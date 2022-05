Skupina A: Dánové na MS poprvé porazili Kanadu, Itálie opouští elitní skupinu

Helsinky - Dánští hokejisté porazili na mistrovství světa v Helsinkách Kanadu 3:2 a v osmém vzájemném zápase si připsali historicky první vítězství nad úřadujícími šampiony. Dánové vyhráli na turnaji čtvrtý zápas a bodově se dotáhli na svého dnešního soupeře v tabulce skupiny A. Oba týmy mají před úterními posledními duely na třetím a čtvrtém místě shodně 12 bodů. Páté Slovensko na ně ztrácí tři body a bude o čtvrtfinále bojovat s Dánskem. Kazachstán porazil v přímém souboji o záchranu mezi elitou Itálii 5:2 a udržel se.

Dánsko si vypracovalo v první třetině dvoubrankový náskok. Favorizovaná Kanada ve druhé části snížila, ale Seveřané opět odskočili. V 57. minutě sice Ryan Graves opět snížil, vyrovnat se však obhájcům titulu proti srdnatě bojujícímu protivníkovi nepodařilo. Kanada po sobotní porážce se Švýcarskem prohrála podruhé za sebou.

Kanaďané byli v první třetině střelecky aktivnější, gólově se ale prosazovali Dánové. Blichfeld ještě v 6. minutě nedokázal ze slibné příležitosti otevřít skóre, Lauridsen o čtyři minuty později ale využil ideální přihrávku Asperupa po rychlém protiútoku a překonal brankáře Driedgera.

Následně Seveřané trefili tyčku, ale v 15. minutě se dočkali druhého gólu. Při kanadské přesilové hře se prosadil Regin, jenž využil chybu soupeře při rozehrávce ve středním pásmu. V závěru první části mohl snížit Batherson, ale zámořští hráči se prosadili až ve 23. minutě, kdy tvrdou střelou hned po buly skóroval Comtois.

Blízko vyrovnání byl favorit ve 27. minutě, ale Sanheim trefil jen tyčku. Následně měli velkou šanci odskočit soupeři Dánové, pětiminutovou přesilovku po vyloučení Comtoise ale nevyužili. Proti pozorně bránící Kanadě si nevytvořili ani žádnou velkou šanci.

Favorit měl smůlu v koncovce, ve třetí části nejprve trefil horní tyčku Holden, poté branková konstrukce zastavila i Cozensovu střelu. Kanaďané navíc inkasovali v oslabení, velkému úspěchu Dány přiblížil Bau Hansen. Graves sice snížil na 2:3, ale Andersonovi ve vyrovnání zabránila další tyčka. Dánsko historickou výhru ubránilo i při více než dvouminutové power play Kanady.

Kazachstán porazil 5:2 Itálii, která opouští elitní skupinu MS

Hokejisté Kazachstánu porazili v přímém souboji o záchranu mezi elitou na mistrovství světa v Helsinkách Itálii 5:2 a udrželi se. Italové bude naopak poprvé od roku 2018 hrát ve skupině A divize I. K vítězství Kazachů, kteří se dostali zpět do elitní kategorie před třemi roky, pomohli shodně gólem a asistencí kapitán Roman Starčenko, Nikita Michajlis i obránce Valerij Orechov.

Loni Italové skončili v Rize na posledním 16. místě, ale kvůli pandemii koronaviru se tehdy nesestupovalo. Nákaza covidem-19 před turnajem v Lotyšsku právě jejich tým oslabila. "Myslím, že to dnes byl pravděpodobně náš nejhorší výkon na turnaji. Ale museli jsme se zvednout, bojovat a pracovat až do konce co nejlíp. Měli jsme tam několik ztrát puků a dostali jsme z toho góly," řekl webu IIHF italský útočník Alex Petan.

Vstup do utkání se povedl lépe Kazachstánu. Nejdříve se dostal před Bernarda Rachmanov, ale italský gólman zasáhl lapačkou. Ve 3. minutě trefil Asetov z levého kruhu horní tyč. Na druhé straně se dostal do velké příležitosti Frank, který skákavý puk z brankoviště poslal vedle levé tyče. V čase 11:22 se dočkal vedení Kazachstán při vyloučení Simona Kostnera. Valk se natlačil před branku a nadvakrát překonal Bernarda.

V 15. minutě se prosadili v početní výhodě také Italové a bylo vyrovnáno. Při Beketajevově vyloučení po zákroku na Diega Kostnera, které i po přezkoumání sudích u videa zůstalo jen dvouminutové, tečoval Miglioranziho střelu od modré čáry McNally.

Za 62 sekund opět vedl tým kouče Jurije Michajlise. Orechov si popojel od modré čáry na levý kruh a trefil protější horní roh Bernardovy branky. V 19. minutě italský gólman vyrazil ramenem Valkovu střelu z pozice mezi kruhy.

Ve 25. minutě po akci Petuchova, který chtěl zasunout puk u levé tyče, doklepl puk z brankoviště do prázdné branky Asetov a Kazachstán vedl o dva góly. Za 57 sekund se Italové dostali na kontakt. Diego Kostner první střelou z dorážky z levého kruhu Šutova nepřekonal, ale zpoza branky stihl zasunout puk u pravé tyče. V 36. minutě Panjukov trefil levou tyč.

V závěru druhé části dostal Di Perna za zákrok na Rachmanova trest na pět minut a do konce utkání a ve 44. minutě využil dlouhou přesilovku Starčenko. Vyjel zpoza branky na pravý kruh a překonal Bernarda střelou na bližší tyč.

V čase 46:02 po rychlém brejku Kazachstánu nastavil před odkrytou brankou Nikita Michajlis hokejku do Orechovovy přihrávky a zvýšil na 5:2. Bernarda pak vystřídal Fazio. Italové nedokázali snížit ani při Sagadějevově trestu.

"Původně jsme doufali, že o to nebudeme bojovat až v posledním zápase. Věřili jsme, že uhrajeme nějaké výhry v předešlých utkáních. Ale potkala nás v sezoně zranění a někteří hráči chyběli. Je dobře, že budeme mít možnost na této úrovni hrát i příští rok. Italové bojovali, nedovolili nám moc šancí a nebylo to jednoduché," prohlásil obránce Jesse Blacker.

Kanadský rodák loni na světovém šampionátu v dresu Kazachstánu debutoval a podílel se na 10. místě, což bylo historicky nejlepší umístění země na MS.

Skupina A (Helsinky):

Kazachstán - Itálie 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Valk (Dietz, Starčenko), 16. Orechov (N. Michajlis, Rachmanov), 25. Asetov (Petuchov, Blacker), 44. Starčenko (Dietz, Blacker), 47. N. Michajlis (Orechov, Akolzin) - 15. McNally (Miglioranzi, Pietroniro), 26. D. Kostner (Di Perna, Hannoun). Rozhodčí: Rekucki (USA), Stano (SR) - Sormunen (Fin.), Špůr (ČR). Vyloučení: 2:1, navíc di Perna (It.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 1983.

Kazachstán: Šutov - Orechov, Blacker, Metalnikov, Dietz, Šalapov, Beketajev, Samat Danijar - Akolzin, Sagadějev, Starčenko - N. Michajlis, Valk, Rachmanov - Panjukov, Šesťakov, Ševčenko - Petuchov, Gurkov, Asetov - Sajan Danijar. Trenér: Jurij Michajlis.

Itálie: Bernard (47. Fazio) - di Perna, Trivellato, Miglioranzi, Pietroniro, Glira, Gios, Spornberger - Sanna, S. Kostner, Petan - Frigo, Mantenuto, McNally - Frank, Hannoun, D. Kostner - Deluca, Traversa, Mantinger - Insam. Trenér: Greg Ireland.

Kanada - Dánsko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Comtois (Lowry), 57. Graves (Severson, Batherson) - 10. M. Lauridsen (Asperup, Poulsen), 15. Regin (Storm), 53. Bau Hansen (N. Ehlers, Storm). Rozhodčí: Šír (ČR), Stolc (Švýc.) - Beresford (Brit.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc Comtois (Kanada) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4005.

Kanada: Driedger - Graves, Chabot, Severson, Sanheim, Holden, Whitecloud, Mayo - Batherson, Dubois, Cozens - J. Anderson, Barzal, K. Johnson - Mercer, Roy, Sillinger - O'Dell, Lowry, Comtois - Geekie. Trenér: Claude Julien.

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, J. Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - N. Ehlers, F. Nielsen, Bau Hansen - Scheel, Regin, Storm - Blichfeld, P. Bjorkstrand, Aagaard - Asperup, Jakobsen, Poulsen. Trenér: Heinz Ehlers.

Tabulka:

1. Švýcarsko 6 6 0 0 0 30:12 18 2. Německo 6 5 0 0 1 23:16 15 3. Kanada 6 4 0 0 2 27:17 12 4. Dánsko 6 4 0 0 2 17:11 12 5. Slovensko 6 3 0 0 3 16:18 9 6. Francie 6 1 1 0 4 10:17 5 7. Kazachstán 7 1 0 0 6 19:31 3 8. Itálie 7 0 0 1 6 12:32 1