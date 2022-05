Skupina A: Němečtí hokejisté zdolali Dánsko 1:0, Kanada porazila Kazachstán 6:3

Helsinky - Hokejisté Německa zdolali na mistrovství světa v Helsinkách Dánsko 1:0 a vyhráli třetí ze čtyř duelu na turnaji. Kanadští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Helsinkách nad Kazachstánem 6:3, naplno bodovali i ve svém čtvrtém utkání na turnaji a posunuli se do čela skupiny A o skóre před Švýcarsko. To zůstává spolu s úřadujícími mistry světa jediným dalším celkem, který ještě neztratil ani bod.

Němečtí hokejisté zdolali po odloženém startu utkání kvůli požáru Dánsko 1:0

Posunuli se tak na 3. místo právě před svého soupeře, který si připsal druhou prohru a ztrácí na tým finského kouče Toni Söderholma tři body. Jediný gól vstřelil v čase 32:41 útočník Marc Michaelis. Gólman Philipp Grubauer si díky 18 úspěšným zákrokům připsal první čisté konto na šampionátu.

"Byla to podobná situace jako proti Slovensku, proti kterému jsme vedli 2:1. Takové zápasy mají náboj. Je to větší zábava, než když to je 5:0. Všichni dělali správná rozhodnutí. Vyšla nám přesilovka a oslabení jsme hráli úplně neuvěřitelně. Ve hře pět na pět jsme byli také skvělí a bereme výhru," řekl webu IIHF gólman Seattlu Grubauer.

Duel začal oproti původně plánovanému začátku v 15:20 až v 17:00, protože celá hala musel být evakuována kvůli malému požáru, který byl uhašen. Oba celky se po pobytu před stadionem a opakované rozcvičce soustředily v úvodní třetině především na pozornou defenzivu. Německého gólmana Grubauera ohrozil v 16. minutě u úhlu Patrick Bjorkstrand. Za dvě minuty mohl na druhé straně otevřít skóre Seider, jehož střela skončila na horní tyči Dahmovy branky.

V úvodu druhé třetiny ukryl Grubauer v lapačce střelu Meyera, který vyřešil individuálně střelou z pravého kruhu přečíslení. O chvíli později zůstal Meyer po tvrdém zákroku Jonase Müllera ležet na ledě a pak otřesený zamířil do kabiny. Ve 24. minutě dostal Kastner u levé tyče puk od Fischbucha na brusle, takže nedokázal úspěšně zakončit.

Při Jakobsenově trestu měl nejdříve možnost Pföderl a vzápětí Noebels zamířil z pozice mezi kruhy do horní tyče. Na druhé straně ve 27. minutě ztroskotal Ehlers na Grubauerovi. Dánově se potom neprosadili ve své první přesilové hře při vyloučení Jonase Müllera.

Němci, kterým v utkání chyběl zraněný útočník Stützle z Ottawy, se prosadili v čase 32:41, kdy po půlminutě potrestali vyloučení Seveřanů za špatné střídání. Noebels z pravého kruhu přihrál Michaelisovi, který tečoval puk za Dahma. Dánové svou početní výhodu po Plachtově faulu nezužitkovali.

"Začátek byl těžký, ale po jednom nebo dvou střídáních jsme byli zpět. Byl to velice důležitý zápas pro další vývoj turnaje," řekl Michaelis pro německou televizní stanici Sport1.

Ve 46. minutě měli příležitosti na zvýšení Ehl, Soramies či Pföderl. V polovině třetí třetiny se dostal do nadějné pozice na vyrovnání Scheel, ale dostal se mimo střeleckou pozici a neuspěl ani po objetí branky.

"Někdy to tam padá, jindy ne. Takový je hokej. Myslím, že jsme podali kvalitní výkon. První třetinu jsme zvládli dobře, ve druhé to šlo mírně dolů, ale ve třetí jsme zase hráli dobře. Neměli jsme ale moc šanci. Musíme víc chodit před branku," dánský obránce Oliver Larsen.

Z protiútoku se natlačil před Dahma Ehliz, ale posunul branku a pak teprve do ní poslal puk, takže gól neplatil. Dánové se sice ubránili při Kristensenově trestu, ale sami se do konce zápasu nedokázali prosadit proti obraně Němců. Změnu stavu nepřinesla ani závěrečná power play.

"Byli jsme při tom dnešním dění a vyrovnaném průběhu celý zápas maximálně soustředění a připravení. Oba týmy jsou docela defenzivně laděné. Šance jsme ale měli a soupeř taky, takže skóre mohlo být vyšší. Dokázali jsme se dostal do vedení 1:0 a jsme šťastní, že jsme ho udrželi," prohlásil německý obránce Maximilian Kastner.

Kanadští hokejisté porazili na MS Kazachstán 6:3 a dostali se do čela skupiny A

Hattrickem zazářil Dylan Cozens a tři body za gól a dvě asistence si připsal také obránce Damon Severson. Duel začal místo původních 19:20 až o 70 minut později, protože předchozí zápas Německa z Dánskem odstartoval s téměř dvouhodinovým zpožděním kvůli požáru v hale.

Kazachstánu se povedl vstup do utkání. Ve 3. minutě Petuchov vystřelil za pravým kruhem od mantinelu a tečovaný puk propadl za Thompsona. Kanaďané odpověděli hned za 80 sekund. Po Gravesově střele doklepl puk u pravé tyče Šutovovy branky Cozens. Potom se nechali svěřenci trenéra Claudea Juliena třikrát za sebou vyloučit. Při trestech Chabota i Roye odolali, ale při Barzalově pobytu na trestné lavici už Kazaši skórovali. Po Akolzinově bekhendové přihrávce propasíroval puk mezi Thompsonovými betony Šesťajov.

Vedení vydrželo týmu kouče Jurije Michajlise jen 122 sekund. Šutov si poradil s Gravesovýn průnikem, vyrazil i Johnsonovu dorážku, ale Bartheson pak zpoza branky o jeho pravou nohu poslal puk do branky. Do vedení se favorit dostal poprvé v 18. minutě při Gurkovově vyloučení. Johnsonovu střelu tečoval před Šutovem Lowry. Další šanci měl za půl minuty Johnson, ale kazašský brankář zasáhl.

V úvodní minutě druhého dějství při hře čtyř proti čtyřem trefil Cozens z pozice mezi kruhy levou tyč. Na druhé straně dorážel po Šesťakovově pokusu Starčenko, ale minul. Ve 26. minutě kryl Thompson Sagadějevovu šanci. Při Svedbergově vyloučení zabránil zvýšení náskoku Kanady Šutov, který se přesunul a skvěle chytil do lapačky Johnsonovu střelu z pravého kruhu.

Potom přesilovku při vyloučení Nikity Michajlise zkrátil faulem Severson, který ale hned po svém návratu z trestné lavice po Gregorově přihrávce ujel do sólového nájezdu a překonal Šutova mezi betony. V 39. minutě v oslabení objel branku Lowry, ale v zakončení neuspěl.

Kazachstán se nevzdával. Nevyužil sice přesilovku, ale potom měli šance Panjukov i Valk. Na druhé straně měl možnost Dubois. V čase 47:55 v době, kdy ležel na ledě zraněný Graves, proměnil přihrávku Nikity Michajlise Savickij a snížil na rozdíl gólu. Ale drama se nekonalo. Dubois ještě průnik neproměnil, ale při Orechovově vyloučení se v 52. minutě trefil po Bathesonově přihrávce z levého kruhu Cozens. Hattrick dovršil 49 sekund před koncem v další početní výhodě po kombinaci s Duboisem.

Mistrovství světa v hokeji:

Skupina A (Helsinky):

Německo - Dánsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 33. Michaelis (Noebels, Fischbuch). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Stano (SR) - Davis (USA), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 2570.

Sestavy:

Německo: Grubauer - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Michaelis, Ehliz, Plachta - Noebels, Pföderl, Fischbuch - Karachun, Schmölz, Loibl - Ehl, Soramies, Kastner. Trenér: Toni Söderholm.

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, J. Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - N. Ehlers, F. Nielsen, Blichfeld - Scheel, Regin, Storm - P. Bjorkstrand, Bau Hansen, Meyer - Aagaard, Jakobsen, Poulsen - Asperup. Trenér: Heinz Ehlers.

Kanada - Kazachstán 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Cozens (Graves, N. Roy), 15. Batherson (K. Johnson, Graves), 18. Lowry (K. Johnson, J. Anderson), 33. Severson (Gregor), 52. Cozens (Batherson, Severson), 60. Cozens (Dubois, Severson) - 3. Petuchov (Gurkov, Asetov), 13. Šestakov (Akolzin, Panjukov), 48. Savickij (Michajlis, Orechov). Rozhodčí: Rozhodčí: Rukucki (USA), Rohatsch (Něm.) - Constantineau (Fr.), Nittylä (Fin.). Vyloučení: 7:7. Využití: 3:1. Diváci: 2299.

Sestavy:

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Severson, Sanheim, Holden, Graves, Mayo - N. Roy, Dubois, Cozens - J. Anderson, Lowry, Sillinger - Batherson, Barzal, K. Johnson - Comtois, Mercer, Geekie - Gregor. Trenér: Claude Julien.

Kazachstán: Šutov - Svedberg, Šalapov, Blacker, Orechov, Beketajev, Metalnikov, Samat Danijar - Akolzin, Sagadějev, Ševčenko - N. Michajlis, Valk, Savickij - Panjukov, Starčenko, Šesťakov - Petuchov, Gurkov, Rachmanov - Asetov. Trenér: Jurij Michajlis.

Tabulka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 22:8 12 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:7 12 3. Německo 4 3 0 0 1 9:8 9 4. Dánsko 4 2 0 0 2 11:9 6 5. Francie 4 1 1 0 2 8:9 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 9:14 3 7. Itálie 4 0 0 1 3 5:15 1 8. Kazachstán 4 0 0 0 4 7:20 0

Individuální statistiky mistrovství světa v hokeji v Tampere a Helsinkách:

Kanadské bodování: 1. Červenka (ČR) 4 zápasy/9 bodů (2 branky + 7 asistencí), 2. Malgin (Švýc.) 4/8 (4+4), 3. Dubois (Kan.) 4/6 (4+2), 4. Blümel (ČR), Rosseli Olsen (Nor.) oba 4/6 (3+3), 6. M. Lehtonen 4/6 (2+4), 7. J. Anderson (Kan.) 4/6 (1+5), 8. A. Bengtsson (Švéd.), Cozens (Kan.) oba 4/5 (3+2), 10. Kellman (Švéd.), Lowry (Kan.), S. Manninen (Fin.), Pföderl (Něm.) všichni 4/5 (2+3), ...14. Krejčí (ČR) 4/5 (1+4).

Střelci: 1. Asplund (Švéd.), Dubois (Kan.), Malgin (Švýc.) všichni 4 branky, 4. Blümel (ČR), K. Bellows (USA), A. Bengtsson (Švéd.), Blichfeld (Dán.), Cozens (Kan.), Herzog (Švýc.), Rosseli Olsen (Nor.), Takáč (SR) všichni 3, ...12. Červenka 2, 35. Pastrňák, Černoch, Flek, Hertl, D. Jiříček, Krejčí, Kundrátek, M. Špaček, H. Zohorna (všichni ČR) všichni 1.