Skupina A: Itálie postoupila do osmifinále, blízko play off je i Wales

Řím/Baku - Fotbalisté Itálie na mistrovství Evropy porazili Švýcarsko 3:0 a jako první tým si zajistili postup do osmifinále. "Azzurri" ve skupině A v Římě výsledkově zopakovali úvodní triumf nad Tureckem. Postupu se výrazně přiblížil i Wales, který v Baku porazil 2:0 Turecko.

Itálie porazila Švýcary 3:0 a jako první postoupila ze skupiny

Fotbalisté Itálie na mistrovství Evropy porazili Švýcarsko 3:0 a jako první tým si zajistili postup do osmifinále. "Azzurri" ve skupině A v Římě výsledkově zopakovali úvodní triumf nad Tureckem, Švýcaři po dvou kolech mají jediný bod za remízu 1:1 s Walesem. Na Olympijském stadionu se dvakrát trefil Manuel Locatelli a v závěru přidal třetí gól Ciro Immobile.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho, kteří se zařadili mezi největší favority turnaje, protáhli vítěznou sérii bez inkasované branky na 10 duelů a vylepšili vlastní rekord.

V předchozím dnešním utkání skupiny Wales v Baku porazil Turecko 2:0 a se čtyřmi body je blízko postupu. Naopak Turci jsou na pokraji vyřazení a mohou skončit nejlépe třetí. Italové uzavřou úvodní část Eura v neděli s Velšany v Římě, Švýcaři se střetnou s Tureckem v ázerbájdžánské metropoli.

"Švýcarsko je těžký soupeř. Věděli jsme, že to bude náročné utkání, což se také potvrdilo. Měli jsme šance a mohli dát gól dřív. V úvodu jsme se trochu trápili, ale nakonec jsme zaslouženě vyhráli," řekl Mancini v rozhovoru s italskou televizí.

"Mnoho věcí nám nefungovalo a hodně věcí fungovalo Itálii. Pravda leží uprostřed. Gratuluji Italům, hráli skvělý fotbal, jako se jim to už nějakou dobu daří," přidal švýcarský kouč Vladimir Petkovic.

Domácí měli od začátku převahu. Po Spinazzolově centru Immobile hlavičkoval nad branku. Chielliniho gól z 18. minuty byl po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli ruce šestatřicetiletého kapitána, který jako první italský hráč do pole nastoupil do čtrnáctého utkání na ME. Dlouho v něm ale stoper Chiellini nevydržel, protože ve 24. minutě musel odstoupit kvůli svalovému zranění. "Uvidíme zítra. Doufáme, že to nebude nic vážného," podotkl Mancini.

Za dvě minuty se už Italové mohli radovat z první regulérní branky. Locatelli nacentroval na Berardiho, po jehož průniku a přihrávce do pokutového území akci zakončil a ve věku 23 let a 159 dní se stal nejmladším střelcem letošního Eura.

Záložník Sassuola v 52. minutě přidal druhou branku. Po Barellově přihrávce se Locatelli zpoza šestnáctky trefil přesně k tyči strnulého brankáře Sommera. Před dnešním duelem měl italský středopolař na kontě jediný reprezentační zásah.

"První gól je pro mou rodinu. Po přihrávce Berardimu jsem pokračoval v akci, protože se známe a věděl jsem, že udělá něco takového. Druhou branku věnuju všem italským fanouškům, protože hrajeme, aby zase mohli mít radost," uvedl Locatelli.

Tým z Apeninského poloostrova si poté sebevědomě kontroloval náskok, který mohl zvýraznit už v 75. minutě. Immobile ale ještě křížným pokusem minul. Kanonýr Lazia Řím se dočkal v 89. minutě, kdy skákavou střelou z dálky překvapil Sommera a stal se pátým autorem dvou gólů na turnaji. Švýcaři nedokázali Italy porazit podeváté za sebou od roku 1993.

Wales zdolal Turecko 2:0 a výrazně se přiblížil postupu do osmifinále

Fotbalisté Walesu porazili v Baku ve druhém utkání na mistrovství Evropy Turecko 2:0 a výrazně se přiblížili postupu do osmifinále. Po úvodní remíze 1:1 se Švýcarskem mají semifinalisté posledního Eura čtyři body. Naopak Turci nenapravili porážku 0:3 s Itálií a jsou blízko vyřazení. Ve skupině A můžou skončit nejlépe třetí.

Vítěznou trefu v ázerbájdžánské metropoli zaznamenal ve 42. minutě Aaron Ramsey. Po hodině hry mohl přidat pojistku kapitán "Draků" Gareth Bale, jenže penaltu neproměnil. Konečný výsledek stanovil v páté minutě nastavení opět po Baleově přihrávce obránce Connor Roberts.

"Bylo důležité dnes zvítězit. Rádi bychom si mysleli, že čtyři body postačí, ale musíme počkat. Kdybyste nám je na začátku turnaje nabídli, ukousli bychom vám ruku," řekl pro uefa.com jednatřicetiletý Bale.

Do první velké šance se v šesté minutě dostali Velšané, Ramsey ale zblízka na gólmana Cakira nevyzrál. Na druhé straně Yilmazova tečovaná střela skončila těsně vedle. Ve 24. minutě nikým nehlídaný Ramsey ve vápně přestřelil. Poté Turci, kteří měli v Baku výraznější podporu diváků, dvakrát zahrozili z rohů, ale z branky se radoval soupeř.

Tři minuty před koncem úvodního poločasu se Ramsey na třetí pokus dočkal. Záložník turínského Juventusu si naběhl za obranu Turecka, hrudí si zpracoval milimetrový pas kapitána Balea a překonal vyběhnutého Cakira. "Cítil jsem úlevu, protože jsem předtím promarnil dvě šance. V prvním poločase jsme hráli ohromně, skutečně jsme dominovali," konstatoval Ramsey.

Po přestávce z hranice malého vápna zakončil nad turecký kapitán Yilmaz. Na opačné straně opět zahrozil Ramsey, jeho přízemní střelu ale Cakir zastavil.

Po hodině hry Celik fauloval Balea a rozhodčí Dias odpískal pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný hráč, jenže překopl. Historicky nejlepší střelec Walesu natáhl sérii bez vstřelené branky za národní tým už na 13 zápasů. Paradoxně se málem prosadil vzápětí, když zblokoval Cakirův odkop, balon ale skončil vedle tyče.

Bale zkoušel štěstí i nadále, hlavou ani střelou z úhlu se ale mezi střelce nezapsal. V nastavení ale od rohového praporku prošel podél brankové čáry až do šestnáctky a předložil míč Connoru Robertsovi, který se nemýlil.

"Je to nejlepší okamžik v mé kariéře, kterému se pravděpodobně nic nevyrovná. Hrát na velkém turnaji je pro mě vrchol a téměř pojistit náš postup do další fáze je neuvěřitelné," prohlásil Roberts.

Turecko prohrálo pátý z posledních šesti zápasů na evropském šampionátu, z výhry se naposledy radovalo před pěti lety proti Česku. "Rád bych se omluvil. Chtěli jsme strašně moc vyhrát, ale nestačilo to. Pořád nám zbývá jeden zápas a proti Švýcarům uděláme všechno, abychom zvítězili," uvedl turecký obránce Umut Meras.

Skupina A:

Baku: Turecko - Wales 0:2 (0:1)

Branky: 42. Ramsey, 90.+5 C. Roberts. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Pinheiro (video, všichni Portug.). ŽK: Yilmaz, Calhanoglu - B. Davies, Mepham. Diváci: 19.762 (omezený počet).

Turecko: Cakir - Celik, Ayhan, Söyüncü, Meras (72. Müldür) - Yokuslu (46. Demiral) - Karaman (75. Dervisoglu), Calhanoglu, Tufan (46. Yazici), Ünder (83. Kahveci) - B. Yilmaz. Trenér: Günes.

Wales: Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen (73. Ampadu) - Bale, Ramsey (85. Wilson), James (90.+4 N. Williams) - Moore. Trenér: Page.

Řím: Itálie - Švýcarsko 3:0 (1:0)

Branky: 26. a 52. Locatelli, 89. Immobile. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Gavranovic, Embolo (oba Švýcarsko). Diváci: 12.445 (omezený počet).

Itálie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24. Acerbi), Spinazzola - Barella (87. Cristante), Jorginho, Locatelli (86. Pessina) - Berardi (70. Tolói), Immobile, Insigne (69. Chiesa). Trenér: Mancini.

Švýcarsko: Sommer - Elvedi, Schär (57. Zuber), Akanji - Mbabu (58. Widmer), Freuler (84. Sow), Xhaka, Rodriguez - Shaqiri (76. Vargas) - Seferovic (46. Gavranovic), Embolo. Trenér: Petkovic.

Tabulka:

1. Itálie 2 2 0 0 6:0 6 2. Wales 2 1 1 0 3:1 4 3. Švýcarsko 2 0 1 1 1:4 1 4. Turecko 2 0 0 2 0:5 0