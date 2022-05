Skupina A: Francie se přiblížila záchraně, Švýcarsko vede skupinu

Helsinky - Francouzští hokejisté zdolali na mistrovství světa v Helsinkách po obratu Itálii 2:1 v prodloužení a přiblížili se záchraně mezi elitou. Švýcaři porazili Slovensko 5:3, uspěli i ve čtvrtém zápase na turnaji a dostali se do čela helsinské skupiny A. Slovensko po úvodní výhře nad Francií potřetí za sebou prohrálo.

Francouzští hokejisté zdolali na mistrovství světa v Helsinkách po obratu Itálii 2:1 v prodloužení a přiblížili se záchraně mezi elitou. Italové vedli od 15. minuty díky brance Luky Friga ve vlastním oslabení, ale v čase 58:54 vyrovnal Sacha Treille a obrat dovršil po 64 sekundách nastavení Hugo Gallet.

Francouzi, kteří se po sestupu v roce 2019 dostali mezi elitu spolu s Rakouskem jako náhrada za vyloučené týmy Ruska a Běloruska, si polepšili po čtvrtém zápase na pět bodů a jsou ve skupině A pátí. Itálie je po prvním zisku předposlední.

"Je příjemné být v této pozici. Nikdo nechce hrát zápasy o udržení. My se teď můžeme cítit uvolněnější. Stále máme šanci bojovat o čtvrtfinále, takže se budeme snažit vyhrát co nejvíce zápasů a udělat to nejlepší, co umíme," řekl francouzský útočník Louis Boudon webu IIHF.

Italové poprvé vážněji zahrozili v 7. minutě, ale Giosova střela minula branku. Na druhé straně vzápětí tečoval Llorcův pokus Chakiachvili, ale Bernard zasáhl. Italové se ubránili při Giosově trestu a Francouzi zase při Fabreho vyloučení. Ve 14. minutě vytěsnil Buysse vyrážečkou Miglioranziho ránu. V čase 14:42 při Spornbergerově pobytu na trestné lavici se dostal do úniku v oslabení Frigo. Obral o puk Chakiachviliho a blafákem do forhendu překonal francouzského gólmana.

V pokračující přesilovce se to Francouzům nepodařilo napravit. Bernarda nepřekonal v šanci Fleury a Rech trefil brankovou konstrukci. Před první pauzou mohl zvýšit po Frigově přihrávce střelou z otočky Petan.

Ve druhé části se Italové neprosadili při Chakiachviliho trestu. Ve 27. minutě Bernarda nepřekonal v závaru Rech a při následném Spornbergerově vyloučení mohl dát další gól v oslabení Simon Kostner, ale nepodařilo se mu překonat Buysseho. Italský gólman si poradil s Auvituovou střelou. Další šance měli Fleury a po přečkání oslabení Auvitu. Neuspěli ani Leclerc, Bertrand či Rech.

"Je to to proti Italům pokaždé podobné. Bojují, brání a je těžké jim dát góly. Je skvělé, že jsme nakonec vyhráli. Chtěli jsme rozhodnout v prodloužení. Cítili jsme, že máme fyzicky navrch a oni ztrácejí energii, proto jsme se snažili na ně vytvořit tlak," prohlásil francouzský kapitán Damien Fleury webu IIHF.

Ve 45. minutě mohl při Texierově vyloučení zvýšit Mantenuto a Italové nevyužili ani další početní výhodu po Galletově faulu. Francouzi pokračovali ve spalování šancí až téměř do závěru, kdy při power play střelu Fleuryho tečoval před Bernardem bývalý hráč Kladna, Sparty a Pardubic Sacha Treille.

V prodloužení získal za brankou puk Tom Bozon a Gallet po jeho přihrávce zamířil z pozice mezi kruhy do pravého horního rohu italské branky.

"Cítíme se strašně. Vedli jsme 59 minut a pak se to celé otočilo. Je to těžké. My jsme měli šance a oni také. Byl to vyrovnaný zápas. Bohužel to dopadlo takto," konstatoval italský obránce Alex Trivellato.

Švýcarsko porazilo Slováky 5:3 a vyhrálo i čtvrtý zápas na MS

Švýcarští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 5:3, uspěli i ve čtvrtém zápase na turnaji a dostali se do čela helsinské skupiny A. Třemi asistencemi se na tom podílel útočník Pius Suter, gól a asistenci si připsal Denis Malgin, jenž se dostal do čela kanadského bodování turnaje. Útočník Andres Ambühl odehrál 119. utkání na světových šampionátech a vyrovnal rekordmana Uda Kiesslinga z Německa. Slovensko po úvodní výhře nad Francií potřetí za sebou prohrálo.

"Nebyl to z naší strany vydařený zápas. Udělali jsme spoustu nesmyslných faulů. Našli jsme ale opět cestu, jak vyhrát, což je skvělé," řekl útočník Timo Meier a poukázal na 43 trestných minut, které Švýcaři inkasovali. "Bránící hráči však odvedli skvělou práci a všechna oslabení přestáli. Musíme se z toho ale poučit a v dalším zápase se toho vyvarovat. Kdybychom to zopakovali proti Kanadě, oni by toho využili," poukázala hvězda San Jose na další utkání, které Švýcary čeká v sobotu.

Slováci, v jejichž dresu poprvé na turnaji nastoupil obránce Fehérváry z Washingtonu, měli hned v úvodu výhodu přesilové hry. Faul z dvacáté sekundy ale potrestat nedokázali a naopak sami inkasovali. Po chybě Čerešňáka otevřel skóre v čase 0:52 čtvrtým gólem na šampionátu Malgin.

Švýcaři měli následně několik dalších šancí, Slováky ale podržel brankář Húska. V 11. minutě se jeho spoluhráčům podařilo vyrovnat, když po brejku Lantošiho dorazil puk pohotově Roman. Gólman Genoni poprvé na MS inkasoval, poté co při předešlém startu proti Dánsku udržel čisté konto.

Svěřenci trenéra Fischera byli v první třetině výrazně střelecky aktivnější, ale podruhé se gólově prosadili až ve 24. minutě, kdy za Húskovými zády skončil tečovaný pokus obránce Egliho. Slováci ale rychle odpověděli, o vyrovnání se postaral prvním gólem na MS nejlepší střelec únorové olympiády Slafkovský.

Švýcaři se i potřetí v zápase dostali do vedení. Bezprostředně po skončení přesilové hry čtyři na tři se prosadil z trestné lavice se vracející Meier. To již na ledě chyběl zraněný čárový rozhodčí Sormunen, místo kterého později nastoupil rezervní český arbitr Špůr.

"Měl jsem štěstí. Někdy trefíte tyč nebo brankář předvedou skvělé zákroky, A někdy jste ve správnou chvíli na správném místě," řekl Meier ke svému druhému gólu na turnaji, jemuž předcházelo zaváhání Slafkovského při rozehrávce.

Slováci mohli srovnat v početních výhodách, ale nevyužili ani 35 sekund dlouhou hru pět na tři. Ve 44. minutě trefil v přesilovce Tatar horní tyč a o dvě minuty později svého nezdaru v koncovce litoval ještě více, neboť se na druhé straně z brejku prosadil Hischier.

Deset minut před koncem základní hrací doby se ale podařilo Takáčovi s nechtěným přispěním Geissera snížit. Vzápětí mohl vyrovnat Tatar, jenže opět trefil jen brankovou konstrukci. Šanci na vyrovnání dal Slovákům pětiminutový trest Fory. Švýcaři se ubránili i dvě minuty ve třech, poté co byl navíc vyloučen Siegenthaler. Při risku Slováků bez brankáře nakonec upravil na konečných 5:3 Herzog.

"Budeme si muset sednout nad přesilovkami a poradit se, jak je hrát. Musíme vědět, co chceme hrát. Speciální týmy jsou velmi důležité. Nejhorší je, že se strašně nadřeme na góly a ty, které dostáváme, jsou po nesmyslných situacích. Čekají nás ještě tři zápasy, které se dají vyhrát. Pak budeme mít šanci na postup," řekl kapitán Slovenska Tomáš Tatar.

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku:

Skupina A (Helsinky):

Francie - Itálie 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 59. S. Treille (Fleury, Auvitu), 62. Gallet (T. Bozon) - 15. Frigo. Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Öhlund (Švéd.) - Niittylä (Fin.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 6:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1543.

Sestavy:

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Bault - Fleury, S. Treille, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Texier, Boudon - K. Bozon, Ritz, Leclerc - Fabre. Trenér: Philippe Bozon.

Itálie: Bernard - Di Perna, Trivellato, Miglioranzi, Pietroniro, Glira, Gios, Spornberger - Frigo, Hannoun, Petan - Sanna, S. Kostner, D. Kostner - Frank, Mantenuto, Mantinger, McNally - Deluca, Traversa, Insam - Magnabosco. Trenér: Greg Ireland.

Švýcarsko - Slovensko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Malgin (Suter), 24. Egli (Scherwey, Bertschy), 33. Meier (Suter), 46. Hischier (Marti), 60. Herzog (Malgin, Suter) - 11. Roman (Lantoši, Liška), 26. Slafkovský (Krištof, Tatar), 50. Takáč (Sýkora, Grman). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Rekucki - Davis (oba USA), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 9:5, navíc Fora (Švýc.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2504.

Sestavy:

Švýcarsko: Genoni - Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Meier, Hischier, Kurashev - Suter, Simion, Malgin - Ambühl, Herzog, Corvi - Thürkauf, Bertschy, Scherwey. Trenér: Patrick Fischer.

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Rosandič, Grman, Jánošík - Pospíšil, Krištof, Tatar - Regenda, Minárik, Slafkovský - Lantoši, Roman, Liška - Takáč, Tamáši, Sýkora - Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Tabulka:

1. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:7 12 2. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 3. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6 4. Německo 3 2 0 0 1 8:8 6 5. Francie 4 1 1 0 2 8:9 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 9:14 3 7. Itálie 4 0 0 1 3 5:15 1 8. Kazachstán 3 0 0 0 3 4:14 0