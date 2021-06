Řím/Baku - Fotbalisté Itálie ve třetím utkání na mistrovství Evropy i v pozměněné sestavě v Římě porazili Wales 1:0 a bez ztráty bodu vyhráli skupinu A. "Draci" navzdory první porážce na turnaji udrželi druhé místo o skóre před Švýcarskem a také postoupili do osmifinále. Fotbalisté Švýcarska porazili 3:1 Turecko a v základní skupině A obsadili třetí místo. Udrželi tak naději na postup do osmifinále, Turci na Euru končí.

Fotbalisté Itálie ve třetím utkání na mistrovství Evropy i v pozměněné sestavě v Římě porazili Wales 1:0 a bez ztráty bodu vyhráli skupinu A. "Draci" navzdory první porážce na turnaji udrželi druhé místo o skóre před Švýcarskem a také postoupili do osmifinále.

Jediný gól vstřelil na konci prvního poločasu Matteo Pessina. Krátce po změně stran byl vyloučen hostující Ethan Ampadu. Svěřenci trenéra Roberta Manciniho, kteří už měli před zápasem jistý postup, protáhli vítěznou sérii bez inkasované branky na 11 duelů a na Euru navázali na triumfy 3:0 nad Tureckem a Švýcarskem.

"Mohli jsme být lepší, třeba vstřelit víc gólů. Ale nebylo to snadné, bylo to fyzicky náročné utkání v extrémním horku. Takže si kluci vedli opravdu dobře," řekl Mancini v televizním rozhovoru.

"Věděli jsme, že to bude od začátku velmi těžké, hodně běhání a bránění. Jsme unavení, ale samozřejmě jsem na kluky hrdý, že jsme postoupili," doplnil velšský kapitán Gareth Bale.

Čtyřnásobní světoví šampioni Italové se v osmifinále příští sobotu v Londýně utkají s druhým týmem ve skupině C, kterým bude Ukrajina, nebo Rakousko. Wales ve stejný den v Amsterdamu narazí na druhé mužstvo skupiny B, kde ještě pořadí není určené.

Mancini udělal v základní sestavě osm změn oproti předchozímu utkání se Švýcarskem, zůstali pouze brankář Donnarumma, obránce Bonucci a záložník Jorginho. Poprvé na turnaji nastoupil uzdravený středopolař Verratti.

"Bylo to těžké. Zpočátku jsem vůbec nevěděl, jestli na Euru vůbec nastoupím. Děkuju lékařskému týmu a trenérovi, který na mě počkal. Byl to pro mě výjimečný den a jsem moc šťastný," uvedl Verratti.

V pozměněném složení Italové nebyli tak dominantní jako v předchozích dvou zápasech. Velšan Gunter ve 27. minutě v první velké šanci po rohu hlavičkoval těsně nad branku. Na druhé straně Chiesovu střelu zablokoval Ampadu.

Domácí ve 39. minutě otevřeli skóre. Navrátilec Verratti z přímého kopu našel Pessinu, který se prosadil pohotovou střelou, byť míč trefil lýtkem. Záložník Bergama o chvíli později po další Verrattiho přihrávce těsně minul branku.

Italové byli blízko druhému gólu v 53. minutě, kdy Bernardeschi z přímého kopu trefil tyčku. Krátce nato Ampadu surově šlápl Bernardeschimu na nohu a dostal červenou kartu. Obránce Chelsea se ve 20 letech a 279 dnech stal nejmladším přímo vyloučeným hráčem v historii ME.

"Azzurri" v přesilovce poprvé zahrozili po Chiesově akci, kterou Belotti zakončil střelou do nohy velšského brankáře Warda. Tým z Apeninského poloostrova ale velkou převahu neměl. Naopak v 76. minutě mohl vyrovnat volný Bale, který po Moorevě přiťuknutí hlavou z voleje vypálil nad břevno.

"Bohužel jsem to nedokázal trefit, ale nakonec by to stejně nehrálo roli, protože končíme druzí," konstatoval Bale, jenž svou sérii bez reprezentačního gólu protáhl na 14 duelů.

V závěru ještě nevyužil dvě slibné domácí příležitosti Belotti. Favorizované italské mužstvo víc soupeři nedovolilo a vyhrálo osmý z deseti vzájemných zápasů.

Švýcaři zdolali na závěr skupiny Turky a udrželi šanci na postup

Fotbalisté Švýcarska porazili na evropském šampionátu 3:1 Turecko a v základní skupině A obsadili třetí místo. Udrželi tak naději na postup do osmifinále, Turci na Euru končí. Výběr ze země helvétského kříže vykročil za premiérovým vítězstvím na turnaji už v úvodním dějství, které vyhrál 2:0. Dvěma góly se blýskl záložník Xherdan Shaqiri, jednu trefu přidal Haris Seferovic a na druhé straně Irfan Kahveci.

Švýcaři mají ve skupině A čtyři body stejně jako druhý Wales, který podlehl v souběžně hraném utkání 0:1 Itálii. Svěřenci trenéra Vladimira Petkovice ale mají horší skóre než ostrovní celek, na třetím místě tak musejí čekat na výsledky zbývajících pěti skupin. Do osmifinále postoupí čtyři nejlepší celky ze třetích míst.

Turci vstoupili do utkání aktivně a v prvních pěti minutách si připsali čtyři střelecké pokusy. Sommera nejvíce prověřil Ayhan, jeho ránu z hranice vápna ale švýcarský gólman vyrazil. V šesté minutě ale udeřilo na druhé straně. Seferovic převzal za šestnáctkou míč a z otočky se křižnou střelou trefil přesně k tyči Cakirovy brány.

Turci v úvodním poločase často zkoušeli štěstí ze střední vzdálenosti, po čtvrthodině hry pořádně protáhl Sommera aktivní Müldür. V 26. minutě si ale Shaqiri navedl míč na slabší pravou nohu a výstavním technickým obstřelem nedal Cakirovi šanci.

Shaqiri skóroval jako první Švýcar na čtyřech velkých šampionátech v řadě a vzápětí mohl přidat další zásah. Devětadvacetiletý záložník Liverpoolu postupoval sám na Cakira, jeho další pokus pravačkou ale tentokrát Cakir vykopl mimo tři tyče. Atraktivní první poločas mohl gólově zakončit po velkém sólu přes tři bránící hráče Müldür, Sommer ale potvrdil svůj vynikající výkon.

Švýcaři nepolevili ani po změně stran. Druhý gól na turnaji mohl přidat Embolo, jeho přesnou ránu z úhlu ale Cakir skvělým reflexivním zákrokem zneškodnil, stejně jako Seferovicovu příležitost. V době největšího tlaku výběr helvétského kříže paradoxně inkasoval. V 62. minutě se uvolnil přes bránícího hráče Kahveci a výstavním obstřelem překonal Sommera.

Zápas "bez obran" pokračoval a o šest minut později Švýcaři znovu vedli o dva góly. Na konci rychlého protiútoku stál Shaqiri, který rozšířil svoji bilanci na letošním Euru na dvě trefy a jednu asistenci. Před odkrytou bránu mu přihrál krajní bek Zuber, kterému byla připsána asistence u všech tří dnešních branek švýcarského týmu.

Petkovicovi svěřenci chtěl vyvážit předchozí porážku 0:3 s Itálií a dosáhnout alespoň na vyrovnané skóre v tabulce, Xhaka ale v největší příležitosti trefil z přímého kopu jen tyč. Švýcaři tak zakončili skupinu se čtyřmi body a skóre 4:5. Turci stejně jako na šampionátu v roce 1996 nezískali ani bod a se skóre 1:8 předvedli v základní skupině pátý nejhorší výkon v historii Eura.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina A (Řím):

Itálie - Wales 1:0 (1:0)

Branka: 39. Pessina. Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všichni Rum.) - Gil (video, Pol.). ŽK: Pessina - Allen, Gunter. ČK: 55. Ampadu (Wales).

Sestavy:

Itálie: Donnarumma (90. Sirigu) - Tolói, Bonucci (46. Acerbi), Bastoni, Emerson - Pessina (87. Castrovilli), Jorginho (75. Cristante), Verratti - Chiesa, Belotti, Bernardeschi (75. Raspadori). Trenér: Mancini.

Wales: Ward - Gunter, Rodon, Ampadu - C. Roberts, Allen (87. Levitt), Morrell (60. Moore), N. Williams (86. B. Davies) - Bale (86. Brooks), Ramsey, James (74. Wilson). Trenér: Page.

Skupina A (Baku):

Švýcarsko - Turecko 3:1 (2:0)

Branky: 26. a 68. Shaqiri, 6. Seferovic - 62. Kahveci. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Dán.). ŽK: Xhaka - Calhanoglu, Celik, Söyüncü. Diváci: 34.350 (omezený počet).

Sestavy:

Švýcarsko: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez - Widmer (90.+2 Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (85. Benito) - Shaqiri (75. Vargas) – Seferovic (75. Gavranovic), Embolo (85. Mehmedi). Trenér: Petkovic.

Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ünder (80. Karaman), Tufan (64. Yazici), Ayhan (64. Yokuslu), Kahveci (80. Kökcü), Calhanoglu (86. Toköz) - B. Yilmaz. Trenér: Günes.

Konečná tabulka:

1. Itálie 3 3 0 0 7:0 9 2. Wales 3 1 1 1 3:2 4 3. Švýcarsko 3 1 1 1 4:5 4 4. Turecko 3 0 0 3 1:8 0