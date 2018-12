Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů ztratili v závěru zápasu 30. kola extraligy proti Zlínu dvoubrankové vedení, nakonec však Berany porazili 4:3 po samostatných nájezdech. Utkání rozhodl kapitán Energie Václav Skuhravý. Hostům k výhře nepomohly ani dva góly lotyšského útočníka Ralfse Freibergse.

Úvod zápasu patřil hostům, kteří působili živějším dojmem. Západočeši se ale dostali postupně do zápasu. První nebezpečnou střelu na branku soupeře vyslal Plutnar. Otevřít skóre mohl o chvíli později Beránek, ale ze samostatného úniku minul branku.

K vedení domácím pomohla přesilová hra, vyloučení Zbořila potrestal Šenkeřík, který byl na konci pěkné kombinace Energie. Berani oplatili stejnou mincí v 16. minutě, kdy se v početní výhodě prosadil důrazný Freibergs. Do šaten mohli nakonec jít spokojenější Západočeši, ale Flek v poslední minutě úvodního dějství neproměnil trestné střílení.

Útočný hokej z obou stran pokračoval i ve druhé třetině. Karlovy Vary byly střelecky aktivnější, ale dlouho nemohly překonat výborného Sedláčka. Ten si vybral jedinou slabší chvilku ve 25. minutě při rozehrávce za vlastní brankou, ale zcela osamocený Flek vracejícího se gólmana jen nastřelil.

Vyzrát na Sedláčka poté nedokázali Skuhravý ani Rachůnek. Do vedení se domácí dostali ve 31. minutě, kdy Beránek protlačil do branky skákavou střelou Vlacha. Když poté ve třetí části Rohan skóroval v další početní výhodě, vypadalo to, že tři body zůstanou v západních Čechách.

Hosté však zvýšili aktivitu a nejprve se jim podařilo snížit a poté při power play i vyrovnat. Opaření hráči Energie mohli dokonce i v závěru normální hrací doby počtvrté inkasovat, ale díky výbornému zákroku Novotného došlo utkání do prodloužení.

V nastavení mohly oba celky rozhodnout v přesilovkách, čtvrtý gól ale nepřidaly. Vítěze nakonec určily nájezdy, v nichž se prosadil jen Skuhravý. Z výhry se tak radovali domácí.

Hlasy trenérů po zápase:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nebylo to pro nás jednoduché utkání, už jen z toho pohledu, že jsme od 9. prosince odehráli jenom jeden soutěžní zápas. Trochu jsme vypadli z tempa. Hráči k tomu ale přistoupili dobře a začali jsme aktivně. Pomohla nám úvodní vedoucí branka, byť na to soupeř odpověděl využitou přesilovkou. Myslím, že dvě třetiny jsme byli aktivnější, vytvořili jsme si poměrně hodně šancí, bohužel jsme dnes nebyli produktivní a trefovali jsme zbytečně gólmana hostí. Ve třetí třetině měli hosté teprve v 11. minutě první střelu na branku, proto jsme si utkání měli lépe pohlídat a dotáhnout to k vítězství za tři body. Nakonec jsme však rádi, že se nám podařilo zvítězit alespoň za dva body v nájezdech."

Robert Svoboda (Zlín): "Zápas jsme rozehráli dobře, byly využity dvě přesilovky na obou stranách. Ve druhé třetině jsme byli defenzivnější, domácí se po úvodním gólu dostali do většího tlaku, více bruslili, byli silnější na puku. Dlouho jsme se s tím nemohli vyrovnat. Dali jsme šťastný druhý gól a po dobře sehrané power play jsme vyrovnali. Vzhledem k průběhu zápasu bereme bod, jsme za něj rádi. Samozřejmě je škoda, že jsme nedali ani jeden nájezd a mohli jsme se třeba přiblížit k bodu druhému."

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 4:3 po sam. náj. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Šenkeřík (Flek, Gríger), 31. O. Beránek (R. Vlach), 47. M. Rohan (Lapšanský), rozhodující nájezd Skuhravý - 16. Freibergs (Lakatoš), 56. Řezníček (Lakatoš), 58. Freibergs (J. Ondráček). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 4582.

Karlovy Vary: Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Valenta, Žižka, Řezníček, M. Zbořil, Dluhoš - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Fryšara, Lakatoš - E. Kulda, Popelka, Herman - Šlahař, P. Sedláček, Werbik. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.