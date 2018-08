Mladá Boleslav - Fotbalisté Opavy jako nováček v první lize prožívají těžký vstup do sezony, který ještě podtrhla vysoká prohra 1:6 v Mladé Boleslavi. Trenér Roman Skuhravý byl ale nakonec za debakl rád, protože věří, že tvrdá rána jeho týmu prospěje. Sám je zvědavý, jak na to tým v dalších zápasech zareaguje. Hráče však nehaněl, ale prohru vzal na sebe.

"Celý zápas jde za mnou jako za trenérem. Když mužstvo prohraje bitvu, tak by se za něj měl postavit generál. A to jsem já," řekl Skuhravý na tiskové konferenci po utkání. "Teď se ukáže, jak jsme silní. Proto kvituji, že to skončilo 1:6 a ne třeba jen 1:3, protože když dostat do držky, tak pořádně. A sám jsme zvědavý, co to s námi udělá v dalších zápasech," prohlásil.

Poprvé v sezoně začal zápas v systému se čtyřmi obránci. To však podle něj nehrálo při vysoké porážce svou roli. "Byl jsme pro to rozhodnutý hned po minulém zápase s Libercem, kdy se nám nedařilo herně. Chtěl jsem, abychom získali herní sebevědomí a v první půli bylo vidět, že to domácím skutečně nesedělo. Toho rozhodnutí nelituji, ani zvolené sestavy. Ale měli jsme problém s dlouhou přihrávkou do naší obrany. V defenzivě jsme dnes byli naivní, což první liga neodpouští, a domácím jsme to hodně usnadnili," hodnotil Skuhravý.

Klíčové pro utkání bylo, že za stavu 2:0 se Opava hodně zvedla, soupeře mačkala, ale dokázala jen snížit. Šance na vyrovnání neproměnila a naopak před pauzou potřetí inkasovala, což duel zlomilo.

"Za stavu 0:2 jsme se zvedli, jako málokterý tým. Ty dva brzké góly by zamávaly s mnohem silnějšími týmy, než jsme my. My se z toho ale otřepali. Ale když pak dostanete znovu po lehce bránitelné situaci na 1:3, tak je to na psychiku těžká rána. Vůbec se nedivím hráčům, že to zabalili. Samozřejmě mě to mrzí, ale tolik jim to nevyčítám, protože jsem to sám zažil. Já jim vyčítám, že pustili soupeře do 2:0 a 3:1," uvedl bývalý hráč Jablonce, Ostravy a Plzně.

Ačkoli nováček má po pěti kolech jediný bod, tak Skuhravý věří, že se tým zvedne. "Já vím, že jsme silné mužstvo. Akorát máme teď více problémů, se kterými se musíme vyrovnat, a není to pro nás jednoduché. Nebudu to rozvádět, ale začátek nás nezastihl v dobrém rozpoložení. Ale věřím, že kluci, kteří si tu ligu tvrdě vybojovali, jsou stejně naladění jako já a nevzdáme to. Nehrajeme tak, jak bychom mohli," míní třiačtyřicetiletý kouč.

"Pokud to takhle bude dál pokračovat, tak první, kdo z toho vyvodí důsledky, budu já. Jsem však daleko k tomu, abych řekl, že končím. To je to nejjednodušší, co bych mohl udělat. Když se daří, může trénovat má manželka, ale když se nedaří, ukáže se trenér a kvalita týmu. Já jsem naopak z trenérského pohledu sám zvědavý, jak se s tím popasuju a co mohu mužstvu dát. Teď kluci hrají to, co po nich chci a evidentně to zatím na ligu nestačí. Z toho musím pro sebe vyvodit závěry a analýzu a reagovat na to. To je trenéřina," dodal opavský kouč.