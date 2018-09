Praha - U fotbalistů Dukly skončil trenér Pavel Drsek. Na lavičce posledního týmu ligové tabulky ho nahradí Roman Skuhravý, který ve středu odešel z osobních důvodů od týmu Opavy. Ačkoli měl stále v Opavě platnou smlouvu, oba kluby se dohodly a Skuhravý povede už dnešní trénink na Julisce.

Třiačtyřicetiletý Skuhravý ukončil své angažmá v Opavě, kde byl od roku 2016, protože chce být blíže rodině, která žije v Jablonci. Do Prahy odtud může lépe dojíždět.

"Zkušený trenér by měl konsolidovat tým a pomoci Dukle ze sestupových vod, kde se po neúspěšném začátku sezony nachází," uvedla Dukla na svém webu.

Dukla chtěla přivést nového trenéra už v létě. Nakonec dostal důvěru do té doby asistent Drsek, pro kterého to byla první ligová zkušenost s rolí hlavního kouče. Pražanům se však vstup do sezony vůbec nepovedl a po sedmi kolech jsou bez bodu poslední.

Vedení klubu posílilo kádr o stopery Nikolu Raspopoviče a bývalého slovenského reprezentanta Jána Ďuricu, nyní vyměnilo i trenéra.

Skuhravý do Dukly se vrací, v sezoně 2014/15 vedl starší dorost dejvického klubu. Poté trénoval Varnsdorf a od roku 2016 působil v Opavě, s níž se v první sezoně probojoval do finále MOL Cupu a v minulém ročníku s týmem slavil postup do nejvyšší soutěže.