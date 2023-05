Skupina A: Němci porazili Francii 5:0 a postoupili do čtvrtfinále MS

Tampere (Finsko) - Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Tampere Francii 5:0 a zajistili si postup do čtvrtfinále, ve kterém se ve čtvrtek utkají se Švýcarskem. Němci po úvodních třech porážkách vyhráli čtyři utkání za sebou a ve skupině A skončili čtvrtí. Gólem a asistencí se na dnešním zisku tří bodů podílel útočník John Peterka. Čisté konto udržel Mathias Niederberger, stačilo mu jen 13 zákroků. Francie je se čtyřmi body šestá ve skupině, s turnajem se rozloučila třetím zápasem za sebou bez vstřelené branky.

"Myslím, že jsme odehráli solidní zápas. Snažili jsme se hrát tak, abychom postoupili do čtvrtfinále. Udělali jsme velký krok a jsme připraveni (na čtvrtfinále)," řekl útočník Maximillian Kastner webu Mezinárodní hokejové federace. Němci postoupili do play off pošesté z posledních sedmi MS.

Němci potřebovali k jistotě postupu jakkoliv vyhrát. Do vedení se dostali již ve 4. minutě, kdy po rychlém protiútoku připravil Stachowiak gól pro Ehla. Další branku mohl přidat Gawanke, gólman Ylönen se však stihl včas přesunout a jeho šanci zlikvidoval.

V 16. minutě měl Ylönen smůlu, když nestihl zareagovat na puk odražený od brusle Tiffelse, kterého nastřelil Peterka. O minutu později se však vyznamenal, neboť si poradil s Kahunovým nájezdem. Francouzi v první třetině prověřili Niederbergera jen minimálně, při Addamově střele mu pomohla tyč.

Další krok k výhře a postupu udělali Němci ve 23. minutě. Vydařené sólo předvedl Peterka, jenž přešel přes francouzské bránící hráče a zvýšil na 3:0. "Měl jsem trochu pomalejší start a nepadalo mi to tam. V poslední době se to ale zlepšilo, moje hra je trošku konzistentnější a jsem rád, že mohu trochu pomoct týmu," řekl Peterka, který je s devíti body (4+5) nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Následně mohl přidat další branku Tiffels, po samostatné akci ale trefil tyč. Němci zápas kontrolovali a vytvářeli si i šance, velkou příležitost Moritze Müllera zastavil Ylönen.

Hned na začátku třetí třetiny mohl přidat další gól Peterka, nájezd však neproměnil. Utkání se už jen dohrávalo a Němci přidali ještě dva góly v přesilových hrách. Nejprve oslavil návrat do sestavy Fischbuch, poté se trefil Kastner. Vítěze nakonec nemuselo ani mrzet, že nevyužili výhodu pět na tři.

"Poslední tři zápasy se nepovedly. Nevím, co se stalo. Nebylo to proto, že jsme měli jistou účast na dalším šampionátu. Stalo se to na druhém mistrovství za sebou. Na začátku odehrajeme čtyři skvělé zápasy a pak přestaneme hrát. To už se nesmí příště opakovat," řekl francouzský útočník Anthony Rech.

Mistrovství světa v hokeji - skupina A:

Německo - Francie 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Ehl (Stachowiak, Tuomie), 16. Tiffels (Peterka, Kahun), 23. Peterka, 44. Fischbuch (Wissmann, Noebels), 54. Kastner (Noebels, Wissmann). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hürlimann (Švýc.) - Kroyer (Dán.), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 3:5, navíc Farnier (Fr.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 8598.

Sestavy:

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz - Varejcka. Trenér: Kreis.

Francie: Ylönen - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Treille - Farnier, Valier, K. Bozon. Trenér: P. Bozon.

Tabulka:

1. USA 6 6 0 0 0 30:5 18 2. Švédsko 6 5 1 0 0 23:3 17 3. Finsko 6 4 0 1 1 21:14 13 4. Německo 7 4 0 0 3 27:16 12 5. Dánsko 6 2 1 0 3 18:19 8 6. Francie 7 0 1 2 4 10:31 4 7. Rakousko 7 0 1 1 5 11:27 3 8. Maďarsko 7 0 1 1 5 12:37 3