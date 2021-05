Skupina A: Dánové porazili poprvé Švédy, Rusko smetlo Británii

Riga - Hokejisté Ruska porazili v utkání základní skupiny A na mistrovství světa Velkou Británii vysoko 7:1. Sborná tak po výhře nad Čechy (4:3) zvládla v Rize i druhý zápas a zůstává stoprocentní. Hokejisté Dánska porazili poprvé v historii šampionátů Švédy. Na výhře 4:3 se podílel čtyřmi body útočník Nicklas Jensen.

Hokejisté Ruska porazili v utkání základní skupiny A na mistrovství světa Velkou Británii vysoko 7:1. Sborná tak po výhře nad Čechy (4:3) zvládla v Rize i druhý zápas a zůstává stoprocentní. Třemi body za dvě branky a nahrávku se pod úspěch obhájců bronzu z Bratislavy podepsal útočník Anton Burdasov.

V brankovišti ruského týmu dostal tentokrát přednost Bočarov, za celý zápas si však připsal pouze deset úspěšných zásahů. Jeho protějšek Whistle byl naopak pod palbou celkem 42 ran, jen za úvodní třetinu jich na něho favorit vyslal patnáct a z toho čtyřikrát slavili Rusové vstřelený gól.

V končící šesté minutě využil první přesilovku zápasu Burdasov. Už o 86 sekund později přidal naopak v oslabení druhý gól Grigorenko. S ohledem na další vývoj zápasu byl pro něho nakonec i vítězný. Právě Grigorenko přitom rozhodl páteční bitvu s Čechy jen 19 sekund před koncem.

Rusové se však neukolébali nabytým vedením a nadále ho navyšovali. O další dvě minuty později se podruhé v utkání prosadil Burdasov a vynikající nástup sborné potvrdil na konci 11. minuty ještě Tolčinskij. Britové se dočkali alespoň malé radosti v podobě Kirkova snížení.

Poměr přesných střel na branku byl ve druhém dějství ještě drtivější (18:3), Rusům se však podařilo přidat jen jediný gól zásluhou Karnauchova. Zbytek zápasu si mohli užít v poklidném tempu, i tak navýšili rozdíl ve skóre ve třetí třetině ještě Kuzmenko a Slepyšev.

Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa v Lotyšsku poprvé v historii šampionátů Švédy. Na výhře 4:3 se podílel čtyřmi body útočník Nicklas Jensen. Osmadvacetiletý útočník Jokeritu Helsinky se zkušenostmi z NHL zaznamenal hattrick a nahrávku. Vítěznou branku vstřelil ve 49. minutě.

Pro oba severské celky, které patří mezi soupeře českého týmu v základní skupině A, to bylo dnes první vystoupení v Rize. Favorizovaný výběr Tre kronor vedl po bezbrankové úvodní třetině 1:0 a 2:1, ale soupeř především Jensenovou zásluhou otočil stav až na 4:2. Švédům nakonec nebylo nic platné ani tříbodové vystoupení útočníka Carla Klingberga, jenž dal dva góly a na třetí nahrál.

"Tohle je skvělý hokejový den pro celé Dánsko. Něco, nač dlouho nezapomeneme, ale pro nás je to také teprve první hrací den na šampionátu a k našemu cíli vede ještě dlouhá cesta. Tento úspěch si můžeme užít, ale zároveň je třeba se připravit na zítřek," zdůraznil hrdina zápasu Jensen s připomínkou nedělního klání se Švýcary.

Úvodní dějství skončilo sice bez branek, ale vlažný výkon Švédů tak trochu předznamenal dění v dalších třetinách. Dánové vyhráli na střely mezi tyče 7:3. Sörensen sice už ve druhé minutě rozezvučel horní tyčku za zády dánského gólmana Dahma, ale pak nevyužil dvě slibné příležitosti True.

"Nehráli jsme, jak jsme chtěli. Byli jsme trochu moc pasivní a prohrávali jsme souboje jeden na jednoho. Možná se projevil i fakt, že máme v sestavě řadu hráčů, kteří nikdy v minulosti na mistrovství světa nehráli," uvedl trenér poražených a bývalý skvělý útočník Johan Garpenlöv.

Brankostroj ve druhé části odstartoval Klingberg, jemuž však kotouč do šance naservíroval velmi nepovedenou přihrávkou dánský útočník Meyer. Po polovině utkání bylo vyrovnáno, když načal své parádní vystoupení Nicklas Jensen. Na jeho teč Jakobsenova nahození neměl Fasth šanci zareagovat.

Přestože Švédové si vzali ve 36. minutě vedení zpět, už při odchodu do kabin během druhé přestávky prohrávali 2:3. Nicklas Jensen nejprve zavěsil bekhendem do horního růžku při hře ve čtyřech na obou stranách a jen o 36 sekund později krásně našel Kristensena, který nezaváhal. Fastha pak při další šanci Dánů zachránila branková konstrukce.

Ve 46. minutě vytáhl velmi důležitý zákrok Dahm proti Olofssonovi, který na něho jel sám, ale s bekhendovým blafákem neuspěl. Disciplinovaní Dánové nehráli za celý zápas ani jediné oslabení. Sami se pak prosadili v přesilovce a Nicklas Jensen završil hattrick. V 51. minutě odpověděl svou druhou trefou Klingberg. Znovu pak neuspěl Olofsson.

Už dvě minuty před koncem to Švédové zkusili v šesti bez gólmana. Jen chvilku nato měli štěstí, když dalekonosný pokus Larsena skončil těsně mimo. Následoval oddechový čas favorita, který pak až do závěrečné sirény mačkal Dány před Dahmem, ale bez úspěchu v podobě kýženého vyrovnání.

"Dnešek přinesl lekci, která nás vyšla velmi draho," přiznal Klingberg. "První třetina se nám nepovedla, ve druhé jsme se sice trošku zlepšili a dostali se do vedení, ale hra čtyři na čtyři pak úplně zabila výhodu, kterou jsme měli na své straně. Nemůžeme si dovolit takové výkyvy ve hře, musíme se snažit zápas kontrolovat," dodal Klingberg.

Mistrovství světa v hokeji v Rize - skupina A

Velká Británie - Rusko 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 19. Kirk (Dowd, Connolly) - 6. Burdasov (Grigorenko, Ožiganov), 8. Grigorenko (Voronkov), 10. Burdasov (Kuzmenko, Gavrikov), 11. Tolčinskij (Barabanov), 31. Karnauchov (Zadorov, Zub), 50. Kuzmenko (Burdasov, Ožiganov), 54. Slepyšev (Karnauchov). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Sternat - Seewald (oba Rak.), Merten (Něm.). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Velká Británie: Whistle - D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Ehrhardt, Clements, Garside - Kirk, Perlini, Connolly - Dowd, Hammond, Lake - Hook, Lachowicz, Betteridge - Ferrara, Myers, J. Phillips - Davies. Trenér: Corey Neilson.

Rusko: Bočarov - Zub, Zadorov, Gavrikov, Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov - Tolčinskij, Šalunov, Barabanov - Grigorenko, Karnauchov, Slepyšev - Burdasov, I. Morozov, Kuzmenko - E. Galimov, Kameněv, Voronkov - Švec-Rogovoj. Trenér: Valerij Bragin.

Dánsko - Švédsko 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Nicklas Jensen (Jakobsen, Nicholas Jensen), 38. Nicklas Jensen (Boedker), 39. Kristensen (Nicklas Jensen, M. Lauridsen), 49. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Boedker) - 23. C. Klingberg, 36. Tömmernes (C. Klingberg), 51. C. Klingberg (Lundkvist). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Sidorenko - Goljak (oba Běl.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen - Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker - Andersen, Jesper Jensen, Hardt - Bau, True, Meyer - Poulsen, M. Madsen, Olesen - From. Trenér: Heinz Ehlers.

Švédsko: Fasth - Tömmernes, Lundkvist, Pilut, Nygren, Dahlbeck, Lööv, Pudas - Rakell, Lundeström, Olofsson - A. Kempe, Holmberg, Sörensen - Friberg, Rasmussen, M. Kempe - O. Lindberg, P. Lindholm, C. Klingberg - Wingerli. Trenér: Johan Garpenlöv.

