověděl.

Fotbalisté Kataru prohráli se Senegalem 1:3 a ze skupiny nepostoupí

Fotbalisté Kataru prohráli na mistrovství světa ve skupině A v Dauhá se Senegalem 1:3. Po druhé porážce na turnaji už nemohou postoupit do osmifinále a ani případná výhra nad Nizozemskem v posledním utkání příští úterý by na tom nic nezměnila. Senegal se v paralelně hraném zápase utká s Ekvádorem a k jistotě postupu potřebuje vyhrát. Katar je po Jihoafrické republice v roce 2010 teprve druhým týmem pořádající země, který v historii mistrovství světa skončil už v základní skupině.

V souboji posledních mistrů Asie a Afriky se v závěru prvního poločasu trefil Senegalec Boulaye Dia po hrubé chybě domácí obrany. Hned po změně stran přidal druhý gól Famara Diédhiou hlavičkou po rohovém kopu.

Katařané v úvodním zápase na šampionátu ani jednou nevystřelili na branku a tentokrát trvalo déle než hodinu, než tuto bilanci vylepšili. V 78. minutě sice utkání zdramatizoval přesnou hlavičkou střídající Muhammad Muntarí, ale o šest minut později odmítl pokus o zvrat Bamba Dieng třetím senegalským gólem.

Španělský trenér Kataru Félix Sánchez i přes porážku své svěřence pochválil. "Ukázali jsme, čeho jsme schopni. Výsledek je samozřejmě klíčový, ale podali jsme dnes lepší výkon. Chtěli jsme dojít daleko, ale víme, kde jsme. Očekává se od nás nejen dobrý výkon, ale i dobře zorganizovaný šampionát," řekl Sánchez.

Do branky tenokrát postavil Baršáma místo Šíba, který byl v premiéře hodně nejistý, a udělal ještě dvě změny v poli, stejně jako jeho protějšek Aliou Cissé.

Domácí měli v prvním poločase jedinou šanci ve 35. minutě, kdy se po Afifově pádu v šestnáctce marně dožadovali penalty. Španělský rozhodčí Lahoz se ale ani nešel podívat na video.

Senegalci sice měli výraznou převahu v držení míče, ale z ní také dlouho nic nevytěžili. Marně hledali náhradu za zraněnou hvězdu Maného. Jen po čtvrthodině hry gólmana vyzkoušel Diatta, střely z dálky míjely tyče.

Ve 41. minutě jim ale soupeř doslova daroval gól. Obránce Chuchí při zpracování míče nikým neatakován v šestnáctce upadl a Dia pohotově poslal opuštěný míč do sítě.

Tři minuty po přestávce se o druhou branku postarali dva hráči, kteří dostali poprvé na šampionátu příležitost v základní sestavě. Jakobs rozehrál rohový kop a Diédhiou hlavičkoval přesně.

Domácí příznivci při úvodní prohře s Ekvádorem začali hromadně opouštět stadion dlouho před koncem hrací doby. Ani tentokrát se zápas pro jejich tým nevyvíjel dobře, ale hráčům se přece jen podařilo udržet jejich pozornost.

Na začátku poslední půlhodiny musel dvě velké šance Alího a Muhammada v rychlém sledu zlikvidovat brankář Mendy. Ale proti hlavičce Muntarího byl i brankář londýnské Chelsea bezmocný. Katařané se hnali za vyrovnávacím gólem, ale jejich naděje rychle zmrazil Dieng.

Trenér vítězů Cissé si pochvaloval, že jeho svěřenci splnili přesně to, co jim řekl. "Hlavně jsme hráli jako tým. Nebyla to žádná procházka růžovým sadem, když oba týmy prohrály první zápas. V prvním poločase jsme mohli dát víc gólů a za stavu 2:0 jsme příliš snadno ztráceli míč," zhodnotil utkání Cissé.

Fotbalové MS - skupina A:

Katar - Senegal 1:3 (0:1)

Branky: 78. Muntarí - 41. Dia, 48. Diédhiou, 84. Dieng. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Muhammad, Ahmad, Madibu - Dia, Jakobs, Ciss. Diváci: 41.797.

Sestavy:

Katar: Baršám - Miguel (83. Vaad), Muhammad, Chúchí, A. Hasan, Ahmad (83. Salmán) - Hajdus (74. Muntarí), Búdiaf (69. Hátim), Madibu - Alí, Afíf. Trenér: Sánchez.

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (78. P. Cissé) - Gueye, N. Mendy (78. P. Sarr), Diatta (64. Ciss) - Diédhiou (74. Dieng) - I. Sarr (74. Ndiaye), Dia. Trenér: A. Cissé.

Nizozemsko - Ekvádor 1:1 (1:0)

Branky: 6. Gakpo - 49. Valencia. Rozhodčí: Ghurbal - Džurárí, Atčialí (všichni Alž.) - Evans (video, Austr.). ŽK: Méndez (Ekv.). Diváci: 44.833.

Sestavy:

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, Koopmeiners (80. De Roon), De Jong, Blind - Klaassen (69. Berguis) - Bergwijn (46. Depay), Gakpo (79. Weghorst). Trenér: Van Gaal.

Ekvádor: Galíndez - Porozo, Torres, Hincapié - Ángelo Preciado, Méndez, Caicedo, Estupiňán - Plata (90. Ibarra), Estrada (74. Sarmiento), Valencia (90. Rodríguez). Trenér: Alfaro.

Tabulka:

1. Ekvádor 2 1 1 0 3:1 4 Nizozemsko 2 1 1 0 3:1 4 3. Senegal 2 1 0 1 3:3 3 4. Katar 2 0 0 2 1:5 0