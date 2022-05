Skupina A: Kanada na MS jasně porazila Slovensko, Německo zdolalo Francii

Helsinky - Kanadští hokejisté vyhráli ve skupině A na mistrovství světa nad Slovenskem 5:1. Obhájci titulu i ve třetím zápase naplno bodovali, dva góly vstřelil Pierre-Luc Dubois. Němci zdolali Francii 3:2 a mají na kontě šest bodů ze tří zápasů, ve 46. minutě rozhodl útočník Leonhard Pföderl.

Kanadští hokejisté vyhráli na MS jednoznačně nad Slovenskem 5:1 a při snaze o obhajobu loňského titulu z Rigy mají po třech zápasech plný počet devíti bodů. Dvěma góly včetně vítězného k tomu přispěl útočník Pierre-Luc Dubois, branku a přihrávku zaznamenal Adam Lowry a po dvou asistencích si připsali Josh Anderson s Dylanem Cozensem.

Slováci po úvodní výhře nad Francií (4:2) prohráli s Německem (1:2) a jejich kanadský kouč Craig Ramsay nedokázal dnes překvapit své krajany. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her v Pekingu mají po třech duelech jen tři body.

Do slovenské sestavy se zařadil útočník Adam Sýkora a ve věku 17 let, osmi měsíců a devíti dnů se stal třetí nejmladším hráčem na MS. Mladší byli jen loni současní členové kádru - nejlepší střelec únorových her v Pekingu Juraj Slafkovský (17 let, měsíc a 21 dnů) a obránce Šimon Nemec (17 let, tři měsíce a šest dnů).

Slováci mohli jít ve třetí minutě do vedení, kdy měl Liška po Lantošiho přihrávce odkrytou branku, ale po zpracování puku už se už Thompson stihl dostat do úhlu střely. Potom se Ramsayho výběr ubránil při Rosandičově vyloučení a navíc se při něm po Krištofově akci dostal do šance Slafkovský, gólman Vegas ale zasáhl lapačkou. Odolal i v 8. minutě, kdy ani nadvakrát neuspěl Regenda a po něm ani Nemec.

"Měli jsme trošku pomalejší začátek. Slovensko hráli velmi dobře a trošku nás překvapili. Ve druhé a třetí třetině už jsme hráli, jak jsme si představovali. Myslím, že se pomalu blížíme k tomu, abychom hráli, co chceme. Ale samozřejmě ještě máme na čem pracovat. O tom začátek turnaje je, abychom se společně sehráli," řekl kapitán Kanady Thomas Chabot.

Další okamžiky patřily Kanadě. Húska ale zastavil betonem Comtoisův únik a po Duboisově střele mu pomohla tyč. V čase 10:48 už obhájci titulu vedli. Seversonovu střelu vyrazil gólman před sebe, kde se o Jánošíkovu hokejku a Lowryho nohy puk odrazil do branky. Sudí Ansons a Öhlund si platnost gólu ověřili u videa.

Húska si potom poradil s Johnsonovou tečí. Ve 13. minutě Slováci po šesti sekundách potrestali Royův faul. Takáč hledal z pravého kruhu před brankou Regendu, ale puk si v souboji s ním srazil do vlastní branky Severson. Při Whitecloudově vyloučení přestřelil Nemec.

Ve 24. minutě šel za zákrok vysokou holí na Comtoise pykat na dvě plus dvě minuty Rosandič a v čase 26:11 vrátil Kanadě vedení Dubois. Jeho přihrávku si srazil do vlastní branky Slafkovský. Vzápětí se Húska vyznamenal po sérii zákroků ještě vleže lapačkou při Cozensově bekhendové dorážce.

V polovině utkání mohl vyrovnat Tamáši, ale nejdříve zasáhl Thompson a napodruhé útočník Banské Bystrice minul. V 35. minutě kanadský gólman rychlým skokem zabránil Ivanovi ve snaze skórovat do odkryté branky. Vzápětí se dostal v oslabení do úniku Lowry, ale Húska jeho bekhendový blafák kryl. V čase 37:56 zvýšil opět Dubois, jenž se od levého mantinelu probil mezi kruhy a v pádu vleče skóroval.

Po 68 sekundách závěrečného dějství přidal další branku týmu kouče Claudea Juliena Sillinger. Jeho první pokus z pravého kruhu zblokoval Jánošík, ale z těžkého úhlu už prostřelil Húsku. Sillinger svým druhým gólem na turnaji oslavil dnešní 19. narozeniny. "Reprezentuju Kanadu poprvé a je to pro mě výjimečné ocenění. Je to sen každého dítěte. Když navlečete dres s Javorovým listem, snažíte jakkoliv pomoct k úspěchu a nemyslíte na své ego," konstatoval Cole Sillinger.

V 52. minutě ještě překonal po Cozensově přihrávce z úniku slovenského gólmana Geekie. Velkou šanci zkorigovat stav a skórovat při své premiéře měl čtyři a půl minuty před koncem Sýkora, s bekhendovým blafákem ale na Thompsona nevyzrál.

"Myslím, že už se musíme soustředit na příští zápas. Potřebujeme bojovat a hrát nejlépe, jak umíme, pak máme šanci vyhrát. Myslím, že většinu zápasu jsme byli Kanadě vyrovnaným soupeřem. Ale nakonec vyhráli 5:1. To se počítá a dopadlo to pro nás špatně," prohlásil Slafkovský.

Pföderl rozhodl o výhře hokejistů Německa na MS nad Francií 3:2

Hokejisté Německa zdolali na MS Francii 3:2 a se šesti body za tří zápasů jsou v tabulce skupiny A třetí. Ve 46. minutě rozhodl útočník Leonhard Pföderl, který si v utkání připsal i asistenci. Dvěma přihrávkami pomohl Marc Michaelis. Francouzi na nedělní výhru nad Kazachstánem (2:1) nenavázali a mají tři body.

Po dvou odchytaných duelech s Kanadou (3:5) a Slovenskem (2:1) dostala volno gólmanská jednička Němců Grubauer z Colorada a do brankoviště se postavil Niederberger. Už ve 2. minutě šel na francouzské straně pykat za faul útočník Hradce Králové Perret a po 35 sekundách Němci přesilovku využili. Rychlou kombinaci zakončil po Pföderlově přihrávce z pozice mezi kruhy Fischbuch. Francouzi se při Soramiesově trestu neprosadili a naopak mohli v oslabení inkasovat, ale Loibl z úniku na Ylönena bekhendovým blafákem nevyzrál. Ve 14. minutě nabídl soupeři přesilovku Stützle a v čase 14:48 ji zužitkoval Texier, který se po přihrávce Tima Bozona trefil z pravého kruhu. Němcům vrátil vedení 129 sekund před koncem první třetiny tečí Bittnerovy střely Ehl. Po 33 sekundách se po objetí branky snažil u levé tyče zasunut puk za Ylönena Michaelis, ale jak si sudí Hansen s Heikkinenem ověřili u videa, francouzský gólman puk za čáru nepustil. Němci se ubránili při Kastnerově vyloučení, ale v 32. minutě už bylo vyrovnáno. Obránce Gallet podpořil ofenzivu a tečoval za Niederbergerem Bertrandovu přihrávku. V čase 45:45 vrátil Německu náskok Pföderl. Najel si při rychlém kontru za obranu Francie a proměnil Noebelsovu ideální "žabku". Ylönen si pak poradil se Soramiesovou tečí. Potom se Francouzi ubránili při Galletově vyloučení a v 55. minutě mohl vyrovnat Ritz. Němci mohl pojistit náskok z přečíslení, ale po Fischbuchově přihrávce ztroskotal Soramies na Ylönenovi. Po střele Texiera mohl vynutit prodloužení Tim Bozon, jenže tělem za Niederbergera puk nedostal.

Skupina A (Helsinky):

Slovensko - Kanada 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Takáč (Nemec, Regenda) - 11. Lowry (Severson, J. Anderson), 27. Dubois (Cozens, N. Roy), 38. Dubois (Geekie, Graves), 42. Sillinger (Lowry, J. Anderson), 52. Geekie (Cozens, Holden). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Öhlund - Yletyinen (oba Švéd.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3585.

Sestavy:

Slovensko: Húska - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec - Pospíšil, Krištof, Tatar - Regenda, Minárik, Slafkovský - Lantoši, Miloš Roman, Liška - Takáč, Tamáši, A. Sýkora - Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Severson, Sanheim, Mayo, Holden, Graves - N. Roy, Dubois, Cozens - J. Anderson, Lowry, Sillinger - Batherson, Barzal, K. Johnson - Comtois, Mercer, Gregor - Geekie. Trenér: Claude Julien.

Francie - Německo 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Texier (T. Bozon, Chakiachvili), 32. Gallet (Bertrand, Claireaux) - 3. Fischbuch (Pföderl, Michaelis), 18. Ehl (Bittner, Kastner), 46. Pföderl (Noebels, Michaelis). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Heikkinen (Fin.) - Špůr (ČR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 2652.

Sestavy:

Francie: Ylönen - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Guebey - Fleury, S. Treille, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Leclerc, Texier, Boudon - Colotti, Ritz, Fabre - K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon.

Německo: Niederberger - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Stützle, Plachta, Ehliz - Michaelis, Pföderl, Noebels - Loibl, Schmölz, Fischbuch - Kastner, Soramies, Ehl. Trenér: Toni Söderholm.

Tabulka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 2. Švýcarsko 2 2 0 0 0 11:2 6 3. Německo 3 2 0 0 1 8:8 6 4. Dánsko 2 1 0 0 1 9:7 3 5. Francie 3 1 0 0 2 6:8 3 6. Slovensko 3 1 0 0 2 6:9 3 7. Itálie 2 0 0 0 2 2:11 0 8. Kazachstán 2 0 0 0 2 3:11 0